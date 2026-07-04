خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد درهای مصلای خمینی تهران، بامداد شنبه، چند ساعت پیش از آغاز مراسم برای علی خامنهای و برای ورود مردم باز شد. این خبرگزاری نوشت ورود شرکتکنندگان از ساعات اولیه بامداد آغاز شده است.مقامهای جمهوری اسلامی از روزهای گذشته از برگزاری مراسم گسترده دفن علی خامنهای خبر دادهاند. همزمان، نهادهای مختلف حکومتی از جمله شهرداری قم و برخی دستگاههای دولتی نیز از اختصاص امکانات عمومی، از جمله حملونقل رایگان و تعطیلی برخی مراکز، برای برگزاری این مراسم گفته اند.
وبسایت «کانورسیشن» در تحلیلی نوشت که هرچند حکومت ایران تلاش میکند کنترل تنگه هرمز را به اهرمی دائمی در مذاکرات تبدیل کند، اما بعید است بتواند بهطور دائمی از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند، زیرا چنین اقدامی نه با حقوق بینالملل سازگار است و نه از نظر عملی قابل اجرا.
این وبسایت در تحلیلی به قلم جنیفر پارکر، استاد وابسته موسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی، نوشت که تشدید دوباره تنشها میان حکومت ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز، نگرانیها درباره احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را افزایش داده است. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، بارها از تبدیل کنترل تنگه هرمز به بخشی دائمی از راهبرد خود سخن گفته و همین موضوع این نگرانی را ایجاد کرده که پس از پایان درگیریها، تهران برای حدود ۱۳۰ کشتی که روزانه از این آبراه عبور میکنند، عوارض تعیین کند.
بر اساس این تحلیل، با وجود تمایل [حکومت] ایران به ایجاد یک منبع درآمد پایدار، چنین اقدامی از نظر حقوقی و عملی با موانع جدی روبهرو است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و همه کشتیها از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که کشورهای ساحلی نمیتوانند آن را تعلیق یا مشروط به پرداخت عوارض کنند. نویسنده همچنین تاکید میکند که تنگه هرمز برخلاف کانالهای سوئز و پاناما، یک کانال مصنوعی تحت کنترل یک کشور نیست، بلکه آبراهی گسترده است که مسیر اصلی عبور کشتیها نیز در آبهای عمان قرار دارد.
در این تحلیل آمده است که حتی اگر [حکومت] ایران بخواهد چنین عوارضی را اعمال کند، اجرای آن بدون استفاده مداوم از زور ممکن نخواهد بود. بر اساس این تحلیل، ایران در جریان جنگ با حملات پهپادی، موشکی، مینگذاری دریایی و هدف قرار دادن بیش از ۴۰ کشتی تجاری، توانست کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کند، اما ادامه چنین رویکردی در دوران صلح، [حکومت] ایران را با فشارهای دیپلماتیک، تحریمها و انتقادهای گسترده، حتی از سوی کشورهایی مانند چین، روبهرو خواهد کرد. نویسنده نتیجه میگیرد که تهران احتمالاً از توانایی خود برای مختل کردن کشتیرانی بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده خواهد کرد، اما این موضوع با توانایی اعمال کنترل دائمی و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تفاوت دارد.
ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد به هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور، «قاطعانه و با نیرویی بیسابقه» پاسخ خواهد داد.
این هشدار ساعاتی پس از آن صادر شد که حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت ادامه آنچه «نقض حریم هوایی یمن» از سوی عربستان خواندند، فرودگاهها و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا را هدف قرار خواهند داد.
این تنش در حالی افزایش یافته که در روزهای اخیر، دولت یمن نیز جمهوری اسلامی را به نقض حاکمیت این کشور از طریق برقراری پرواز مستقیم به صنعا متهم کرده و حوثیها را «وابسته به پروژه ایران» خوانده است.
تیم ملی آرژانتین با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل کیپورد پس از ۱۲۰ دقیقه، راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی شد. کیپورد، که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکرد، با نمایشی فراتر از انتظار تا آخرین لحظات مدافع عنوان قهرمانی را به دردسر انداخت.
دیدار تیمهای ملی آرژانتین و کیپورد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی جمعه شب در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار شد؛ دیداری که در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقتهای اضافه کشیده شد و در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید.
آرژانتین که به عنوان تیم نخست ردهبندی فیفا برابر کیپورد، تیم شصتوهفتم جهان، به میدان رفته بود، در نیمه نخست با وجود حملات فراوان بارها در شکستن مقاومت حریف ناکام ماند. سرانجام در دقیقه ۲۹، لیونل مسی قفل دروازه کیپورد را شکست و آرژانتین را پیش انداخت.
در نیمه دوم، کیپورد برخلاف جریان بازی در دقیقه ۵۹ با گل دروی دوارته کار را به تساوی کشاند تا یکی از شگفتیهای جام در آستانه رقم خوردن قرار گیرد. در ادامه، درخشش ووزینیا، دروازهبان کیپورد، بارها مانع گلزنی مهاجمان آرژانتین شد و بازی در پایان وقت قانونی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
تنها دو دقیقه از وقتهای اضافه گذشته بود که لیساندرو مارتینز در دقیقه ۹۲ گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند، اما کیپورد بار دیگر تسلیم نشد و سیدنی لوپز در دقیقه ۱۰۲ با گلی تماشایی بازی را دوباره مساوی کرد.
در حالی که مسابقه به ضربات پنالتی نزدیک میشد، آرژانتین در دقیقه ۱۱۱ با پاس لیونل مسی و ضربه کریستین رومرو برای سومین بار از حریف پیش افتاد. کیپورد در دقایق پایانی چند فرصت خطرناک برای جبران داشت، اما دروازهبان آرژانتین با چند واکنش تعیینکننده مانع از گلزنی این تیم شد.
بدین ترتیب، مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی ۳ بر ۲ به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد و حریف مصر شد؛ تیمی که ساعاتی پیش با برتری در ضربات پنالتی برابر استرالیا جواز حضور در این مرحله را به دست آورده بود.
هرچند کیپورد از ادامه رقابتها بازماند، اما نخستین حضور خود در جام جهانی را با نمایشی فراتر از انتظار و به یادماندنی به پایان رساند؛ تیمی که تا آستانه حذف مدافع عنوان قهرمانی پیش رفت و یکی از شگفتیسازان این دوره از مسابقات لقب گرفت.
شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی، روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ (۳ ژوئیه ۲۰۲۶) پس از چند روز بستری بودن در بیمارستانی در حومه سانفرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او با انتشار بیانیهای خبر درگذشت این نویسنده را اعلام کردند.
خانواده و دوستان شهرنوش پارسیپور با انتشار بیانیهای اعلام کردند که پارسیپور از هفته گذشته در بیمارستان بستری بود و عصر جمعه چشم از جهان فروبست. خانواده او درگذشت این نویسنده را «ضایعهای بزرگ برای جامعه فرهنگی و ادبی ایران و دوستداران آثارش» توصیف کردند.
شهرنوش پارسیپور متولد سال ۱۳۲۴ در تهران بود. او پس از فارغالتحصیلی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اوایل دهه ۱۳۵۰، نخستین رمان خود با عنوان «سگ و زمستان بلند» را منتشر کرد. او مدتی در تلویزیون ملی ایران فعالیت داشت و سپس برای ادامه تحصیل از ایران خارج شد، اما در سال ۱۳۵۹ به کشور بازگشت.
پارسیپور اندکی پس از بازگشت بازداشت و نزدیک به چهار سال زندانی شد. پس از آزادی به ترجمه کتاب و اداره کتابفروشی پرداخت، اما ادامه فشارها سرانجام او را ناگزیر به ترک ایران و مهاجرت به ایالات متحده کرد.
او در سالهای اقامت در آمریکا چندین رمان و اثر دیگر منتشر کرد و از اواخر دهه ۱۳۷۰ در شمال کالیفرنیا زندگی میکرد. پارسیپور با آثاری چون «زنان بدون مردان»، «طوبا و معنای شب» و «عقل آبی» از شناختهشدهترین نویسندگان معاصر ایران به شمار میرفت و آثارش به زبانهای مختلف ترجمه شدهاند.
خانواده و دوستان این نویسنده اعلام کردند زمان و مکان مراسم خاکسپاری او متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی، روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ (سوم ژوییه ۲۰۲۶) در بیمارستانی در حومه سانفرانسیسکو درگذشت. پارسیپور، متولد ۱۳۲۴ در تهران بود و آثاری چون سگ و زمستان بلند، زنان بدون مردان، طوبا و معنای شب و عقل آبی را در کارنامه داشت.
شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی، روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ (سوم ژوییه ۲۰۲۶) در بیمارستانی در حومه سانفرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند پارسیپور که از هفته گذشته به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری بود، ساعت ۳:۴۳ بعدازظهر به وقت کالیفرنیا چشم از جهان فروبست.
پارسیپور متولد سال ۱۳۲۴ در تهران بود و از شناختهشدهترین نویسندگان معاصر ایران به شمار میرفت. او پس از فارغالتحصیلی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نخستین رمانش، سگ و زمستان بلند، را منتشر کرد. او همچنین آثاری چون زنان بدون مردان، طوبا و معنای شب و عقل آبی را نوشت؛ آثاری که به زبانهای مختلف ترجمه شدند و جایگاهی ویژه در ادبیات معاصر فارسی یافتند.
پارسیپور پس از انقلاب ۱۳۵۷ نزدیک به چهار سال زندانی شد و پس از آزادی نیز با محدودیتهای گسترده روبهرو بود. او سرانجام به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمر در شمال کالیفرنیا زندگی و فعالیت ادبی خود را ادامه داد. خانواده او در بیانیهای، درگذشت این نویسنده را «ضایعهای بزرگ برای جامعه فرهنگی و ادبی ایران» توصیف کردند و اعلام کردند زمان و مکان مراسم خاکسپاری متعاقبا اعلام خواهد شد.