شهردار قم اعلام کرد همزمان با برگزاری مراسم برای علی خامنهای، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهری در روزهای ۱۵ تا ۱۷ تیر هم رایگان خواهد شد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که نهادهای مختلف حکومتی در روزهای اخیر از تعطیلی ادارات، برگزاری مراسم پرهزینه و گسترده و اختصاص امکانات و خدمات عمومی برای برنامههای مربوط به دفن علی خامنهای خبر دادهاند.
رایگان شدن حملونقل عمومی قم نیز در ادامه همین تمهیدات صورت میگیرد؛ اقدامی که در شرایط بحران اقتصادی و فشار معیشتی، بار دیگر نحوه استفاده از منابع عمومی برای برگزاری مراسم حکومتی را در کانون توجه قرار داده است.
کریستیانو رونالدو با گلکردن پنالتی پرتغال در دقیقه ۶۸ بازی با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل شماره ۹۷۶ خود را ثبت کرد و تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۱ گل رساند. او همچنین با ۴۱ سال و ۱۴۷ روز مسنترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد.
او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابتها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.
دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.
این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسنترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان میروند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!
- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز
- لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز
پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.
بهترین بازیکن زمین
با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومینبار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
اکنون رونالدو به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت میکند.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در بهار امسال، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود.
واشینگتنپست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازهای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کمسابقه از طریق واسطهها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقامها اقدامات احتیاطی انجام دهد.
یکی از مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفت: «اگر این افراد را بکشید، در واقع عملگرایان را از میان بردهاید.» به گفته یک دیپلمات نیز، از ماه مارس و همزمان با آغاز بررسی گزینههای دیپلماتیک، واشینگتن به مقامهای اسرائیلی اعلام کرده بود که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. واشینگتنپست به نقل از تحلیلگران مینویسد اینکه آمریکا ناچار شد مستقیماً از طریق میانجیها به ایران هشدار دهد، نشاندهنده اختلاف اهداف واشینگتن و تلآویو و همچنین نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.
این گزارش میافزاید آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ هدف مشترک تغییر حکومت در ایران را دنبال میکردند، اما پس از آنکه مقامهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند ساختار نظامی و روحانی جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ قدرت خواهد بود، مسیر دو کشور از یکدیگر جدا شد. به نوشته واشینگتنپست، ترور علی لاریجانی در اواسط ماه مارس نقطه عطف این اختلاف بود، زیرا آمریکا او را یکی از گزینههای بالقوه برای مذاکره با تهران میدانست.
واشینگتنپست همچنین گزارش داد که عراقچی و قالیباف در ماههای اخیر به مهمترین کانالهای ارتباطی واشینگتن با تهران تبدیل شدند و نقش محوری در دستیابی به آتشبس اولیه در فروردین و سپس تفاهمنامه پایان جنگ در خرداد داشتند. با این حال، حتی پیش از امضای این تفاهمنامه، مقامهای اسرائیلی و لابیهای حامی اسرائیل در آمریکا با آن مخالفت میکردند، زیرا به نوشته این روزنامه، توافق جدید هدف بنیامین نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران را کنار میگذاشت و در مقابل، راه را برای کاهش تحریمهای اقتصادی در ازای محدودیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی باز میکرد.
این روزنامه یادآوری میکند که دونالد ترامپ نیز در ماه مارس بهطور علنی گفته بود کارزار ترورهای اسرائیل روند مذاکرات را دشوار کرده است. به نوشته واشینگتنپست، تلاش برای ترور قالیباف، مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، نگرانیهایی را در آمریکا و منطقه ایجاد کرده است که جنگ، به جای تضعیف حکومت ایران، ممکن است به استقرار رهبری تندروتر و انتقامجوتر در تهران منجر شده باشد.
تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی و گوناسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ برای پرتغال و ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ برای کرواسی گل زدند.
پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.
گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
رونالدو پیشتر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، بهوضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر میرسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.
کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقتهای تلفشده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور میکرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکلگیری صحنه، مردود اعلام شد.
نیمه دوم فوقالعاده و پرحادثه
- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.
- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.
- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.
- کرواسی در وقتهای تلفشده گل تساوی را وارد دروازه کرد.
- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.
- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلفشده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.
- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
اعتراض هواداران
در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقتهای تلفشده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کرواتها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.
در پایان بازی، لوکا مودریچ با گامهایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانهای تیمشان تقدیر کنند.
مودریچ بهوضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.
این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر میرسد.
لحظه تعیینکننده مسابقه
کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور میکرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکلگیری حمله مردود اعلام شد.
صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریمبهفریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.
در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم میتواند به برخوردی در حد یک تار مو و دادههای حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.
کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش همتیمیهایش دور زمین چرخید.
او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگیهای ارتش اسرائیل است.
زمیر روز پنجشنبه ۱۱ تیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: «امروز هزارمین روز از آغاز طولانیترین جنگ تاریخ ماست؛ جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد.»
او با اشاره به وضعیت جبهههای مختلف درگیری افزود: «ایران همچنان اولویت اصلی آمادگیهای ماست. اکنون در همه جبهههای عملیاتی وارد یک دوره میانی شدهایم.»
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت همه جبهههای درگیری همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیریها در آنها متفاوت است، و هر یک از این جبههها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او، میتواند تعیینکننده باشد.
بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه روز جمعه در حالی آماده آغاز معاملات بودند که انتظار میرفت تحت تاثیر افت سهام فناوری در آمریکا، روند نزولی خود را ادامه دهند. سرمایهگذاران همچنان در حال خروج از سهام شرکتهای فناوری هستند؛ روندی که فشار آن پیشتر در بازارهای آمریکا دیده شد.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ بر اساس قراردادهای آتی شیکاگو در مسیر آغاز کاهشی قرار داشت. در استرالیا، قراردادهای آتی شاخص اساندپی/ایاسایکس ۲۰۰ از آغاز مثبت معاملات حکایت داشت و قراردادهای آتی شاخص هنگسنگ هنگکنگ نیز اندکی بالاتر از سطح پایانی روز گذشته قرار گرفت.
در آمریکا، شاخصها شب گذشته عملکردی متفاوت داشتند. داوجونز پس از انتشار گزارش اشتغال ماه ژوئن که ضعیفتر از انتظار بود و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد، با رشد ۱.۱۴ درصدی در سطح رکوردی ۵۲ هزار و ۹۰۰ واحد بسته شد. اساندپی ۵۰۰ تقریبا بدون تغییر ماند، اما نزدک تحت فشار افت سهام نیمهرساناها ۰.۸ درصد کاهش یافت.
سهام نیمهرساناها برای دومین روز متوالی افت کرد. بازارهای آمریکا روز جمعه به مناسبت روز استقلال تعطیل خواهند بود.