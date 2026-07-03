خبرگزاری رویترز گزارش داد پالایشگاه‌های مستقل چین، در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، خرید نفت ارزان‌تر و غیرتحریمی خاورمیانه را افزایش داده‌اند.

به نوشته رویترز، این پالایشگاه‌ها که عمدتا در استان شاندونگ مستقرند، محموله‌هایی از نفت ابوظبی، عراق، قطر و عربستان سعودی خریده‌اند؛ روندی که عرضه نفت ایران و روسیه را در بازار چین به حاشیه رانده و ارزش آن‌ها را پایین آورده است.

رویترز افزود تخفیف نفت ایران به حدود سه دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسیده است.

هم‌زمان داده‌های ورتکسا نشان می‌دهد بارگیری نفت ایران پس از تفاهم موقت آمریکا و جمهوری اسلامی به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بازگشته و واشینگتن در چارچوب این تفاهم، خرید نفت ایران را برای ۶۰ روز از تحریم‌ها معاف کرده است.