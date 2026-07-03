خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکتهای ژاپنی آغاز کرده است، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمینهایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند.
بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریمهای چند دههای را کاهش داد؛ توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسیهای هستهای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال میشود.
رویترز نوشت چین در سالهای اخیر خریدار اصلی نفت جمهوری اسلامی بوده است؛ پس از آنکه مشتریان کره جنوبی، ژاپن، هند و اروپا با تشدید تحریمها پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هستهای در سال ۱۳۹۷، خرید نفت از ایران را متوقف کردند.
معافیت تحریمی فعلی وزارت خزانهداری آمریکا فروش نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی با منشا ایران را تا ۳۱ مرداد مجاز میکند.