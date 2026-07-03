به نوشته رویترز، ابعاد اختلال ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بار دیگر مقایسه‌هایی با تحریم نفتی کشورهای عرب در سال ۱۹۷۳، انقلاب ایران [۱۹۷۹] و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ را مطرح کرده، اما در عین حال نشان می‌دهد که بازارهای جهانی انرژی نسبت به آن دوران دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند.

رویترز می‌نویسد برخلاف بحران‌های گذشته که عمدتاً عرضه نفت خام را مختل می‌کردند، جنگ ایران به طور همزمان عرضه نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و کودهای شیمیایی را تحت تاثیر قرار داده است. این گزارش می‌افزاید که افزایش تقاضای جهانی انرژی، گسترش تجارت بین‌المللی و تبدیل خاورمیانه به یکی از مراکز اصلی تولید سوخت‌های پالایش‌شده، آسیب‌پذیری بازارهای جهانی را افزایش داده است.

در این گزارش آمده است که شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ موجب تغییرات گسترده در سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی شد و در پی آن، آژانس بین‌المللی انرژی برای هماهنگی امنیت انرژی و مدیریت ذخایر راهبردی تاسیس شد. به گفته رویترز، این نهاد در بحران کنونی با آزادسازی بی‌سابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی تلاش کرده بازار را متعادل نگه دارد و بخشی از کمبود عرضه خاورمیانه را جبران کند.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی که رویترز به آنها استناد کرده، اوج کاهش عرضه در بحران کنونی از ۱۴ میلیون بشکه در روز فراتر رفته که معادل حدود ۱۳.۶ درصد تقاضای جهانی نفت در سال جاری، یعنی ۱۰۳.۳ میلیون بشکه در روز، است. این رقم به‌مراتب بیشتر از کاهش ۴.۵ میلیون بشکه‌ای در تحریم نفتی کشورهای عرب، ۵.۶ میلیون بشکه‌ای در انقلاب ایران و ۴.۳ میلیون بشکه‌ای در جنگ خلیج فارس است.

رویترز همچنین گزارش می‌دهد که این جنگ حدود یک‌پنجم تولید جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) قطر را نیز متوقف کرده است؛ بازاری که در دهه ۱۹۷۰ تقریباً وجود نداشت و قطر نیز تا سال ۱۹۹۶ صادرات گاز طبیعی مایع را آغاز نکرده بود. علاوه بر این، توقف فعالیت پالایشگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس موجب کمبود سوخت دیزل و سوخت هواپیما شده و بازار فرآورده‌های نفتی را نیز با اختلال روبه‌رو کرده است.

به نوشته رویترز، موسسه «آرگوس مدیا» برآورد کرده که این جنگ حدود ۲۴ میلیون تن از عرضه گاز طبیعی مایع قطر و امارات متحده عربی را از بازار خارج کرده است. این میزان معادل حدود ۵.۶ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۲۵ است که حجم آن ۴۲۸ میلیون تن برآورد شده است.

این گزارش با بررسی مدت بحران و میزان کاهش عرضه می‌نویسد که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مجموع کاهش عرضه تولیدکنندگان خلیج فارس تا ۱۳ مه [۲۳ اردیبهشت] از یک میلیارد بشکه فراتر رفته بود. رویترز محاسبه کرده است که با احتساب کاهش روزانه ۱۴ میلیون بشکه طی ۳۵ روز فاصله میان ۱۴ مه [۲۴ اردیبهشت] تا توافق موقت آمریکا و ایران در ۱۷ ژوئن [۲۷ خرداد] که به توقف جنگ انجامید، در مجموع حدود ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از بازار جهانی حذف شده است. با وجود این، انتظار می‌رود اختلال در بازار نفت برای ماه‌ها و در بازار گاز طبیعی حتی برای سال‌ها ادامه یابد.

با این حال، رویترز تاکید می‌کند که انقلاب ایران همچنان از نظر مجموع کاهش عرضه نفت، بحران بزرگ‌تری بوده است. برآورد وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید نفت ایران بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ به طور متوسط روزانه ۳.۹ میلیون بشکه کاهش یافت که معادل حدود ۴.۳ میلیارد بشکه کاهش تولید طی سه سال است؛ هرچند بخشی از این کاهش با افزایش تولید دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس جبران شد.

این گزارش همچنین به برآورد «ایان سیمور»، روزنامه‌نگار و نویسنده حوزه نفت، اشاره می‌کند که در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ نوشته بود تولید نفت ایران در سال ۱۹۷۹ به طور متوسط به ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که پیش از انقلاب حدود ۶ میلیون بشکه در روز بود؛ موضوعی که به معنای حذف بیش از یک میلیارد بشکه نفت تنها در سال ۱۹۷۹ است. بر اساس داده‌های اوپک نیز تولید ایران در سال ۱۹۸۰ به ۱.۴۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و مجموع کاهش تولید در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ نسبت به سطح تولید سال ۱۹۷۸ از ۲.۷ میلیارد بشکه فراتر رفت؛ رقمی که همچنان بیش از میزان کاهش عرضه ثبت‌شده تاکنون در بحران کنونی است.

رویترز در پایان مقایسه خود می‌نویسد تحریم نفتی کشورهای عرب در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در مجموع حدود ۵۳۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه نفت را از بازار خارج کرد و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ نیز با حدود چهار ماه اختلال در تولید، نزدیک به ۵۱۶ میلیون بشکه کاهش عرضه به همراه داشت؛ هر دو رقمی به‌مراتب کمتر از کاهش عرضه برآوردشده در بحران کنونی هستند.

