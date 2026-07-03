محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز، گفت صاحب تنگه هرمز جمهوری اسلامی است و اگر کشتیای بدون مجوز و رعایت قوانین از این آبراه عبور کند، «در عمق خلیج فارس غرق خواهد شد.»
موسویفرد گفت مجتبی خامنهای درباره مذاکرات گفته است: «علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما اجازه دادم» و افزود تبعیت بیچونوچرا از منویات رهبر انقلاب از «محکمات انقلاب اسلامی» است و از این اصل محکم باید تبعیت کرد.
ارتش اسرائیل در اطلاعیهای اعلام کرد پنجشنبه، در واکنش به «نقض مداوم توافق» از سوی حزبالله و حملات علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی، حدود ۱۰ موضع زیرساختی حزبالله را در مناطق بنت جبیل، بیتیاحون، کونین و براشیت در جنوب لبنان هدف حملات دقیق قرار داد.
بر اساس این اطلاعیه، این مواضع برای پیشبرد حملات علیه نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی استفاده میشدند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد بامداد جمعه، نیروهایش یک گروه از اعضای حزبالله را که با یک کامیون در نزدیکی منطقه امنیتی در جنوب لبنان در حال انتقال سلاح بودند، شناسایی کردند و برای رفع تهدید، کامیون را هدف قرار دادند.
به گفته ارتش اسرائیل، پس از این حمله انفجارهای ثانویه مشاهده شد که نشاندهنده وجود سلاح در داخل کامیون بود. این نهاد تاکید کرد به عملیات برای رفع هرگونه تهدید علیه نیروهای خود و شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد.
محمد سعیدی، امام جمعه قم، گفت جمهوری اسلامی با نگاه بدبینانه به وعدههای آمریکا، مذاکرات و طرح توافق را فرصتی برای تجدید قوا و تقویت بنیه دفاعی خود قرار داد و اکنون کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.
سعیدی همچنین گفت نتیجه مذاکرات از هماکنون روشن است، زیرا به گفته او، نه آمریکا حاضر به پذیرش تفاهم واقعی خواهد شد و نه جمهوری اسلامی از مطالبات خود کوتاه خواهد آمد.
امام جمعه قم درباره مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در نجف و کربلا نیز گفت این مسیر بیانگر پیوند میان مراکز ولایت در ایران و عراق و تاکیدی بر یکپارچگی محور مقاومت است. او افزود محور مقاومت «از تهران تا قم و از نجف و کربلا تا مشهد امتداد دارد و گسستنی نیست.»
مراسم «وداع»، تشییع جنازه و دفن علی خامنهای در تهران در حالی در حال برگزاری است که رهبران هیچیک از قدرتهای جهانی در آن حضور ندارند.
روسیه، چین، هند و ترکیه نیز با وجود دعوت جمهوری اسلامی، تنها به اعزام مقامهایی در سطوح پایینتر اکتفا کردهاند.
در غیاب مقامهای بلندپایه جهان و با مشهود شدن کمبود مقامهای سیاسی خارجی، شماری از اتباع خارجی غیرحکومتی با عنوانهایی مانند «جمعی از شیعیان»، «نمایندگان گروههای مذهبی» و «نمایندگان احزاب» نیز بهعنوان مهمانان خارجی در مراسم حضور داشتند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
این سه زندانی سیاسی ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند و اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای عدم اطلاعرسانی بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. آنان در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این سه زندانی سیاسی ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند.
اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای عدم اطلاعرسانی بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. آنان در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.