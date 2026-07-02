علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت که انتقام گرفتن از عاملان کشته شدن علی خامنهای، از جمله آمریکا، حتمی است.
او گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
تصاویر ماهوارهای جدید از نطنز، فردو و اصفهان از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات دفاعی در اطراف این مراکز خبر میدهد؛ تحولاتی که همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر شده است.
به نوشته وبسایت خبری جوئیشفید (JFeed) تصاویر ماهوارهای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکههای بینالمللی پایش منتشر شدهاند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر میدهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانههایی از فعالیتهای لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونلهای زیرزمینی این مراکز را نشان میدهند.
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کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به نشست امنیتی کشورهای منطقه به رهبری سنتکام در بحرین، اعلام کرد تنگه هرمز «زیر فرمان ایران تعریف میشود، نه سنتکام» و افزود این نشست نظامی نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت ایجاد کند.
غریبآبادی در پیامی نوشت امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیتهای جدید ژیوپلیتیک تامین میشود، نه زیر چتر نظامی آمریکا.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این نشست گفته بود: «ما همچنان دوشادوش شرکای منطقهای خود ایستادهایم. این گفتوگوها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقهای تاکید داشت.»
به گزارش رسانهها و اندیشکدههای بینالمللی، بحران تنگه هرمز فرصتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی تازهای برای چین ایجاد کرده است. همزمان، پکن نگران است مذاکرات تهران و واشینگتن بر نفوذ بلندمدت این کشور در خاورمیانه تاثیر بگذارد.
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
قطر اعلام کرد گفتوگوهای غیرمستقیم میان مذاکرهکنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه، از طریق میانجیها، درباره موضوعات مرتبط با تفاهمنامه با «پیشرفت مثبت» همراه بوده است. بر اساس این اعلام، دو طرف توافق کردهاند گفتوگوها را پس از تشییعجنازه علی خامنهای از سر بگیرند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز گفت گفتوگوها در دوحه «بهخوبی پیش میرود» و مذاکرات درباره موضوع هستهای بهزودی آغاز خواهد شد.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد تهران در صورت هرگونه حمله اسرائیل «فورا پاسخی قدرتمند» خواهد داد و بار دیگر از آمریکا خواست متحد خود را مهار کند. او این هشدار را پس از آن مطرح کرد که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «برای کشتن هدفگذاری شده است.»
در تحولی دیگر، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک بالگرد در دریای عرب، عملیات جستوجو برای یافتن یکی از اعضای مفقودشده خدمه را آغاز کرده است.
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نیویورکتایمز به نقل از دو دستیار نخستوزیر عراق گزارش داد که آمریکا، چند ماه پس از آنکه برای تحت فشار قرار دادن بغداد به منظور فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، ارسال هوایی دلار به عراق را متوقف کرده بود، بار دیگر ارسال این محمولهها را از سر گرفته است.
حیدر العبودی، سخنگوی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، گفت: «ارسال محمولههای دلار به عراق از سر گرفته شده است.» او افزود: «این مشکل برطرف شده است.»
طبق این گزارش، همکاریهای امنیتی آمریکا و تامین مالی نیروهای امنیتی عراق همچنان در حالت تعلیق است.