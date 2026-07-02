نشریه «دیپلماسی مدرن» در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی در جریان بحران اخیر، تنگه هرمز را نه فقط به‌عنوان یک اهرم ژئوپلیتیک، بلکه به‌عنوان یک دارایی اقتصادی تعریف کرده است.

به نوشته این گزارش، حکومت ایران معتقد است حتی اگر دریافت عوارض از کشتی‌ها موقتا متوقف شده باشد، سازوکار آن حفظ شده و می‌تواند در آینده دوباره اجرا شود.

این گزارش همچنین استدلال می‌کند بحران هرمز نشان‌دهنده تغییری گسترده‌تر در روابط بین‌الملل است؛ تغییری که در آن دولت‌ها، از جمله آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از گذشته به تعهدات امنیتی، آبراه‌های راهبردی و ائتلاف‌ها به چشم «دارایی‌های قابل قیمت‌گذاری» نگاه می‌کنند، نه صرفا تعهدات سیاسی.

«دیپلماسی مدرن» در جمع‌بندی خود می‌نویسد رقابت کنونی تنها بر سر کنترل تنگه هرمز نیست، بلکه بر سر شکل‌گیری نظمی جدید در روابط بین‌الملل است که در آن، تعهدات امنیتی و ژئوپلیتیک بیش از گذشته به ابزارهای قابل معامله و چانه‌زنی تبدیل می‌شوند.