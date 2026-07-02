به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، ۱۱ پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در حملههای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پیرانشهر و سردشت کشته شدند.
طبق این گزارش، ۶پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه قزقهپانی پیرانشهر در حالیکه پس از مدتی حضور در منطقه در حال بازگشت به سمت بلندیهای حاجی عمران در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه افتادند و پس از یک درگیری سنگین، کشته شدند
هانا افزود همزمان در یک درگیری دیگر در روستای موسلان سردشت، ۵ پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران سوار بر یک خودرو سواری، به کمین افتادند و در یک درگیری سنگین کشته شدند.
صابریننیوز، نزدیک به سپاه، نیز از عملیاتی «غافلگیرانه و ضربتی» در یکی از روستاهای اطراف سردشت و کشته شدن تعدادی از افراد مسلح در این حمله خبر داد.
پیشتر نیز رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داده بود یک پهپاد حامل مواد منفجره به اردوگاه یک گروه مخالف کُرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرده و باعث آتشسوزی در این اردوگاه شده است. از آسیبهای جانی و خسارتهای احتمالی این حمله اطلاعاتی منتشر نشده است.