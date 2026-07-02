ضیاءالدین آقاجانپور، رییس سازمان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۱ تیر در سیزدهمین کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید» که در ایوان شمس برگزار شد، گفت اگر آمریکا اهل منطق باشد، «ما هم پایبند به آن هستیم»، اما اگر چنین نباشد، «دست ما هم بر ماشه است و سیلی سخت و پشیمانکنندهای به آنها خواهیم زد.»
آقاجانپور گفت توان دفاعی جمهوری اسلامی و حضور مردم باعث شد آمریکا و اسرائیل درخواست آتشبس بدهند. او افزود جمهوری اسلامی به عهد و پیمان آمریکا اعتمادی ندارد.
در حالی که وزارت خارجه آلمان از آمادگی برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفته، وزارت دفاع آلمان اعزام فوری ناوهای این کشور را بعید دانسته است. این اختلاف در آستانه نشست ناتو در آنکارا، توجه متحدان آلمان را به خود جلب کرده است.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کردند مردی اهل تاجیکستان که گذرنامه روسیه در اختیار داشت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جذب افراد دیگر به شبکههای جاسوسی در اسرائیل بازداشت شده است.
به گفته این نهادها، بهروز صابرگون از ژانویه ۲۰۲۶ با یک رابط جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و بخش عمده فعالیتهای منتسب به او در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی انجام شده است.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است صابرگون در جریان جنگ تلاش کرده است به جمهوری اسلامی برای دستیابی به «موفقیتهای عملیاتی» و پیشبرد اهدافش علیه اسرائیل کمک کند. بر اساس این بیانیه، او ابتدا با یک «پیشنهاد کاری عادی» جذب شد، اما پس از آنکه متوجه شد طرف مقابل یک مامور جمهوری اسلامی است، همچنان به همکاری خود ادامه داد.
مقامهای اسرائیلی اعلام کردند ماموریتهای منتسب به صابرگون شامل ثبت و ارسال محل اصابت موشکهای جمهوری اسلامی، ارائه مختصات برجهای آزریلی در تلآویو، ارسال تصویری از بندر حیفا و تلاش برای عکاسی از یک «تاسیسات امنیتی حساس» در شمال اسرائیل بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که صابرگون در جذب افراد دیگر برای انجام ماموریت به نفع عوامل جمهوری اسلامی نیز مشارکت داشته است.
به گفته پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل، صابرگون در ماه ژوئن بازداشت شد و دادستانها اکنون قصد دارند علیه او کیفرخواست صادر کنند. آنها همچنین خواستار تمدید بازداشت او تا پایان روند رسیدگی قضایی شدهاند.
شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا در پیامهایی که آنها را «روشن و بدون ابهام» توصیف کرده، به جمهوری اسلامی هشدار داده است هرگونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز، نقض تفاهمهای میان دو طرف تلقی خواهد شد.
به گفته این منابع، واشینگتن به تهران اطلاع داده است که با هرگونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنین آمریکا تاکید کرده است هرگونه تشدید تنش در این آبراه، پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت.
این منابع افزودند واشینگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه را نخستین آزمون پایبندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف میداند.
به گزارش العربیه، منابع آگاه همچنین گفتند هرگونه پیشرفت در پرونده داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی، به پایبندی تهران به این توافق مشروط خواهد بود.
قرارگاه خاتمالانبیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است هرگونه خروج از مسیرهای تعیینشده یا بیتوجهی به پروتکلهای ناوبری جمهوری اسلامی، امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه، استمرار پرواز جنگندههای سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل ناامنی این آبراه توصیف شده است. قرارگاه خاتمالانبیا تاکید کرد جمهوری اسلامی برای صیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز، از هیچ اقدامی برای مقابله با آنچه «تعدی و تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن» خواند، دریغ نخواهد کرد.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به دلایل ناکامی سنگال در جام جهانی پرداخته است. تیم ملی فوتبال سنگال، با فرسنگها فاصله از رویاهای بزرگ خود در خاک آمریکا، در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه شکست خورد و حذف شد.
کالیدو کولیبالی، کاپیتان تیم، پیش از جام از سنگال به عنوان «بهترین تیم جهان» یاد کرده بود، اما واقعیت درون و بیرون زمین چیزی جز یک مدیریت فاجعهبار را نشان نمیداد.
«شیرهای ترانگا» در حالی که تا چهار دقیقه پیش از پایان وقت قانونی با دو گل از بلژیک پیش بودند، اسیر درخشش روملو لوکاکو و اشتباه مرگبار موری دیاو، دروازهبان خود، شدند تا بازی به تساوی کشیده شود.
در نهایت نیز یوری تیلمانس در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش بلژیک را به ثمر رساند و سند حذف سنگال را امضا کرد. اما این شکست دراماتیک، در واقع نتیجه منطقی برنامهریزی آماتور و بیکفایت مسئولان فدراسیون سنگال بود.
بحران سنگال از همان داکار آغاز شد؛ جایی که تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه اجاره استادیوم، تنها یک بار موفق به تمرین شد.
پرداخت نشدن پاداشها، بلاتکلیفی قرارداد پاپ تیاو، سرمربی تیم، و برگزاری یک بازی دوستانه فرسایشی مقابل فرانسه در بدو ورود به آمریکا که باعث خستگی بازیکنان شد، از جمله این مشکلات بود.
حتی در طول تورنمنت، اضافه شدن ناگهانی آنالیزور ویدئویی دوم و غیبت عجیب ناظر تیم در بازی نخست مقابل نروژ، نشان از بیبرنامگی محض داشت.
در بخش فنی نیز مدیریت بازیکنان ناامیدکننده بود. مامادو سار، مدافع جوانی که در جام ملتهای آفریقا درخشان ظاهر شده بود، در این جام کاملا نادیده گرفته شد و سایه سنگین بازیکنان قدیمی و پابهسنگذاشته، تیم را فلج کرد.
کولیبالی با وجود افت شدید، در ترکیب اصلی قرار گرفت و پیروزی ۵ بر ۰ مقابل عراق ۱۰ نفره، ضعفهای ساختاری سنگال را پنهان کرد.
سنگال در این جام با سه تیم اروپایی روبهرو شد و هر سه بازی را واگذار کرد. پاپ تیاو، گرچه شجاعت نیمکتنشین کردن کولیبالی را در بازی آخر داشت، اما با تعویض نکردن بهموقع سادیو مانه و ادریسا گیه، که در دقایق پایانی کاملا خسته شده بودند، نتوانست جریان بازی را کنترل کند و تیمش در وقتهای اضافه، با بازیکنانی جوان و بیتجربه که قادر به کنترل احساسات خود نبودند، مغلوب شد.
اکنون تیاو، قهرمان سابق، در فضای مجازی با شدیدترین انتقادها روبهرو است و طبق معمول، مدیران فدراسیون به جای پذیرش اشتباهات خود در آمادهسازی تیم، سرمربی جوان را قربانی خواهند کرد.
سنگال با ادعای قهرمانی به جام آمد، اما با این واقعیت تلخ حذف شد که وقتی همهچیز در پشت صحنه ویران است، استعداد بازیکنان نیز نمیتواند معجزه کند.