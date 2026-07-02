قالیباف در گفت‌وگو با صداو‌سیمای حکومت ایران، گزارش‌ها درباره موافقت تهران با دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را رد کرد و آنها را «کذب» خواند.

او گفت: «بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازرسی از سایت‌های هسته‌ای که توسط آمریکا بمباران شده‌اند را ندارند.» قالیباف همچنین افزود: «در حال حاضر بازرسان تنها به دو محل دسترسی دارند؛ نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تهران.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در نشست خبری خود در ژاپن گفته بود: «توافقی وجود دارد و برای اجرای آن، آژانس باید دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد.» او در عین حال مشخص نکرد که منظورش کدام تاسیسات هسته‌ای است.

موضوع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات تبدیل شده و تهران و آژانس به‌صورت علنی دیدگاه‌های متفاوت خود را درباره دامنه این بازرسی‌ها مطرح کرده‌اند.

در همین زمینه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر گفته بود که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به‌خوبی برگزار شده است.

این موضع‌گیری قالیباف ساعاتی پس از آن خبرساز شد که پخش گفت‌وگوی ضبط‌شده او از شبکه خبر صداوسیما به‌طور ناگهانی متوقف شد ؛ اقدامی که واکنش گسترده رسانه‌های داخلی و گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات درون حاکمیت بر سر روند مذاکرات با آمریکا را به دنبال داشت.

مرکز رسانه مجلس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مصاحبه حدود دو ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صداوسیما قرار گرفته بود و اگر قرار بود بخشی از آن حذف شود، باید با مجلس هماهنگی انجام می‌شد. به گفته این مرکز، یکی از مهم‌ترین بخش‌های حذف‌شده، پاسخ قالیباف به «ادعای کذب» درباره بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران بود. همچنین بخش‌هایی درباره پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران ، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در تفاهم‌نامه، پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ و پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای نیز پخش نشد.

رسانه‌های داخلی این اقدام را نشانه تشدید اختلافات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی توصیف کردند. پایگاه انتخاب توقف پخش این مصاحبه را «بدعتی جدید» خواند و نوشت برنامه زمانی قطع شد که قالیباف درباره توافق دولت ابراهیم رئیسی با آمریکا برای انتقال شش میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از کره جنوبی به قطر سخن می‌گفت. تابناک نیز گزارش داد مصاحبه در بخشی متوقف شد که قالیباف درباره استفاده از این منابع برای خرید غلات و گندم توضیح می‌داد.

هم‌زمان، فرارو این اقدام را نشانه «انحصارگرایی جناحی» در صداوسیما دانست و نوشت این سازمان اکنون حتی تحمل روایت رسمی رییس مجلس را نیز ندارد. در مقابل، خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما اعلام کرد بخش دوم این گفت‌وگو قرار است شامگاه چهارشنبه پخش شود.

