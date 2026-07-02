دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی درباره وضعیت اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی گفت: «آنها با تورم ۳۰۰ درصدی روبهرو هستند. هیچ درآمدی ندارند؛ بنابراین بخشی از پول[ بلوکه شده آنها ] را برمیداریم و اگر به مرحلهای برسیم که باید برسیم، تامین مواد غذایی آنها را منحصرا به کشاورزان آمریکایی واگذار خواهیم کرد.»ترامپ پیشتر نیز گفته بود درآمدهای آزادشده ایران در چارچوب تفاهمنامه واشینگتن و تهران باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه سیانبیسی بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.
رییسجمهوری آمریکا، در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد؛ موضوعی که مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر آن را رد کردهاند.
ترامپ گفت [حکومت] ایران «هیچ درآمدی ندارد» و درآمدهای حاصل از کاهش تحریمها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود: «آنها به غذا نیاز دارند. به ذرت، گندم و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تامین خواهند کرد.» به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیریها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریمهای نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران. با این حال، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود «هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از آمریکا وجود ندارد.»
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت: «این در واقع جنگ نیست؛ این خلع سلاح هستهای ایران است.» او افزود که نمیتوان اجازه داد [حکومت] ایران به سلاح هستهای دست یابد و در عین حال، چهار ماه درگیری را «مدتی نسبتاً کوتاه» توصیف کرد. رییسجمهوری آمریکا همچنین از سیاست روسای جمهوری پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه و نحوه پوشش رسانهها از جنگ انتقاد کرد.
ترامپ همچنین گفت که در طول جنگ، محاصره آمریکا در تنگه هرمز بهطور کامل مؤثر بوده و «حتی یک کشتی هم نتوانست وارد ایران شود.» او این محاصره را «دیواری از فولاد» توصیف کرد. با این حال، موسسه اطلاعات کشتیرانی Lloyd’s List گزارش داده است که این محاصره چندین بار توسط آنچه «ناوگان سایه ایران» خوانده میشود، نقض شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با سیانبیسی مدعی شد در جریان جنگ با جمهوری اسلامی «حتی یک کشتی هم نتوانست به ایران برسد» و محاصره آمریکا در تنگه هرمز «مانند یک دیوار فولادی» عمل کرده است.
با این حال، نشریه تخصصی کشتیرانی «لویدز لیست» گزارش داده این محاصره چندین بار توسط آنچه «ناوگان سایه ایران» خوانده، نقض شده است.
ترامپ همچنین از عملکرد خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: «این یک جنگ نیست، بلکه خلع سلاح هستهای ایران است.» او افزود اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای داده نخواهد شد و مدعی شد تهران در چارچوب توافق احتمالی صلح، محصولات کشاورزی آمریکا را خریداری خواهد کرد.
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود هیچ تعهدی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا وجود ندارد.
عربستان سعودی پس از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۷ خرداد برای بازگشایی تنگه هرمز، صادرات نفت خود از این آبراه را بهطور چشمگیری افزایش داده است. بر اساس دادههای شرکت اطلاعات تجاری کپلر، ریاض از زمان امضای این توافق تاکنون حدود ۳۴ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر کرده که بیش از دو برابر ۱۵ میلیون بشکه صادرات این کشور از ۹ مارس تا ۱۷ ژوئن [۱۸ اسفند تا ۲۷ خرداد] است.
به گزارش سیانبیسی، عربستان در ماه مارس و پس از حملات جمهوری اسلامی که باعث کاهش شدید تردد نفتکشها در تنگه هرمز شد، صادرات از پایانههای راستنوره و جُعیمه را تا حد زیادی متوقف کرده و بخش بزرگی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود.
تحلیلگران کپلر میگویند بخش عمده صادرات اخیر مربوط به نفتی است که پیش از جنگ یا در جریان آن بارگیری شده بود و اکنون عربستان در حال تخلیه صف نفتکشهایی است که طی درگیریها امکان خروج از خلیج فارس را نداشتند. با این حال، به گفته این شرکت، ریاض همزمان روند عادی صادرات از بنادر خلیج فارس را نیز از سر گرفته و ورود نفتکشهای غولپیکر برای بارگیری نفت به بنادر عربستان سعودی از این موضوع حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، با وجود تنشهای اخیر میان آمریکا و حکومت ایران، تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دارد. دادههای کپلر نشان میدهد شمار نفتکشهای عبوری که پس از حملات اخیر به هشت فروند کاهش یافته بود، بار دیگر افزایش یافته و روز چهارشنبه حدود ۸.۵ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز میانگین عبور روزانه نفت از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۵ را نزدیک به ۱۵ میلیون بشکه اعلام کرده است.
فوربس در تحلیلی هشدار داده است که توافق ۱۴ مادهای دولت دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، اگرچه بر مهار برنامه غنیسازی اورانیوم ایران متمرکز است، اما ممکن است یکی دیگر از مسیرهای بالقوه دستیابی تهران به سلاح هستهای را نادیده بگیرد. ایلان برمن، نویسنده این مقاله، میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر توانایی غنیسازی اورانیوم، از ظرفیت فنی بازفرآوری پلوتونیوم نیز برخوردار است و سابقه طولانی پنهانکاری هستهای نشان میدهد که در صورت فراهم شدن فرصت، ممکن است این مسیر را نیز دنبال کند. به نوشته او، نیروگاه بوشهر که با کمک روسیه ساخته شده، اکنون پس از سه دهه فعالیت حجم قابل توجهی سوخت مصرفشده تولید کرده است.
این مقاله با استناد به برآورد هنری سوکولسکی، کارشناس منع گسترش سلاحهای هستهای، مینویسد جمهوری اسلامی احتمالاً حدود دو هزار و ۱۰۰ کیلوگرم پلوتونیوم قابل استفاده در سلاح در بوشهر در اختیار دارد؛ مقداری که از نظر تئوریک برای ساخت بیش از ۲۰۰ بمب هستهای کافی است. نویسنده هشدار میدهد که برخلاف بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا پراکنده شدهاند، پلوتونیوم موجود در بوشهر در دسترس است. برمن پیشنهاد میکند آمریکا علاوه بر محدود کردن غنیسازی اورانیوم، نظارت تقریبا لحظهای بر مسیر پلوتونیوم، خروج سوخت مصرفشده از اختیار ایران و توقف توسعه بیشتر نیروگاه بوشهر را نیز در دستور کار قرار دهد تا همه مسیرهای احتمالی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای مسدود شود.
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آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، عصر پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره آخرین تحولات منطقهای و روند مذاکرات گفتوگو کرد.
به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گوترش در این تماس بار دیگر کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را تسلیت گفت و «با دولت و ملت ایران» ابراز همدردی کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز، روند اجرای توافق پایان درگیری نظامی اسرائیل و لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا و آخرین روند مذاکرات جاری تبادل نظر کردند.