دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.

رییس‌جمهوری آمریکا، در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد؛ موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر آن را رد کرده‌اند.

ترامپ گفت [حکومت] ایران «هیچ درآمدی ندارد» و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود: «آن‌ها به غذا نیاز دارند. به ذرت، گندم و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تامین خواهند کرد.» به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران. با این حال، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیش‌تر گفته بود «هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا وجود ندارد.»

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت: «این در واقع جنگ نیست؛ این خلع سلاح هسته‌ای ایران است.» او افزود که نمی‌توان اجازه داد [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و در عین حال، چهار ماه درگیری را «مدتی نسبتاً کوتاه» توصیف کرد. رییس‌جمهوری آمریکا همچنین از سیاست روسای جمهوری پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه و نحوه پوشش رسانه‌ها از جنگ انتقاد کرد.

ترامپ همچنین گفت که در طول جنگ، محاصره آمریکا در تنگه هرمز به‌طور کامل مؤثر بوده و «حتی یک کشتی هم نتوانست وارد ایران شود.» او این محاصره را «دیواری از فولاد» توصیف کرد. با این حال، موسسه اطلاعات کشتیرانی Lloyd’s List گزارش داده است که این محاصره چندین بار توسط آنچه «ناوگان سایه ایران» خوانده می‌شود، نقض شده است.

