دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات را بررسی کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چارچوب یادداشت تفاهم دو طرف، و همچنین وضعیت لبنان بررسی شد و دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش‌بس به‌گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود، تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور با مشارکت پاکستان و حمایت از همه مسیرهای گفت‌وگوهای ناشی از یادداشت تفاهم تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار که امنیت منطقه و صلح بین‌المللی را تقویت کند، تاکید کرد.

دو فرستاده آمریکایی نیز از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد مذاکرات و نزدیک کردن دیدگاه‌ها قدردانی کردند و بر تعهد آمریکا به ادامه روند مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع تاکید کردند.



