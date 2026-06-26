فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که در تاریخ ۲۶ ژوئن، ششم تیر، نیروهای این فرماندهی «در واکنشی قدرتمند به حمله روز گذشته به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، علیه ایران حملاتی انجام دادند.»
در بیانیه سنتکام آمده است: «پس از آنکه ایران در ۲۵ ژوئن (پنجم تیر) کشتی اِم/وی اور لاولی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داد، هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار دادند. این کشتی باری با پرچم سنگاپور در زمان حمله ایران در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان بود.»
سنتکام افزود: «این اقدام تجاوزکارانه غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری توسط نیروهای ایرانی بهطور آشکار آتشبس را نقض کرد. علاوه بر این، رفتار خطرناک ایران آزادی ناوبری را تضعیف میکند. این در حالی است که جریان تجارت بهطور فزاینده از این گذرگاه حیاتی بینالمللی عبور میکند.»
این بیانیه ادامه میدهد: «نیروهای سنتکام همچنان به هماهنگی برای عبور ایمن و پشتیبانی از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز ادامه میدهند. ارتش ایالات متحده همچنان در منطقه حضور دارد و هوشیار است تا اطمینان حاصل کند تمام مفاد توافق با ایران رعایت شده، اجرا میشود و بهطور کامل برقرار و نافذ است.»