خارکیف، دنیپرو و زاپوریژژیا، سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین، از زمان آغاز جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۹ تیر گزارش داد حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعدازظهر هشتم تیر ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت.

به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرق اوکراین شش کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت. الکساندر هانژا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانه‌های مسکونی و خودروها هدف این حمله قرار گرفتند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در شبکه ایکس نوشت: «روسیه با شلیک موشک، زیرساخت‌های دنیپرو را هدف قرار داد.»

زلنسکی همچنین گفت: «ضروری است که اروپا با حداکثر توان، سامانه‌های دفاع ضد موشک‌های بالستیک خود، از جمله سامانه‌ها و موشک‌های بومی را توسعه دهد.»

او ساعاتی بعد در پیام ویدیویی شبانه خود وعده داد به تمامی این حملات پاسخ داده خواهد شد و گفت: «ما این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهیم که پیش از هر چیز، بر ساختار حکومتی روسیه و توانایی این کشور برای ادامه‌دار کردن جنگ تاثیر بگذارد .»

صبح نهم تیر، خبرگزاری‌های روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۴۱۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده‌اند.

در زاپوریژژیا، شهری در جنوب شرق اوکراین، مقام‌های محلی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه به یک مینی‌بوس دو مرد و یک زن را کشت و هشت نفر دیگر، از جمله یک پسر هفت ساله، را زخمی کرد.

ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، ویدیویی را در تلگرام منتشر کرد که یک مینی‌بوس سفید رنگ را با کف خون‌آلود، درهای عقبی آسیب‌دیده و پیکر یک مرد در داخل آن نشان می‌داد.

تصاویر رویترز نیز مینی‌بوسی سوخته را نشان داد که درهای عقب آن بر اثر انفجار از جا کنده شده و کف آن آغشته به خون بود.

فدوروف همچنین اعلام کرد ساعاتی بعد، انفجار یک پهپاد در نزدیکی یک اتوبوس، هفت نفر از جمله دو کودک را زخمی کرد.

جنگ بیش از گذشته در اوکراین احساس می‌شود

سویتلانا کومارووا، ۵۸ ساله، که همسرش در این حمله روسیه کشته شد، به رویترز گفت: «مردم بیش از گذشته جنگ را با تمام وجود احساس می‌کنند. دیگر چه می‌توانم بگویم؟ این تروریسم است. هیچ چیز دیگری نیست.»

آناتولی ناتکین، راننده خودرویی که در نزدیکی محل حادثه آسیب دیده، این حمله را «تروریسمی بسیار شدید» توصیف کرد و گفت: «تاکنون پمپ‌بنزین‌های زیادی آسیب دیده‌اند.»

مقام‌ها در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرق این کشور، گفتند که یک بمب هدایت‌شونده، جان زنی ۲۳ ساله را گرفت و ۱۰ نفر دیگر را زخمی کرد.

ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت این حمله به یک تراموا و بیش از ۱۵ خودرو آسیب رساند.

تصاویر رویترز نشان دادند نیروهای پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی محل حادثه هستند و پیکر فردی که با برزنت پوشانده شده، در نزدیکی محل دیده می‌شود.

کمتر از یک ساعت بعد، یک بمب هدایت‌شونده دیگر نیز به این شهر اصابت کرد، اما منفجر نشد.