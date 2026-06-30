چنین ایده‌ای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش می‌کشد که دست‌کم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.

کارشناسانی که با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند اکنون مساله مهم‌ نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیده‌ای مشابه سپاه در کار باشد.

برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحی‌شده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانه‌ای می‌دانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمی‌تواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.

مانع قانون اساسی

شهرام خُلدی، تاریخ‌دان، استدلال می‌کند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیده‌تر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»

او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف می‌کند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب می‌شود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.

خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملی‌اش دچار تحول چندانی نشود.

او می‌گوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»

خلدی استدلال می‌کند که بازسازی ساختاری سپاه می‌تواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولت‌های غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی می‌دانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گسترده‌تر می‌تواند دست مقام‌های جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار می‌تواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بین‌المللی را، به‌ویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسان‌تر کند. هم‌زمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.

یک برند سمی

امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بین‌المللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

او استدلال می‌کند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخش‌های زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریم‌ها و قرار گرفتن در فهرست‌های تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.

احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند می‌تواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بسته‌بندی متفاوت باشد. او تاکید می‌کند: «همان کسانی که این سیستم را ساخته‌اند، دارند آن را از نو بازآرایی می‌کنند.»

با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتاب‌دهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.

به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.

این بحث در حالی مطرح می‌شود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کم‌سابقه را مطرح کرده‌اند. این چهره‌ها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف می‌کنند و چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری، را متهم می‌کنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کرده‌اند.

تغییر نام یا تغییر واقعی؟

این بحث برای بهنام بن‌طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، یادآور نقل‌قولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقل‌قول شکسپیر در رومئو و ژولیت می‌اندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما می‌گوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»

او انحلال سپاه را محتمل نمی‌داند، در عوض، به دولت‌های غربی هشدار می‌دهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست می‌آید. با محتوا و جوهره به دست می‌آید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»

به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش به‌عنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل می‌کند یا نه.»

بحران هویت پس از جنگ

در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتاب‌دهنده پرسش گسترده‌تری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبه‌روست: آیا این سیستم می‌تواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟

خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال می‌کند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساخته‌اند، به شکلی بنیادین متحول کنند.

در همین حال، بن‌طالب‌لو هشدار می‌دهد که نباید عمل‌گرایی را با میانه‌روی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصت‌طلبی قالیباف را با میانه‌روی اشتباه می‌گیرند.»

در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریب‌الوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیق‌ترین بحران چند دهه گذشته‌اش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.