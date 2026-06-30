در سرمقاله روزنامه واشینگتن‌پست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.

وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینه‌های جنگ ایران و تامین مهمات مصرف‌شده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.

به‌نوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتن‌پست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.

مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان هر دو قطعنامه‌ای بر اساس قانون اختیارات جنگی تصویب کردند تا به اقدام نظامی دولت ترامپ پایان دهند، اما کاخ سفید اختیار آنها برای انجام این کار را رد می‌کند. دولت همچنین از ارائه نسخه‌ای از یادداشت تفاهم با حکومت ایران به قانون‌گذاران خودداری کرد و آن را تا یک روز پس از امضای ترامپ در اختیار آنان قرار نداد.

قانون اساسی اختیار کنترل بودجه، و همچنین اعلام جنگ، را به کنگره داده است. به‌نوشته شورای سردبیری واشینگتن‌پست این فرصت مناسبی است تا امتیازاتی از دولت گرفته شود. در عین حال، نیروهای مسلح در نهایت برای تامین مالی عملیات جاری و جبران ذخایر تسلیحاتی کاهش‌یافته به این پول نیاز دارند. اگر رأی‌گیری پیش رو به همه‌پرسی موافقت یا مخالفت درباره کل جنگ ایران تبدیل شود، این بودجه تصویب نخواهد شد و ارتش برای درگیری بعدی آمادگی کمتری خواهد داشت.

در سرمقاله واشینگنتن‌پست تاکید شده است بحران بودجه‌ای که در پیش است، هم‌اکنون نگرانی فرماندهان ارشد نظامی را برانگیخته است. دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، ماه گذشته به مجلس نمایندگان هشدار داد که در صورت تزریق نشدن منابع مالی، نیروی دریایی به‌زودی ناچار خواهد شد برنامه‌های پایه‌ای آمادگی، مانند آموزش و رزمایش‌ها، را محدود کند.

با این حال، منصوبان سیاسی پنتاگون نیز در تعامل با کنگره کمکی به خود نکرده‌اند. پیت هگست، وزیر دفاع، این ماه گفت گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات «ساختگی» است و ذخایر «فقط در حال افزایش است». اما واقعیت این است که برای افزایش تولید، به بودجه نیاز است.

درخواست وزارت دفاع شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات، ۲.۴ میلیارد دلار برای پهپادها، ۵.۱ میلیارد دلار برای امنیت سایبری و سامانه‌های خودکار، و ۱۷.۳ میلیارد دلار برای عملیات نظامی است.

به‌نوشته شورای سردبیری واشینگتن‌پست رهبران دموکرات این بودجه تکمیلی را به منزله صدور یک «چک سفید» برای اشتباهات رییس‌جمهوری در قبال جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند. نمایندگان عادی دموکرات که پس از نتایج اخیر انتخابات مقدماتی محتاط‌تر شده‌اند، نگران‌اند که رأی مثبت آنها به هر بودجه‌ای به منزله حمایت ضمنی از جنگ تعبیر شود. برخی دیگر نیز تمایلی ندارند بدون تعیین محدودیت‌های مشخص درباره نحوه هزینه‌کرد، پول بیشتری در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهند.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، گفت ترامپ می‌خواهد «روی خسارت‌ها سرپوش بگذارد». برندن بویل، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، گفت رییس‌جمهوری تلاش می‌کند «مالیات‌دهندگان را وادار کند همچنان هزینه جنگ بی‌پروا و نسنجیده او را بپردازند». کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاویر، نیز گفت کاخ سفید هنوز میلیاردها دلاری را که برای کمک به اوکراین تخصیص یافته بود، هزینه نکرده است.

شورای سردبیری واشینگتن‌پست در پایان سرمقاله خود تاکید کرده است که برای رسیدن به ۶۰ رأی در سنا، کاخ سفید باید حمایت شماری از سناتورهای دموکرات را جلب کند و این امر مستلزم مذاکراتی با حسن نیت از سوی هر دو طرف و همچنین شفافیت بسیار بیشتری از جانب دولت ترامپ خواهد بود.