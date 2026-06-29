بری دوشنبه هشتم تیر در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار لبنان، مذاکرات تهران و واشینگتن را تنها فرصت «واقع‌بینانه» برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان توصیف کرد.

او افزود هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از روند گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به تداوم «اشغالگری اسرائیل» در لبنان خواهد انجامید.

پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزب‌الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌هایی از جنوب لبنان گسترش داده است.

پرونده لبنان به یکی از محورهای اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران گسترده‌تر میان حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.

تهران بر برقراری آتش‌بس در لبنان به‌عنوان بخشی از تفاهم خود با واشینگتن اصرار دارد.

در سوی دیگر، آمریکا مذاکرات جداگانه‌ای را میان دولت‌های لبنان و اسرائیل سازماندهی کرده؛ مذاکراتی که دولت لبنان با وجود مخالفت حزب‌الله در آن حضور یافته است.

اسرائیل از توافقی که پنجم تیر به امضای سفیران لبنان و اسرائیل در واشینگتن رسید، استقبال کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ششم تیر گفت این توافق به نیروهای اسرائیلی اجازه می‌دهد تا در صورت عدم خلع سلاح حزب‌الله، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه دهند.

در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» و در حکم «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند و خواستار خروج دولت لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.

بر اساس این توافق، ارتش لبنان پس از راستی‌آزمایی خلع سلاح «گروه‌های غیردولتی» که در عمل به حزب‌الله اشاره دارد، کنترل مناطق مورد نظر را در دست خواهد گرفت.

این اقدام قرار است زمینه را برای «خروج تدریجی» نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان فراهم کند.

همچنین پیش‌بینی شده است که ارتش لبنان به‌تدریج مسئولیت برقراری امنیت را در «مناطق آزمایشی» بر عهده بگیرد.

انتقاد بری از توافق «دیکته‌شده»

بری که ریاست جنبش شیعه امل را بر عهده دارد، در ادامه مصاحبه خود، توافق اخیر دولت لبنان و اسرائیل را «دیکته‌شده» توصیف کرد.

او گفت خطرناک‌ترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه «ظرفیت آن برای دامن زدن به اختلافات داخلی و کشاندن لبنانی‌ها به رویارویی با یکدیگر» است.

جوزف عون، رییس‌جمهوری و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، از ابتدای جنگ اخیر خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل بودند.

این اقدام که با مخالفت شدید حزب‌الله روبه‌رو شد، بازتاب‌دهنده شکاف‌های عمیق داخلی بر سر تصمیم این گروه برای ورود به جنگ در حمایت از حکومت ایران است.

دولت لبنان از سال گذشته و پس از آنکه حزب‌الله در جنگ پیشین با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به‌شدت تضعیف شد، در پی خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.

ششم تیر، عون در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد بیروت مسئولیت اجرای چارچوب توافق با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت.

او همچنین ابراز امیدواری کرد واشینگتن اسرائیل را برای خروج از جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.

نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ اخیر با هدف حفاظت از شمال این کشور در برابر حملات حزب‌الله، «منطقه‌ای امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کردند.