بلومبرگ: تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایران برای بانکها گیجکننده و اجرای آن دشوار است
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری که بر تحریمهای آمریکا نظارت دارد، گفت: «شرکتها میخواهند صددرصد مطمئن باشند که در چارچوب مقررات عمل میکنند. معاملات موردی که طی ۶۰ روز نهایی شوند، میتوانند عملی باشند، اما ممکن است یافتن بانکها و دیگر واسطههایی که حاضر باشند این معاملات را پردازش کنند، چالشبرانگیز باشد.»
بلومبرگ در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت افزون بر این مجوز، شرکتها احتمالا از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهند دستورالعملهایی روشن در اختیارشان بگذارد، از جمله نامههای اطمینانبخش یا برگههای توضیحی که معمولا برای پروندههای پیچیده صادر میشوند، تا به واحدهای تطبیق مقررات اطمینان دهند که مشارکت در چنین معاملاتی مجاز است.
این فرد افزود شرکتها به دنبال همان نوع دستورالعملهایی هستند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، از سوی آمریکا در ماه ژانویه برای ونزوئلا صادر شد.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش به قانونی به نام «بازبینی توافق هستهای ایران» اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ وضع شد. این قانون که مقرر میکند کنگره آمریکا هر توافق هستهای با حکومت ایران را بررسی و تصویب کند، بهعنوان یکی از مقررههایی مطرح شده که ممکن است باعث صرف نظر شرکتها، بانکها یا دیگر موسسات مالی را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران شود، زیرا کنگره تعلیق تحریمها را تایید نکرده است.
بلومبرگ در ادامه به صدور «مجوز عمومی ایکس» از سوی وزارت خزانهداری که اجازه میدهد فروش نفت ایران «با وجوه مبتنی بر دلار آمریکا» انجام شود، اشاره کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند دولت ممکن است با این استدلال که یادداشت تفاهم با ایران توافقی هستهای نیست، قانون را دور بزند.
به گفته این فرد، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها احتمالا فشار بیشتری بر بانکها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند وارد خواهند کرد و تعهدات آنها بر اساس قوانین آمریکا را به آنها یادآوری خواهند کرد.
این فرد همچنین به قانونی مصوب سال ۲۰۱۲ با عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اشاره کرد که شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای آمریکا را ملزم میکند برخی فعالیتهای مرتبط با ایران را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش دهند؛ موضوعی که در صورت فروپاشی توافق، میتواند آنها را در معرض نظارت و بررسیهای بعدی کنگره قرار دهد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ضمن اذعان به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور، از تشکیل کارگروهی ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنین گفت حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه هفتم تیر گزارش داد پوتین در نشست مقامهای ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی را به حداقل برساند.
او با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود: «همه شما بهخوبی میدانید که مشکلات رانندگان و کسبوکارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاههای سوخت صف وجود دارد.»
به گفته پوتین، مسکو باید پیامدهای «حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیرنظامی و زیرساختها» را تا حد ممکن کاهش دهد.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات میانبرد و دوربرد خود به اهداف صنعتی در روسیه و مناطق تحت کنترل مسکو در خاک اوکراین را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، تمرکز اصلی این حملات بر تاسیسات نفتی روسیه بوده است.
پوتین در ادامه گفت کارگروه ویژه تامین سوخت بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت است و شرایط موجود مستلزم «اقداماتی نظاممند متناسب با ابعاد چالشهای کنونی» برای افزایش عرضه سوخت و حفظ قیمتها در سطحی معقول است.
او بر اهمیت تامین سوخت بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: «باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا برنامههای فصلی تامین سوخت برای واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن بدون وقفه اجرا شود، زیرا برداشت محصول به آن وابسته است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.
در پی تشدید تنشها میان واشینگتن و تهران، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات میان دو کشور ادامه دارد. والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده است. اکسیوس میگوید طرفین توافق کردهاند به درگیریها پایان دهند و به میز مذاکره بازگردند.
والاستریت ژورنال بامداد دوشنبه هشتم تیر به نقل از منابع آگاه نوشت درگیریهای اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی موجب نگرانی مالکان کشتیها شده و چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز را با ابهام روبهرو کرده است.
به نوشته این روزنامه، این تحولات در حالی رخ میدهد که ازسرگیری تردد شناورها در این آبراه راهبردی، «دستاورد کلیدی» تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن به شمار میرفت.
در مقابل، رسانه آمریکایی اکسیوس صبحگاه دوشنبه هشتم تیر به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی توافق کردهاند حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند.
به گفته این منبع، تیمهای مذاکرهکننده از هر دو دولت قرار است سهشنبه در دوحه، پایتخت قطر، درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتوگو کنند.
اکسیوس نوشت آتشبس میان دو طرف، با وجود گذشت تنها ۱۱ روز، در پی حملات تازه و تهدید دونالد ترامپ به ازسرگیری جنگ و «تمام کردن کار»، شکننده شده است.
رسانه سعودی العربیه نیز به نقل از منابع آگاه خبر مشابه اکسیوس مخابره کرد و نوشت گفتوگوهای فنی تهران-واشینگتن سهشنبه در دوحه از سر گرفته میشود. به نوشته این رسانه گفتوگوهای آتی بر تنگه هرمز متمرکز خواهد بود.
در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مذاکرات فنی سهشنبه «در تمام زمینههای یادداشت تفاهم» ادامه مییابد.
این مقام به رویترز گفت: «قرار است مذاکرات فنی در مورد تمام زمینههای یادداشت تفاهم ادامه یابد. هر دو طرف فعلا حملات را متوقف خواهند کرد و کشتیها میتوانند آزادانه حرکت کنند.»
بر اساس گزارش اکسیوس، دور تازه تنشها ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف از یادداشت تفاهم پایان جنگ، بهویژه مفاد مربوط به تنگه هرمز، بوده است.
بر اساس بند پنجم این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، برای ۶۰ روز زمینه عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را بدون دریافت عوارض فراهم کند.
در این یادداشت تفاهم همچنین تصریح شده است تردد کشتیهای تجاری بلافاصله از سر گرفته میشود و با رفع موانع فنی و نظامی و انجام مینروبی از سوی جمهوری اسلامی، عبور و مرور عادی کشتیها از تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز بهطور کامل برقرار خواهد شد.
اکسیوس افزود در مذاکرات هفته گذشته در سوئیس، هیات آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی توافق کرده بود یک خط تماس مستقیم میان ارتش آمریکا و سپاه پاسداران برای هماهنگی تردد کشتیها در تنگه هرمز ایجاد شود.
با این حال، بر اساس این گزارش، تا روز شنبه این خط تماس هنوز فعال نشده بود؛ همزمان جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کرده بود کشتیها باید برای عبور از تنگه هرمز هماهنگی انجام دهند.
یک منبع آگاه به اکسیوس گفت مذاکرات سهشنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس و با محوریت برنامه هستهای جمهوری اسلامی برگزار شود، اما تشدید تنشها باعث تغییر محل گفتوگوها و تمرکز آن بر موضوع تنگه هرمز شده است.
اکسیوس نوشت انتظار میرود نیک استوارت، رییس تیم فنی آمریکا، در این مذاکرات شرکت کند. کاخ سفید بلافاصله به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداد.
تنش بر سر مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با فواد حسین، همتای عراقی خود، در بغداد گفت بر پایه تفاهمنامه اخیر، تنگه هرمز «تحت مدیریت» جمهوری اسلامی است و پس از رفع موانع، به ظرفیت پیش از جنگ بازمیگردد.
او افزود: «این ترتیبات در حال اتخاذ و اجراست و مسئولیت آن با جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد یا کشور دیگری بر اساس یادداشت تفاهم در این خصوص مسئولیتی ندارد.»
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دو شناور را در آبهای منطقه هدف قرار داد؛ یک کشتی کانتینربر و یک نفتکش حامل نفت قطر، کشوری که در مذاکرات تهران و واشینگتن نقش میانجی دارد.
در پاسخ، آمریکا مواضع نظامی حکومت ایران را در امتداد سواحل تنگه هرمز هدف قرار داد. پس از آن، جمهوری اسلامی دست به حملاتی علیه کویت و بحرین زد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هفتم تیر در گفتوگو با فاکسنیوز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز یا پایگاههای آمریکا را تهدید کند، واشینگتن به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی حکومت ایران ادامه خواهد داد.
با این حال، محمد امرسی، کارشناس مسائل ایران و عضو شورای مشورتی جهانی مرکز ویلسون، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت با وجود تشدید تنشها، به نظر میرسد اوضاع تاکنون «مدیریت شده است».
در روزهای اخیر، اعلام مسیرهای جایگزین از سوی عمان برای تردد کشتیها در تنگه هرمز، واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، ششم تیر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت فشار تهران بر مسیرهای کشتیرانی مرتبط با عمان با هدف وادار کردن این کشور به پذیرش سازوکار مورد نظر سپاه پاسداران و هدایت کشتیها به مسیرهای تحت کنترل جمهوری اسلامی انجام میگیرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارم تیر نوشت ایجاد مسیر جایگزین در تنگه هرمز، اهرم فشار تهران در مذاکرات را از بین میبرد.
کشته شدن یک نیروی ارتش قطر
وزارت کشور قطر هفتم تیر در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور بهدنبال «عملیات نظامی در منطقه» جان خود را از دست داده است.
بر پایه این بیانیه، گشتهای دریایی قطر شامگاه ششم تیر پس از آنکه یک شناور حامل دو سرنشین در زمان مقرر بازنگشت، عملیات جستوجو را آغاز کردند.
به گفته وزارت کشور قطر، تیمهای جستوجو و نجات دریایی بامداد هفتم تیر شناور مفقودشده را پیدا کردند.
بررسیها نشان داد یک شهروند قطری بر اثر جراحات ناشی از ترکش عملیات نظامی در منطقه جان باخت. یک «شهروند عرب» مقیم قطر نیز در این رویداد زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
وزارت کشور قطر محل وقوع این حادثه را اعلام نکرد و توضیحی نیز درباره ارتباط احتمالی آن با حملات اخیر جمهوری اسلامی ارائه نداد.
همزمان با تشدید اختلافات در حاکمیت جمهوری اسلامی درباره روند گفتوگوها میان تهران و واشینگتن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیهای، به بیانیه اخیر دهها عضو این نهاد واکنش نشان داد و آن را خارج از روال معمول مجلس خبرگان دانست.
دبیرخانه مجلس خبرگان یکشنبه هفتم تیر با تشریح سازوکار انتشار مواضع این نهاد اعلام کرد بر اساس آییننامه داخلی، بیانیههای مجلس خبرگان یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم میرسد یا در فاصله میان اجلاسیهها، در موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی، با امضای رییس مجلس، هیاترییسه یا دبیرخانه منتشر میشود.
این نهاد افزود انتشار بیانیه از سوی نمایندگان با عنوان «جمعی از اعضای خبرگان»، در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است.
در ادامه اطلاعیه آمده است: «انتظار میرفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همانگونه که به آنان پیشنهاد داده شد، اقدام مینمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر بهصورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیاترییسه خبرگان انتشار مییافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.»
۶۶ عضو مجلس خبرگان ششم تیر در بیانیهای، خواستار خروج پرونده هستهای از دستور کار مذاکرات شدند و با بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کردند.
آنها همچنین با «مهدور الدم» خواندن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد»، واجب شمردند.
مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد.
«خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای در مذاکرات رعایت شود
دبیرخانه مجلس خبرگان در ادامه اطلاعیه خود، از نحوه انتشار بیانیه ۶۶ نماینده انتقاد کرد و گفت درباره نمایندگانی که نامشان در میان امضاکنندگان دیده نمیشود، «سوالاتی در اذهان ایجاد شده است».
این نهاد افزود نمایندگانی که بیانیه را امضا نکردهاند، «با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بودهاند یا اساسا در جریان امر قرار نگرفتهاند».
دبیرخانه مجلس خبرگان در عین حال تاکید کرد «نظر مُطاع» و «خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باید در مذاکرات بهطور کامل رعایت شود و مسئولان «ذرهای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند».
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
در هفتههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد در صورت تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی ایران ادامه خواهد داد.
والتز یکشنبه هفتم تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «اگر جمهوری اسلامی حتی برای لحظهای تصور کند رییسجمهور ترامپ در برابر حمله به کشتیرانی بینالمللی یا پایگاههای آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد، سخت در اشتباه است.»
او افزود آمریکا در صورت لزوم، به اقدام نظامی برای نابودی زیرساختهایی که بهمنظور «کنترل غیرقانونی یک آبراه بینالمللی» استفاده میشوند، ادامه خواهد داد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل به ادامه مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران اشاره کرد و گفت ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما «صبر او ابدی نیست».
والتز تاکید کرد «فکر نکنید ترامپ هیچ گزینهای را از روی میز برخواهد داشت» و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
در سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از حملات بامداد یکشنبه جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، در شبکه ایکس نوشت از اقدام سپاه پاسداران در «برخورد کوبنده» با آمریکا حمایت میکند.
او اضافه کرد: «تنگه هرمز به وضعیت قبل برنخواهد گشت و دیگران چارهای جز تمکین به دستورات ایران در تنگه ندارند.»
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیشتر اعلام کرد جنگندههای آمریکایی بامداد یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، به ۱۰ هدف نظامی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن حمله کردند.
مواضع مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی، تحت «مدیریت» تهران به وضعیت پیش از جنگ باز خواهد گشت.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تنشهای اخیر گفت برخی کشورها تلاش کردند مسیرهای جدیدی برای تردد کشتیها در تنگه هرمز و سواحل عمان ایجاد کنند، اما این تحرکات با واکنش جمهوری اسلامی روبهرو شد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، نیز گفت کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز با هدف حفظ و تقویت قدرت منطقهای در دستور کار قرار گرفته است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز میکوشد موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کند.
او افزود تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، خطر گسترش تنشها به جنگی فراگیر را پایین میداند.
تنگه هرمز که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، اکنون به یکی از کانونهای اصلی تنشها در منطقه تبدیل شده است.
کمتر از دو هفته پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، حملات متقابل در خلیج فارس و ادامه درگیریها در لبنان، آینده این تفاهم را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
این در حالی است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس و تهدید روند دیپلماتیک متهم کردهاند.
روزنامه هاآرتص گزارش داد شرکتهای تسلیحاتی اسرائیل طی سالهای اخیر سامانههای پیشرفته دفاع موشکی و تجهیزات جنگندههای اف-۱۵ را به قطر و عربستان سعودی فروختهاند؛ از جمله سامانهای که برای حفاظت از هواپیمای تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به کار رفته است.
هاآرتص یکشنبه هفتم تیر نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شدهاند.
بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در اسفند ۱۴۰۳، هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد C-MUSIC ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز بود.
این سامانه با شناسایی موشکهای حرارتی زمینبههوا و ارسال پرتو فروسرخ، سامانه هدایت موشک را مختل میکند.
هاآرتص افزود برخلاف امارات متحده عربی، بحرین و مراکش که در چارچوب پیمان ابراهیم روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردهاند، قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند.
پیشتر در ۱۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد اسرائیل سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله یک سامانه لیزری دفاعی، را به امارات متحده عربی ارسال کرده تا در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
هاآرتص در ادامه، با استناد به تصاویر عمومی ناوگان ۱۱ فروندی خاندان حاکم قطر گزارش داد سه فروند از این هواپیماها، شامل دو بوئینگ ۷۴۷ و یک ایرباس A340-500، بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هنگام تعمیرات در بازل سوئیس به سامانه دفاعی اسرائیلی مجهز شدند.
به نوشته این روزنامه، ارزش قرارداد مربوط به قطر مشخص نیست، اما شرکت البیت سال گذشته قراردادی ۲۶۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی آلمان و قراردادی ۱۷۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی هلند و اتریش برای نصب سامانههای J-MUSIC امضا کرد.
هاآرتص نوشت شرکتهای اسرائیلی در برنامه جنگندههای پیشرفته F-15QA قطر نیز مشارکت داشتهاند.
بوئینگ سال ۲۰۱۷ قراردادی چند میلیارد دلاری جهت تامین این جنگندهها برای نیروی هوایی قطر به امضا رساند و دوحه تا سال ۲۰۲۳، ۳۶ فروند از آنها را دریافت کرد.
بر اساس قرارداد وزارت دفاع آمریکا با بوئینگ، شرکتهای اسرائیلی قراردادهایی به ارزش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین قطعات و سامانههای پیشرفته این جنگندهها منعقد کردهاند.
از جمله این شرکتها، دو زیرمجموعه البیت، یعنی «البیت آمریکا» و «سایکلون»، شرکت مشترک «کالینز البیت ویژن سیستمز»، صنایع هوافضای اسرائیل، شرکت «تات تکنولوژیز» و «بثال اینداستریز» بودند.
این شرکتها قطعات سازهای هواپیما، سامانه پیشرفته هدفگیری روی کلاهخود خلبانان JHMCS و عینکهای دید در شب AN/AVS-9 را برای جنگندههای قطر تامین کردهاند.
دولت بنیامین نتانیاهو سال گذشته با قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با دوحه موافقت کرده بود.
فناوری اسرائیلی در ارتش عربستان سعودی
هاآرتص در ادامه نوشت عربستان سعودی هم بهطور غیرمستقیم مشتری صنایع دفاعی اسرائیل بوده است.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده قرارداد جنگندههای F-15SA عربستان سعودی با بوئینگ شامل تحویل ۴۶۲ سامانه JHMCS و ۴۶۲ عینک دید در شب AN/AVS-9 بوده است؛ همان مدلهایی که به قطر نیز فروخته شدهاند.
هاآرتص ارزش فروش کلاهخودهای JHMCS به ریاض را حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و افزود دوحه نیز در قراردادی جداگانه، ۱۶۰ کلاه از همین نوع را به ارزش ۳۵ میلیون دلار خریداری کرد.
در این گزارش همچنین به افشاگریهای پیشین رسانههای اسرائیلی درباره معاملات دفاعی میان اسرائیل و قطر اشاره شده است.