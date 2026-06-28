به گزارش رویترز که شامگاه شنبه ۲۸ ژوئن منتشر شد امدادگران از جمله در کاراکاس، پایتخت این کشور و در لا گوایرا، در شمال پایتخت و در حاشیه دریای کارائیب پراکنده شده‌اند، مناطقی که خانواده‌ها و داوطلبان چند روز است با دست خالی و یا با امکانات محدود، بازماندگان و پیکر قربانیان را از زیر آوار بیرون می‌کشند.

این خانواده‌ها در بسیاری موارد از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای رسمی شکایت دارند.

بنا بر اعلام مقام‌های رسمی تا شامگاه شنبه بیش از ۱۶۰۰ امدادگر خارجی وارد کشور شده‌اند و تیم‌های بیشتری نیز در راه هستند. این نیروها بخشی از موج رو به گسترش واکنش بین‌المللی به دو زمین‌لرزه‌ای هستند که چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند و پس از آن صدها پس‌لرزه رخ داد.

در کارابایدا، یکی از آسیب‌دیده‌ترین مناطق ساحلی لا گوایرا، شاهدان به رویترز گفتند بالگردهای آمریکایی تیم‌های امداد را به منطقه منتقل کرده و عملیات امداد شدت گرفته است.

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۵۵ هزار نفر مفقود

هرچند دولت گفته است صدها نفر مفقود شده یا زیر آوار گرفتار مانده‌اند، نام بیش از ۵۵ هزار نفر در وب‌سایتی که اپوزیسیون این کشور معرفی کرده، به عنوان افرادی که خبری از سرنوشت آنان در دست نیست، ثبت شده است.

در همین حال، سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده است که شمار قربانیان این دو زمین‌لرزه با بزرگی ۷/۲ و ۷/۵ ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر برود.این میزان از تلفات، این فاجعه را در میان مرگبارترین زمین‌لرزه‌های آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار می‌دهد.

این فاجعه می‌تواند پیامدهای سیاسی هم برای دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، داشته باشد. او پیش‌تر معاون نیکلاس مادورو بود، خود را عامل تغییر معرفی کرده است. مادورو ماه ژانویه در پی اقدام نظامی آمریکا برکنار و بازداشت و به آمریکا منتقل شد.

پاپ لئو روز شنبه در رم برای قربانیان، خانواده‌های آنان و نیروهای درگیر در عملیات امداد دعا کرد و گفت امیدوار است همبستگی جهانی با ونزوئلا ادامه یابد.

آمریکا پس از زلزله‌ها به ونزوئلا کمک‌های امدادی فرستاده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه گفت انتظار می‌رود افزون بر ۱۵۰ میلیون دلاری کمکی که دولت ترامپ پیش‌تر به آن متعهد شده است، ظرف حدود یک روز آینده، بسته‌‌ای مالی به ارزش صدها میلیون دلار برای کمک به امداد و بازسازی ونزوئلا اعلام شود.

یک مقام کاخ سفید نیز به رویترز گفت تلاش دوباره ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که اواخر سال گذشته این کشور را ترک کرد، برای دریافت کمک آمریکا به منظور بازگشت به کشور، مقام‌های ارشد واشینگتن را ناخرسند کرده است. به گفته این مقام‌ها، با توجه به بروز این فاجعه‌، اکنون زمان مناسبی برای بازگشت به کشور نیست.

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خوابیدن در خیابان

ساکنان در مناطق آسیب‌دیده می‌گویند روند امدادرسانی در برخی مناطق ناهماهنگ بوده است، هرچند تا روز شنبه ماشین‌آلات سنگین در بخش‌هایی از کارابایدا و لوس کورالس، دیگر محله‌ ساحلی در کارابایدا، مشغول کار بودند.

در منطقه کوچک واله دل پینو در لوس کورالس، بیسی ریواس، زن ۶۰ ساله به رویترز گفت پنج یا شش خانه در محله او هنوز سر پا مانده‌اند، اما آسیب دیده‌اند.

او گفت: «از شب زلزله‌ها، تقریبا همه همسایه‌ها به خاطر پس‌لرزه‌ها در خیابان می‌خوابند. اعصابم به هم ریخته؛ به مرده‌ها فکر می‌کنم و به کسانی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند.»

در نزدیکی او، یندری سانتانا گفت دیوارهای برخی خانه‌ها در مجموعه ۳۰ واحدی محل زندگی‌اش ترک برداشته، هرچند کسی در آن‌جا کشته نشده است. سانتانا، که پس از گرفتن کمک غذایی از یک کامیون کنار خیابان کنار ریواس نشسته بود، گفت خواهرش خانه کوچک خود را از دست داده، اما زنده مانده است.

مقام‌ها دسترسی به لا گوایرا را محدود کرده‌اند و جاده اصلی کاراکاس را کنترل می‌کنند. آن‌ها می‌گویند ترافیک، حرکت خودروهای امدادی را کند کرده است. غیرنظامیانی که وابسته به تیم‌های رسمی امداد نیستند، برای عبور از ایست‌های بازرسی به مجوز نیاز دارند.

برق که در سراسر منطقه قطع شده بود به‌تدریج در حال بازگشت است. شبکه برق ونزوئلا، که در نتیجه سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی فرسوده شده، به‌طور منظم دچار اختلال می‌شود و در برخی مناطق قطعی‌های چندساعته روزانه رخ می‌دهد.