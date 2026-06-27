علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ درباره اختصاص دارایی‌های آزادشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا، را «توهمی واهی» خواند اما گفت: «هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست و دولت نباید زیر بار رفت.»

بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت: «ادعای ترامپ مبنی بر تخصیص دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی، در زمره مطالب غیرواقعی و توهمات او درباره مسائل بین‌المللی و به‌ویژه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»

او همچنین گفت: «منابع خرید غلات ایران کاملا مشخص است و ما هیچ نیازی به واردات از آمریکا نداریم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با اشاره به «عدم اعتماد متقابل» افزود: «تکیه بر محصولات غذایی وارداتی از آمریکا امکان‌پذیر نیست، زیرا امنیت غذایی و حفظ جان مردم در اولویت قرار دارد و به محصولات این کشور اعتمادی وجود ندارد.»

بروجردی همچنین تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی نباید این اظهارات را بپذیرد و هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست.