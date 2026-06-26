دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کنفرانس سیاست‌گذاری ۲۰۲۶ ائتلاف ایمان و آزادی، گفت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. نمی‌توانیم بگذاریم این اتفاق بیفتد.»

او اضافه کرد: «آن‌ها دارند از شدت نیاز برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند. آن‌ها خیلی چیزها به ما می‌دهند. این باید در طول ۴۷ سالی که با ترور حکومت کرده‌اند انجام می‌شد، و همین کار را کردند. آن‌ها با ترور حکومت کردند.»

ترامپ افزود: «رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از چهار ماه پیش است. گفتند آن‌ها قوی‌تر هستند اما آن‌ها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «آن‌ها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، توانایی پدافند هوایی ندارند، رادار ندارند، عملا هیچ تولید صنعتی‌ای ندارند. ظرفیت پهپادی‌شان ۸۲ درصد کاهش یافته، ظرفیت موشکی‌شان ۸۰ درصد کاهش یافته، پرتابگرهای راکتی‌شان ۹۰ درصد کاهش یافته، رهبری‌شان یک‌بار کشته شده و رهبری‌شان بار دوم هم کشته شده است. دیگر هیچ‌کس نمی‌خواهد رهبر جمهوری اسلامی باشد.»

او گفت: «آن‌ها مقداری توانایی دارند، نه زیاد، نه اینکه در حال بردن باشند یا چیزی شبیه آن، اما مقداری توان دارند.»