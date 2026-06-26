در پی امضای چارچوب توافق سهجانبه میان لبنان، اسرائیل و آمریکا، حسن فضلالله، نماینده حزبالله، به شبکه المیادین گفت که حزبالله با هر اقدامی که از سوی مقامات لبنان اتخاذ شود، مقابله خواهد کرد و بیش از پیش به سلاحهای خود پایبند خواهد ماند.او ادامه داد: «آنچه در واشینگتن رخ داد، تلاشی برای مانعتراشی در برابر مسیر اسلامآباد بود و بدون مقاومت، هیچ چیز به سرانجام نخواهد رسید.»فضلالله ادامه داد: «دولت بیروت نخواهد توانست توافق با اسرائیل را اجرایی کند؛ مگر آنکه وارد جنگ داخلی شود.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از امضای توافق اسرائیل و لبنان در واشینگتن در بیانیهای اعلام کرد: «این توافق دستاورد بزرگی برای اسرائیل است و مذاکرات طولانی در واشنگتن به نتیجه رسیده است. مهمترین نکته این است که اسرائیل در منطقه امنیتی باقی میماند و تا زمانی که حزبالله خلع سلاح نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت.»
او افزود: «این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است و تهران تلاش میکند اسرائیل را به عقبنشینی وادار کند اما اسرائیل، لبنان و آمریکا تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی و حزبالله در این روند نقشی ندارند.»
نتانیاهو تاکید کرد: «اسرائیل در منطقه امنیتی باقی خواهد ماند و اجازه ورود حزبالله یا غیرنظامیان به این گروه داده نخواهد شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کنفرانس سیاستگذاری ۲۰۲۶ ائتلاف ایمان و آزادی، گفت: «نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هستهای داشته باشد. نمیتوانیم بگذاریم این اتفاق بیفتد.»
او اضافه کرد: «آنها دارند از شدت نیاز برای رسیدن به توافق التماس میکنند. آنها خیلی چیزها به ما میدهند. این باید در طول ۴۷ سالی که با ترور حکومت کردهاند انجام میشد، و همین کار را کردند. آنها با ترور حکومت کردند.»
ترامپ افزود: «رسانههای جعلی میگویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قویتر از چهار ماه پیش است. گفتند آنها قویتر هستند اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما میدهند.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، توانایی پدافند هوایی ندارند، رادار ندارند، عملا هیچ تولید صنعتیای ندارند. ظرفیت پهپادیشان ۸۲ درصد کاهش یافته، ظرفیت موشکیشان ۸۰ درصد کاهش یافته، پرتابگرهای راکتیشان ۹۰ درصد کاهش یافته، رهبریشان یکبار کشته شده و رهبریشان بار دوم هم کشته شده است. دیگر هیچکس نمیخواهد رهبر جمهوری اسلامی باشد.»
او گفت: «آنها مقداری توانایی دارند، نه زیاد، نه اینکه در حال بردن باشند یا چیزی شبیه آن، اما مقداری توان دارند.»
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، درباره بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس و بینالمللی خواندن تنگه هرمز، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی پیش از جنگ تصور میکرد اگر حتی یک موشک به سمت کشورهای عربی شلیک کند، این کشورها فورا عقبنشینی خواهند کرد و در برابر خواستههای تهران کوتاه خواهند آمد.»
او افزود: «اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. با وجود حملات متعدد، کشورهای عربی نهتنها مسیر خود را تغییر ندادند، بلکه همکاریهای منطقهای و بینالمللی خود را نیز ادامه دادند.»
به گزارش رویترز، آمریکا، اسرائیل، لبنان چارچوب یک توافق سهجانبه را امضا کردند.
به گفته یخیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سهجانبه مبتنی بر عملکرد است.
او افزود: «ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف کنند. جمهوری اسلامی و نیابتیهایش قصد داشتند روند گفتوگو را نابود کنند.»
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای دهها هزار جانباخته دیماه است.
شماری از مخاطبان میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران ۱۸ و ۱۹ دی است.
گفتوگو با سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: