رسانه وابسته به سپاه: تفاهمنامه برای آژانس پیش از توافق نهایی نقشی تعریف نکرده است
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای بر اساس تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نوشت بر اساس ماده هشت این تفاهمنامه، نقش آژانس تنها برای مرحله پس از توافق نهایی تعریف شده است.
فارس با استناد به آنچه «شنیدهها» از متن تفاهمنامه مذاکرات هستهای خواند، نوشت بر اساس ماده هشت تفاهمنامه، در صورت اجرای توافق جامع، یکی از گزینههای پیشبینیشده برای مدیریت مواد هستهای، رقیقسازی آنها در داخل ایران و زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
این رسانه به نقل از منابع مطلع افزود جمهوری اسلامی همچون گذشته، دسترسی موردی بازرسان آژانس به تاسیسات بوشهر و تهران را فراهم خواهد کرد، اما اجازه ورود به دیگر تاسیسات، از جمله فردو، نطنز و اصفهان، داده نخواهد شد.
فارس همچنین به نقل از دیپلماتهای آگاه از روند مذاکرات نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اظهارات اخیر خود در پی تعریف نقش گستردهتری برای آژانس در این مرحله است، اما موضع تهران ادامه روند فعلی و رد هرگونه «زیادهخواهی» پیش از دستیابی به توافق نهایی است.
تیم ملی اکوادور با پیروزی ۲ بر یک مقابل آلمان، یکی از بزرگترین شگفتیهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد. سباستین بکاچچه، سرمربی اکوادور پس از این پیروزی، به سمت سکوها رفت وباخانوادهاش جشن گرفت.
اکوادور در حالی به این موفقیت رسید که تا دقیقه ۷۷ و در شرایط تساوی یک بر یک، در آستانه حذف قرار داشت. پس از گلهای لروی سانه برای آلمان و نیلسون آنگولو برای اکوادور، گونسالو پلاتا با یک ضربه از فاصله نزدیک گل برتری تیمش را به ثمر رساند و صعود اکوادور را رقم زد.
شاگردان سباستین بکاچچه در ادامه هفت دقیقه وقت تلفشده را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند و با حفظ برتری، جشن صعود برپا کردند.
اما بهیادماندنیترین صحنه مسابقه پس از سوت پایان رقم خورد. بکاچچه پس از خوشحالی با اعضای کادر فنی، به سمت سکوهای ورزشگاه متلایف رفت و از حفاظ کنار جایگاه تماشاگران بالا کشید تا خود را به خانوادهاش برساند. او حدود یک دقیقه در آغوش اعضای خانوادهاش ماند؛ تصویری که به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد.
بازیکنان اکوادور نیز جشنی احساسی برگزار کردند. مویسس کایسدو، هافبک چلسی، لحظاتی روی زمین دراز کشید، سپس زانو زد و با اشاره به آسمان شادی خود را نشان داد. بسیاری از هواداران اکوادور نیز در سکوها اشک شوق میریختند.
جشن متفاوت سرمربی اکوادور واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت. برخی او را با «مرد عنکبوتی» مقایسه کردند و لقب «سرمربی عنکبوتی» را به او دادند و عدهای دیگر نوشتند: «انگار همین امشب قهرمان جام جهانی شده است.»
رییسجمهور اکوادور پس از پیروزی تیم ملی این کشور برابر آلمان و صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جمعه ۵ تیرماه را تعطیل رسمی اعلام کرد تا مردم این موفقیت تاریخی را جشن بگیرند.
وزیر کشور لبنان اعلام کرد دستور داده است پوسترهایی که در روزهای اخیر با شعار «سپاس از ایران وفادار» و تصویر مجتبی و علی خامنهای در مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت نصب شدهاند، ظرف دو روز آینده جمعآوری شوند. او این اقدام را بخشی از اجرای قوانین و ساماندهی فضای عمومی توصیف کرد.
احمد الحجار، وزیر کشور لبنان، پنجشنبه چهارم تیر ماه در حاشیه نشست هیات دولت گفت دستور داده است بنرها و پوسترهایی که چند روز پیش در مسیر منتهی به فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت نصب شدهاند، برداشته شوند.
حجار هنگام ورود به کاخ ریاستجمهوری لبنان، محل برگزاری نشست هیات دولت، به خبرنگاران گفت که این تصمیم «در چارچوب تلاشها برای ساماندهی فضاهای عمومی و تضمین اجرای قوانین و مقررات جاری»، اتخاذ شده است.
در روزهای اخیر، بیلبوردهایی در مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت نصب شدند که تصویر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و پدر کشته شدهاش، علی خامنهای، را در کنار شعار «سپاس از ایران وفادار» به نمایش گذاشتهاند.
نصب این پوسترها چند روز پس از اعلام توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله انجام شد. توافقی که در چارچوب مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در پاکستان به دست آمد.
این اقدام همچنین در شرایطی صورت گرفت که همزمان گفتوگوهای مستقیم میان مقامهای لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در جریان است.
قرار بود آخرین دور این مذاکرات پنجشنبه چهارم تیر ماه به پایان برسد.
این نخستین بار نیست که دولت لبنان خواستار تغییر بیلبوردهای مسیر فرودگاه بیروت میشود.
سال ۲۰۲۲، وزارت گردشگری لبنان از حزبالله و جنبش امل خواسته بود بیلبوردهایی را که تصاویر شخصیتهای مذهبی و سیاسی مورد احترام این دو گروه را نمایش میدادند، جمعآوری کنند و به جای آنها تابلوهایی با هدف معرفی و تبلیغ صنعت گردشگری لبنان نصب شود.
حزبالله خواستار خروج «بیقید و شرط» نیروهای اسرائیلی
همزمان با این تحولات، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عاشورا، خواستار خروج «بیقید و شرط» نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال در لبنان شد و هرگونه عادیسازی روابط با اسرائیل را رد کرد.
او در سخنرانی خود برای دهها هزار نفر از هواداران حزبالله، گفت: «اسرائیل هیچ گزینهای جز خروج کامل از تمام وجببهوجب خاک لبنان ندارد .... اسرائیل باید بدون هیچ شرطی لبنان را ترک کند.»
قاسم که این اظهارات را همزمان با برگزاری مذاکرات مستقیم مقامهای لبنان و اسرائیل در واشینگتن بیان کرد، افزود که حزبالله «نه عادیسازی روابط را میپذیرد، نه پایان دادن به وضعیت خصومت، نه هیچ دستاوردی برای اسرائیل و نه حتی حضور جزیی آن در خاک لبنان را».
او تاکید کرد: «اسرائیل باید خوار و شکستخورده لبنان را ترک کند و همین اتفاق هم خواهد افتاد.»
دولت ونزوئلا اعلام کرد پیکر ۲۳۵ نفر که در زمینلرزههای شامگاه چهارشنبه جان باختند، از زیر آوار خارج شده است. هنوز برآوردی از مجموع تلفات این حادثه ارائه نشده و وبسایتی که برای ثبت و پیگیری سرنوشت افراد مفقودشده ایجاد شده، شمار مفقودان را بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرده است.
سازمان زمینشناسی آمریکا پیشبینی کرده است شمار جانباختگان ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر برود.
نیروهای امدادی تا بامداد جمعه پنجم تیر ماه به عملیات جستوجو برای نجات صدها نفر گرفتار زیر آوار و یافتن هزاران مفقود ادامه دادند.
دو زمینلرزه رخ داده که از بزرگترین زمینلرزههای تاریخ معاصر آمریکای لاتین توصیف شدهاند، بخشهایی از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، و مناطق اطراف آن را ویران کردند.
امدادگران، کمکهای مالی و سایر کمکهای اضطراری، در حال ورود به ونزوئلا هستند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به ارائه جزییات این کمکها پرداخت:
سازمان ملل متحد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ۲۵ تیم بینالمللی با مجموع هزار نیروی امدادی برای کمک به ونزوئلا بسیج شدهاند.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفت: «روزهای آینده نیازمند تلاشی گسترده و جمعی برای حمایت از عملیات امدادرسانی به رهبری دولت ونزوئلا و کمک به آسیبدیدگان خواهد بود.»
آمریکا
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ۱۵۰ میلیون دلار کمک برای ونزوئلا اختصاص داده است.
این بسته حمایتی شامل ۵۰ میلیون دلار کمک جدید به نهادهایی مانند برنامه جهانی غذا و سازمان غیردولتی گروه پزشکی بینالمللی و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار کمک به صندوق مشترک سازمان ملل است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد یک تیم واکنش به بلایا به همراه دو واحد جستوجو و نجات شهری اعزام خواهد شد و واشینگتن پشتیبانی هوایی، لجستیکی و هماهنگی لازم را برای انتقال نیروها و تجهیزات نجاتبخش به مناطق آسیبدیده فراهم میکند.
ارتش آمریکا نیز در انتقال نیروها و تجهیزات و پشتیبانی از دیگر عملیات امدادرسانی مشارکت دارد.
السالوادور
بیش از ۱۵۰ امدادگر و محمولههای امدادی بامداد پنجم تیر ماه از السالوادور وارد ونزوئلا شدند. این اقدام بخشی از بسته کمکی اعلامشده از سوی نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، است که شامل اعزام ۳۰۰ امدادگر و تکنسین فوریتهای پزشکی و ارسال ۵۰ تن تجهیزات پزشکی میشود.
مکزیک
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، ویدیویی از ورود نظامیان مکزیکی و سگهای زندهیاب به این کشور منتشر کرد.
مکزیک در مرحله نخست ۲۵۰ نیروی نظامی امداد و نجات، پنج سگ زندهیاب، چهار هواپیما، یک پهپاد، تجهیزات امدادی و اقلام پزشکی اعزام میکند.
صلیب سرخ
نخستین محموله ۱۷ تنی کمکهای بشردوستانه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، پنجم تیر ماه از مرکز منطقهای این نهاد در پاناما راهی ونزوئلا شد.
لویس پیس، مدیر منطقهای قاره آمریکا در این فدراسیون، گفت: «این محموله شامل وسایل آشپزخانه، بستههای بهداشتی، پشهبند و دیگر اقلام ضروری است.»
هند
سوبرامانیام جایشنکار، وزیر خارجه هند، اعلام کرد دو هواپیمای نیروی هوایی این کشور با یک بیمارستان صحرایی و بیش از ۳۵ تن اقلام امدادی، دارو و تجهیزات پزشکی، عازم ونزوئلا شدهاند.
آلمان
یک تیم امداد فدرال آلمان متشکل از ۴۸ نفر، پنجم تیر ماه برای مشارکت در عملیات جستوجو، نجات و بازسازی، راهی ونزوئلا شد.
پاپ لئو چهاردهم
رسانههای واتیکان گزارش دادند پاپ لئو چهاردهم از محل صندوق خیریه واتیکان، ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۴ هزار دلار) برای کمک به زلزلهزدگان ونزوئلا اختصاص داده است.
سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی
خوزه آندرس، سرآشپز و بنیانگذار سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی (ورلد سنترال کیچن)، اعلام کرد تیم او توزیع غذا را در کاراکاس آغاز کرده است.
او همچنین گفت صندوق «لانگر تیبلز» وابسته به این سازمان، یک میلیون دلار برای کمک به ونزوئلا اختصاص خواهد داد.
کلمبیا
سازمان ملی مدیریت خطر بلایای کلمبیا اعلام کرد یک تیم جستوجو و نجات شهری متشکل از بیش از ۶۰ نفر، چهار تیم سگهای زندهیاب و ۱۲ تن تجهیزات را به ونزوئلا اعزام کرده است.
شهردار شهر کالی نیز گفت ۹ آتشنشان از این شهر برای مشارکت در عملیات جستوجو و نجات اعزام خواهند شد.
اکوادور
اکوادور اعلام کرد پنجشنبه چهارم تیر ماه، یک تیم امداد و نجات شامل ۴۶ متخصص جستوجو و نجات شهری، دو سگ زندهیاب و شش تن تجهیزات به ونزوئلا اعزام کرده است.
پاناما
پاناما اعلام کرد یک ماموریت امداد و نجات به ونزوئلا اعزام میکند و همزمان در حال سازماندهی کمکهای بشردوستانه است.
فرانسه
فرانسه اعلام کرد یک واحد جستوجو و نجات شهری شامل تیمهای پزشکی، مهندسان و سگهای زندهیاب را برای یافتن و خارج کردن بازماندگان از زیر آوار ساختمانهای فروریخته، به ونزوئلا اعزام میکند.
اسپانیا
وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد یک هواپیمای نظامی، ۵۷ نیروی واحد جستوجو و نجات و ۴۰ آتشنشان از منطقه مادرید را به ونزوئلا منتقل خواهد کرد.
آژانس توسعه اسپانیا نیز قصد دارد یک بیمارستان صحرایی در ونزوئلا برپا کند.
ایتالیا
سازمان حفاظت مدنی ایتالیا اعلام کرد یک تیم امداد را به ونزوئلا اعزام میکند.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز گفت آتشنشانان، وزارت دفاع و نیروی هوایی این کشور برای ارائه کمک به ونزوئلا بسیج شدهاند.
دولت ژاپن جمعه پنجم تیر از اختصاص ۱۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای رسیدگی به «وخامت وضعیت انسانی» در ایران، لبنان و کرانه باختری خبر داد.
وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد این کمکها با هدف تامین نیازهای اساسی در حوزههای بهداشت، خدمات درمانی و امنیت غذایی و از طریق سازمانهای بینالمللی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر و دیگر نهادهای امدادرسان، ارائه خواهد شد.
بر اساس این اعلام، ۱۰ میلیون دلار از این کمکها به ایران اختصاص یافته است. از این مبلغ، چهار میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای تامین اقلام غیرغذایی، آب، خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت میشود. همچنین فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر ۲.۵ میلیون دلار، برنامه جهانی غذا دو میلیون دلار و کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱.۵ میلیون دلار برای اجرای برنامههای بشردوستانه در ایران دریافت خواهند کرد.
ژاپن همچنین چهار میلیون دلار برای کمک به لبنان اختصاص داده است.
مقامهای ارشد اسرائیل از ادامه حضور نظامی این کشور در جنوب لبنان و احتمال حمله به ایران گفتند. همزمان، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز تحرکات هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه را «تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» خواند.
در همین حال، انتشار تصاویر تازه از حضور برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در عزاداریهای ماه محرم، از جمله محمدباقر قالیباف، اسماعیل قاآنی و محمدباقر ذوالقدر که در ماههای جنگ کمتر در انظار عمومی دیده شدند، با گزارشها درباره پرواز جنگندههای اسرائیلی در آسمان برخی کشورهای همسایه و حرکت آنها در جهت ایران همزمان شد.