وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه سوم تیر ماه اعلام کرد اسرائیل و لبنان در جریان مذاکراتی که این هفته با میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ در واشینگتن برگزار شد، درباره کاهش تدریجی حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان گفت‌وگو کردند.

روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران در کویت گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ایجاد «مناطق آزمایشی» است. مناطقی مشخص که ارتش لبنان بتواند وارد آنها شود، کنترل امنیت را در دست بگیرد و پس از تثبیت اوضاع، این روند در مناطق بعدی نیز تکرار شود.

او تاکید کرد هرچه ارتش لبنان کنترل بیشتری بر جنوب این کشور پیدا کند و نفوذ حزب‌الله کاهش یابد، نیاز به حضور نظامی اسرائیل نیز کمتر خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از منطقه حائل امنیتی ایجاد شده به‌وسیله ارتش اسرائیل در جنوب لبنان دفاع کرد و گفت این منطقه تنها به این دلیل ایجاد شده که حزب‌الله از آن برای شلیک راکت و پهپاد به خاک اسرائیل استفاده می‌کرد.

با وجود این، دو منبع آگاه، از جمله یک مقام دولتی، به روزنامه تایمز اسرائیل گفتند مذاکرات این هفته کم‌ثمرترین دور گفت‌وگوها از زمان آغاز مذاکرات بوده است.

به گفته این منابع، علت اصلی این وضعیت، نارضایتی مشترک اسرائیل و لبنان از تصمیم دولت ترامپ برای گنجاندن آتش‌بس لبنان در یادداشت تفاهمی است که هفته گذشته میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ امضا شد.

این منابع گفتند هر دو طرف معتقدند این اقدام، هدف اصلی کانال گفت‌وگوی مستقیمی را که آمریکا از ماه آوریل میان اسرائیل و لبنان ایجاد کرده بود، تضعیف کرده است. کانالی که با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بر حزب‌الله و لبنان شکل گرفته بود.

به گفته یک مقام اسرائیلی، این تصمیم واشینگتن باعث شده اسرائیل تمایل کمتری به پذیرش درخواست‌های آمریکا برای آغاز عقب‌نشینی بخشی از نیروهایش از جنوب لبنان داشته باشد.

در مقابل، یک منبع آگاه گفت دولت لبنان نیز برای مقابله با این تصور که جمهوری اسلامی نسبت به بیروت، نفوذ بیشتری بر تحولات لبنان دارد، موضع سخت‌گیرانه‌تری در مذاکرات اتخاذ کرده است.

بر همین اساس، بیروت نقشه‌هایی برای عقب‌نشینی اسرائیل ارائه کرده که بسیار گسترده‌تر از محدوده‌ای است که اسرائیل در شرایط کنونی حاضر به پذیرش آن است. موضوعی که علاوه بر اختلافات موجود ، تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی بر دولت بنیامین نتانیاهو نیز قرار دارد.

مبهم ماندن امکان اعلام طرح آزمایشی

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا امیدوار بود مذاکرات سه‌روزه‌ای که قرار است پنج‌شنبه چهارم تیر ماه به پایان برسد، با اعلام یک طرح آزمایشی خاتمه یابد. طرحی که بر اساس آن، ارتش اسرائیل از بخش‌های محدودی از جنوب لبنان که از زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله پاکسازی شده‌اند، خارج شود و ارتش لبنان جایگزین آن شود.

با این حال، دو منبع آگاه گفتند در شرایط کنونی، احتمال دستیابی به چنین توافقی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.

دومین روز مذاکرات که سوم تیر ماه در ساختمان پنتاگون و با تمرکز صرف بر مسائل امنیتی برگزار شد، بدون انتشار هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.

قرار است نشست چهارم تیر ماه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شود و تنها بر موضوعات سیاسی متمرکز باشد.

واشینگتن امیدوار است دو طرف به اندازه‌ای پیشرفت کنند که بتوانند بیانیه مشترکی درباره نتایج مذاکرات منتشر کنند.

ادامه درگیری‌ها در لبنان

هم‌زمان با ادامه مذاکرات، درگیری‌ها نیز در جنوب لبنان ادامه یافت.

ارتش اسرائیل اعلام کرد خودرویی را که وارد منطقه امنیتی مورد ادعای این کشور در منطقه «علی طاهر» شده بود، هدف قرار داده است.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که در این حمله دو نفر کشته شدند.

ارتش اسرائیل همچنین از زخمی شدن یک سرباز خود بر اثر آنچه «حادثه عملیاتی» در جنوب لبنان خواند، خبر داد و اعلام کرد که این نظامی با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شده و تحقیقات درباره علت این حادثه ادامه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش به سفر منطقه‌ای روبیو به امارات متحده عربی، کویت و بحرین اشاره شده است.

به نوشته تایمز اسرائیل، نارضایتی متحدان آمریکا از توافق اخیر با جمهوری اسلامی، یکی از دلایل این سفر بوده و وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان دهد که واشینگتن همچنان به امنیت آنها متعهد است. کشورهایی که پس از جنگ اخیر، خود را بیش از گذشته در معرض تهدیدهای جمهوری اسلامی می‌بینند.

روبیو در جریان سفر خود از تصمیم دولت ترامپ برای کاهش بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی نیز دفاع کرد و گفت هر مذاکره‌ای بر پایه «بده‌بستان» پیش می‌رود.

او تاکید کرد کاهش تحریم‌ها موقتی و تنها برای ۶۰ روز است و اگر تهران به تعهدات خود در مذاکرات سوئیس عمل نکند، رییس‌جمهوری آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار خواهد داشت.

دولت آمریکا ابتدا اعلام کرده بود هرگونه کاهش تحریم‌ها تنها پس از ارائه امتیاز از سوی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد، اما بعد پذیرفت بخشی از این کاهش تحریم‌ها از همان ابتدا و در قالب معافیت صادرات نفت ایران اجرا شود.

واشینگتن اول تیر ماه همچنین تحریم‌های مهمی را به‌طور موقت لغو کرد تا جمهوری اسلامی بتواند نفت خود را با دلار معامله کند و تعدادی از کشتی‌های تحریم‌شده نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شوند.

به گزارش تایمز اسرائیل، به نظر می‌رسد این اقدام آمریکا در واکنش به موافقت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان هسته‌ای سازمان ملل انجام شده باشد. موضوعی که واشینگتن آن را تنها امتیاز تهران در مذاکرات اخیر می‌داند، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده‌اند.

روبیو همچنین تایید کرد دور بعدی مذاکرات فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از اوایل هفته آینده در سوئیس آغاز خواهد شد.

او گفت این مذاکرات در سطح کارشناسی برگزار می‌شود و خودش در آن حضور نخواهد داشت؛ در حالی که نشست‌های سطح بالاتر تاکنون عمدتا با حضور جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برگزار شده است.