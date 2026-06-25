دو زمینلرزه مهیب ونزوئلا را لرزاند و دستکم ۳۲ کشته و بیش از ۷۰۰ زخمی بر جا گذاشت
دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ که شامگاه چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند، به کشته شدن دستکم ۳۲ نفر منجر شد و بیش از ۷۰۰ زخمی بر جا گذاشت. دولت کاراکاس وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات جستوجو برای یافتن قربانیان احتمالی بیشتر همچنان ادامه دارد.
این دو زمینلرزه قدرتمند شامگاه سوم تیر با فاصله تنها یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند و خسارتهای گستردهای به چندین ایالت این کشور وارد کرد.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، با اعلام وضعیت اضطراری گفت شمار قربانیان احتمالا افزایش خواهد یافت، زیرا نیروهای امدادی همچنان در حال جستوجو در ساختمانهای فروریخته و دسترسی به مناطق آسیبدیده هستند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رودریگز گفت آمار اولیه قربانیان، ایالت «لا گوایرا» که بیشترین خسارت را دیده، در بر نمیگیرد.
او این منطقه را «منطقه فاجعه» توصیف کرد و گفت دهها ساختمان در این ایالت، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال کاراکاس، فرو ریخته و عملیات گسترده نجات برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار ادامه دارد.
به گفته مقامهای ونزوئلا، این دو زمینلرزه که اندکی پس از ساعت ۶ عصر رخ دادند، از شدیدترین زمینلرزههای بیش از یک قرن اخیر این کشور بودند.
سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد کانون زمینلرزه نخست در عمق ۲۲ کیلومتری زمین و در غرب شهر مورون، در ساحل کارائیب ونزوئلا قرار داشت.
تنها یک دقیقه بعد، زمینلرزه دوم در عمق ۱۰ کیلومتری و در فاصله ۱۶ کیلومتری جنوب غرب مورون رخ داد.
لرزش این زمینلرزهها در مناطق وسیعی از آمریکای جنوبی احساس شد؛ بهگونهای که ساختمانها در شهرهای مختلف ونزوئلا تخلیه شدند و لرزشها حتی تا آمازون برزیل، در فاصله حدود هزار و ۷۰۰ کیلومتری کاراکاس، نیز حس شد.
رییسجمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد فرودگاه بینالمللی سیمون بولیوار، مهمترین فرودگاه این کشور، بر اثر زمینلرزه آسیب دیده و فعالیت آن متوقف شده است. همچنین خدمات مترو و شبکه گاز طبیعی در کاراکاس به حالت تعلیق درآمده و از شهروندان خواسته شده هرگونه خسارت را از طریق یک اپلیکیشن دولتی گزارش کنند.
رودریگز همچنین از تعطیلی چندروزه مدارس خبر داد و وزارت آموزش اعلام کرد برخی مدارس به پناهگاه موقت و مراکز جمعآوری کمکهای مردمی تبدیل خواهند شد.
او از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و از کارکنان حوزه درمان خواست برای کمک به مجروحان به بیمارستانها مراجعه کنند.
در ایالت ساحلی فالکون، ویکتور کلارک، فرماندار این ایالت، گفت دستکم ۳۲ نفر در بیمارستان بستری شدهاند و ۱۵ نفر نیز در ساعات نخست پس از زمینلرزه زیر آوار گرفتار بودند.
مردم پایتخت در خیابانها
در کاراکاس، هزاران نفر پس از لرزش ساختمانها به خیابانها پناه بردند.
تصاویر منتشرشده، ساختمانهای آسیبدیده، دیوارهای فروریخته، تیرهای برق سقوطکرده و خیابانهایی را نشان دادند که با آوار مسدود شدهاند.
در بخشهایی از پایتخت نیز برق و شبکه تلفن همراه قطع شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، هکتور ریچی، یکی از ساکنان کاراکاس، گفت: «ابتدا لرزش خفیف بود، اما کمکم شدت گرفت و در نهایت همه مجبور شدیم خانههایمان را ترک کنیم و در فضای باز جمع شویم.»
روبرتو گاماس، یکی دیگر از ساکنان شهر، نیز گفت ساختمانی که در آن حضور داشت «بهشدت از این سو به آن سو تکان میخورد» و شدت لرزش «باورنکردنی» بود.
قطع ارتباطات تلفن همراه نگرانی خانوادههای بسیاری را تشدید کرد؛ بهویژه خانوادههای بیش از ۷.۷ میلیون ونزوئلایی که طی سالهای گذشته این کشور را ترک کردهاند و برای اطلاع از وضعیت بستگان خود با مشکل مواجه شدند.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا که از دسامبر گذشته در تبعید به سر میبرد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس برای مردم این کشور آرزوی آرامش، استقامت و همبستگی کرد.
دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، گفت زمینلرزه در چندین ایالت احساس شده و از رانندگان خواست مسیر را برای خودروهای امدادی و آمبولانسها باز کنند.
او از فروریختن خانهها و ساختمانها در محله آلتامیرا خبر داد و گفت احتمال میرود شماری از شهروندان در این منطقه زخمی شده باشند.
کابیو تاکید کرد عملیات امدادرسانی بر اساس پروتکلهای تعیینشده در حال انجام است و از مردم خواست به دلیل احتمال وقوع پسلرزه، از ورود به ساختمانها خودداری کنند.
او همچنین از شهروندان خواست مراقب کودکان و سالمندان باشند و از سلامت اعضای خانواده و همسایگان خود اطمینان حاصل کنند.
همزمان با ادامه عملیات امدادی، دولتهای متعددی از جمله آمریکا، آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، اکوادور، السالوادور، مکزیک، پاناما و اروگوئه، آمادگی خود را برای کمک به ونزوئلا اعلام کردند.
جرمی پی. لوین، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کمکهای خارجی، گفت وزارت خارجه این کشور یک تیم ویژه امدادرسانی و ستاد هماهنگی بحران را برای اعزام گروههای جستوجو و نجات، تجهیزات پزشکی، کمکهای بشردوستانه و سایر منابع مورد نیاز، با هماهنگی دولت موقت ونزوئلا، تشکیل داده است.
رودریگز نیز اعلام کرد گروههای امداد و نجات از چند کشور در ساعات آینده وارد ونزوئلا خواهند شد و در عملیات نجات مشارکت خواهند کرد.
او همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به دلیل اعلام حمایت از ونزوئلا پس از وقوع زمینلرزه قدردانی کرد.
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، با وجود اختلافهای سیاسی گذشته با دولت ونزوئلا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس برای مردم این کشور آرزوی استقامت کرد و گفت دولتش آماده ارائه کمک است.
دانیل نوبوآ، رییسجمهوری اکوادور، نیز از صدور دستور ارسال فوری کمکهای بشردوستانه خبر داد و گفت: «با وجود همه اختلافها، انسانیت باید راهنمای تصمیمهای رهبران باشد.»
رودریگو پاز، رییسجمهوری بولیوی، نیز اعلام کرد کشورش آماده ارائه هرگونه کمک مورد نیاز است.
دولت برزیل هم ضمن اعلام همبستگی با مردم ونزوئلا، گفت تاکنون گزارشی از آسیب دیدن شهروندان برزیلی دریافت نکرده است.
احساس زمینلرزه در کلمبیا
زمینلرزه در مناطق شمال شرقی و حوزه کارائیب کلمبیا نیز احساس شد، اما تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات منتشر نشده است.
همچنین ساختمانهایی در شهرهای مانائوس، بلم و ماکاپا در آمازون برزیل تخلیه شدند.
مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام آمریکا پس از وقوع زمینلرزه چند هشدار سونامی صادر کرد، اما این هشدارها اندکی بعد لغو شدند.
به نوشته آسوشیتدپرس، وقوع زمینلرزههای شدید در ونزوئلا نادر است. اگرچه این کشور در نزدیکی چند گسل زمینشناسی قرار دارد، اما موقعیت آن میان صفحات تکتونیکی آمریکای جنوبی و کارائیب باعث شده نسبت به کشورهای واقع در کمربند زلزلهخیز «حلقه آتش» اقیانوس آرام، مانند مکزیک و شیلی، کمتر در معرض زمینلرزههای بزرگ قرار داشته باشد.
مارکو روبیو تایید کرد که واشینگتن در مذاکرات اسرائیل و لبنان در تلاش است زمینه عقبنشینی تدریجی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان را فراهم کند. با این حال، به گزارش تایمز اسرائیل، نارضایتی مشترک دو کشور از توافق اخیر واشینگتن و تهران، این روند را با مانع جدی روبهرو کرده است.
وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه سوم تیر ماه اعلام کرد اسرائیل و لبنان در جریان مذاکراتی که این هفته با میانجیگری دولت دونالد ترامپ در واشینگتن برگزار شد، درباره کاهش تدریجی حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان گفتوگو کردند.
روبیو در گفتوگو با خبرنگاران در کویت گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ایجاد «مناطق آزمایشی» است. مناطقی مشخص که ارتش لبنان بتواند وارد آنها شود، کنترل امنیت را در دست بگیرد و پس از تثبیت اوضاع، این روند در مناطق بعدی نیز تکرار شود.
او تاکید کرد هرچه ارتش لبنان کنترل بیشتری بر جنوب این کشور پیدا کند و نفوذ حزبالله کاهش یابد، نیاز به حضور نظامی اسرائیل نیز کمتر خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از منطقه حائل امنیتی ایجاد شده بهوسیله ارتش اسرائیل در جنوب لبنان دفاع کرد و گفت این منطقه تنها به این دلیل ایجاد شده که حزبالله از آن برای شلیک راکت و پهپاد به خاک اسرائیل استفاده میکرد.
با وجود این، دو منبع آگاه، از جمله یک مقام دولتی، به روزنامه تایمز اسرائیل گفتند مذاکرات این هفته کمثمرترین دور گفتوگوها از زمان آغاز مذاکرات بوده است.
به گفته این منابع، علت اصلی این وضعیت، نارضایتی مشترک اسرائیل و لبنان از تصمیم دولت ترامپ برای گنجاندن آتشبس لبنان در یادداشت تفاهمی است که هفته گذشته میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ امضا شد.
این منابع گفتند هر دو طرف معتقدند این اقدام، هدف اصلی کانال گفتوگوی مستقیمی را که آمریکا از ماه آوریل میان اسرائیل و لبنان ایجاد کرده بود، تضعیف کرده است. کانالی که با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بر حزبالله و لبنان شکل گرفته بود.
به گفته یک مقام اسرائیلی، این تصمیم واشینگتن باعث شده اسرائیل تمایل کمتری به پذیرش درخواستهای آمریکا برای آغاز عقبنشینی بخشی از نیروهایش از جنوب لبنان داشته باشد.
در مقابل، یک منبع آگاه گفت دولت لبنان نیز برای مقابله با این تصور که جمهوری اسلامی نسبت به بیروت، نفوذ بیشتری بر تحولات لبنان دارد، موضع سختگیرانهتری در مذاکرات اتخاذ کرده است.
بر همین اساس، بیروت نقشههایی برای عقبنشینی اسرائیل ارائه کرده که بسیار گستردهتر از محدودهای است که اسرائیل در شرایط کنونی حاضر به پذیرش آن است. موضوعی که علاوه بر اختلافات موجود، تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی بر دولت بنیامین نتانیاهو نیز قرار دارد.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا امیدوار بود مذاکرات سهروزهای که قرار است پنجشنبه چهارم تیر ماه به پایان برسد، با اعلام یک طرح آزمایشی خاتمه یابد. طرحی که بر اساس آن، ارتش اسرائیل از بخشهای محدودی از جنوب لبنان که از زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند، خارج شود و ارتش لبنان جایگزین آن شود.
با این حال، دو منبع آگاه گفتند در شرایط کنونی، احتمال دستیابی به چنین توافقی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.
دومین روز مذاکرات که سوم تیر ماه در ساختمان پنتاگون و با تمرکز صرف بر مسائل امنیتی برگزار شد، بدون انتشار هیچ بیانیهای پایان یافت.
قرار است نشست چهارم تیر ماه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شود و تنها بر موضوعات سیاسی متمرکز باشد.
واشینگتن امیدوار است دو طرف به اندازهای پیشرفت کنند که بتوانند بیانیه مشترکی درباره نتایج مذاکرات منتشر کنند.
ادامه درگیریها در لبنان
همزمان با ادامه مذاکرات، درگیریها نیز در جنوب لبنان ادامه یافت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد خودرویی را که وارد منطقه امنیتی مورد ادعای این کشور در منطقه «علی طاهر» شده بود، هدف قرار داده است.
رسانههای لبنانی گزارش دادند که در این حمله دو نفر کشته شدند.
ارتش اسرائیل همچنین از زخمی شدن یک سرباز خود بر اثر آنچه «حادثه عملیاتی» در جنوب لبنان خواند، خبر داد و اعلام کرد که این نظامی با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شده و تحقیقات درباره علت این حادثه ادامه دارد.
در بخش دیگری از این گزارش به سفر منطقهای روبیو به امارات متحده عربی، کویت و بحرین اشاره شده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، نارضایتی متحدان آمریکا از توافق اخیر با جمهوری اسلامی، یکی از دلایل این سفر بوده و وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان دهد که واشینگتن همچنان به امنیت آنها متعهد است. کشورهایی که پس از جنگ اخیر، خود را بیش از گذشته در معرض تهدیدهای جمهوری اسلامی میبینند.
روبیو در جریان سفر خود از تصمیم دولت ترامپ برای کاهش بخشی از تحریمهای جمهوری اسلامی نیز دفاع کرد و گفت هر مذاکرهای بر پایه «بدهبستان» پیش میرود.
او تاکید کرد کاهش تحریمها موقتی و تنها برای ۶۰ روز است و اگر تهران به تعهدات خود در مذاکرات سوئیس عمل نکند، رییسجمهوری آمریکا گزینههای متعددی در اختیار خواهد داشت.
دولت آمریکا ابتدا اعلام کرده بود هرگونه کاهش تحریمها تنها پس از ارائه امتیاز از سوی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد، اما بعد پذیرفت بخشی از این کاهش تحریمها از همان ابتدا و در قالب معافیت صادرات نفت ایران اجرا شود.
واشینگتن اول تیر ماه همچنین تحریمهای مهمی را بهطور موقت لغو کرد تا جمهوری اسلامی بتواند نفت خود را با دلار معامله کند و تعدادی از کشتیهای تحریمشده نیز از فهرست تحریمها خارج شوند.
به گزارش تایمز اسرائیل، به نظر میرسد این اقدام آمریکا در واکنش به موافقت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان هستهای سازمان ملل انجام شده باشد. موضوعی که واشینگتن آن را تنها امتیاز تهران در مذاکرات اخیر میداند، هرچند مقامهای جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردهاند.
روبیو همچنین تایید کرد دور بعدی مذاکرات فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از اوایل هفته آینده در سوئیس آغاز خواهد شد.
او گفت این مذاکرات در سطح کارشناسی برگزار میشود و خودش در آن حضور نخواهد داشت؛ در حالی که نشستهای سطح بالاتر تاکنون عمدتا با حضور جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، برگزار شده است.
در پی وقوع دو زمینلرزه شدید در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شماری از ساختمانها فرو ریختند و شماری از مردم زیر آوار گرفتار شدند. طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا شمار جانباختگان احتمالا بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد بود. دولت ونزوئلا نیز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی در کاراکاس (شامگاه چهارشنبه به وقت ایران) یک زمینلرزه به برگی ۷.۲ در حدود ۱۶۰ کیلومتری کاراکاس رخ داد و کمتر از یک دقیقه بعد، زلزله دیگری به بزرگی ۷.۵ همان منطقه را لرزاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا در بیانیهای که بلافاصله پس از این زلزلهها منتشر کرد، احتمال داد «شمار کشتهها زیاد و خسارت گسترده» باشد.این سازمان در برآورد اولیه خود اعلام کرد این فاجعه احتمالا ابعاد وسیعی دارد و شمار جانباختگان به احتمال زیاد بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود.
تا لحظه انتشار این گزارش آمار دقیقی از سوی نهادها و مقامهای ملی ونزوئلا اعلام نشده است، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای محلی و شاهدان عینی خبر داد که ساختمانهای زیادی فروریختهاند، شمار زخمیها در حال افزایش است و عملیات نجات نیز آغاز شده است.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، روز چهارشنبه در پی وقوع این زمینلرزههای پیاپی و نزدیک به ۲۴ پسلرزهای که این کشور را لرزاند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
او همراه با رییس مجلس ملی و وزیر کشور در یک برنامه زنده در تلویزیون دولتی ونزوئلا حاضر شد و پس از تسلیت به خانوادههای جانباختگان، اعلام کرد که فرودگاه سیمون بولیوار در شهر مایکِتیا در نزدیکی کاراکاس به دلیل خسارتهای وارد آمده، تعطیل شده است.این فرودگاه، فرودگاه بینالمللی و اصلی کاراکاس به شمار میآيد.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نیروهای امدادی دیده میشوند که با فرارسیدن شب، از میان ویرانههای یک ساختمان فروریخته در پایتخت بالا میروند، و همزمان بستگان پریشانحال برای عزیزانی که گمان میرود زیر آوار گرفتار شدهاند، درخواست کمک میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا نیز در واکنش به این دو زمینلرزه شدید در ونزوئلا گفت این زمینلرزهها «در ابعادی گسترده» بوده و شمار قربانیان «ویرانگر» است.
ترامپ در پیام خود در شبکه تروثسوشال نوشت آمریکا «آماده، مایل و قادر» به کمک به ونزوئلاست و او به همه نهادهای دولت آمریکا دستور داده است برای اقدام سریع آماده شوند.
او افزود: «ما در کنار دوستان تازه و بزرگ خود خواهیم بود. گزارشهای اولیه خوب نیست.»
رویترز به نقل از شهردار یکی از مناطق کاراکاس که با تلویزیون محلی گفتوگو میکرد، نوشت دو سازه در یکی از محلههای این شهر فرو ریخته، ۱۶ نفر زخمی شده و شماری نیز جان باختهاند. هرچند این مقام محلی رقم دقیق قربانیان را اعلام نکرد.
زلزله در تعطیلات روز استقلال ونزوئلا
این زمینلرزهها در روز تعطیل عمومی به مناسبت پیروزی نظامی سال ۱۸۲۱ که به تثبیت استقلال ونزوئلا انجامید، رخ داد و به همین دلیل بسیاری از شهروندان حین وقوع زلزله در خانههایشان بودند.
این حادثه پس از زمینلرزه مرگبار سال ۱۹۶۷ در کاراکاس، شدیدترین زلزله ثبت شده در این شهر به شمار میآید.
رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که در لحظه وقوع زلزله صدای بسیار بلندی شبیه به برخورد یا فروریختن جسمی بسیار سنگین به گوش رسید و مردمِ هراسان برای نجات خود به سوی خروجی ساختمانها دویدند.
یکی از اهالی کاراکاس به این رسانه گفت: «یک بعدازظهر عادی بود، ناگهان تلفنم هشدار زمینلرزه داد، همین که گوشی را برداشتم و شروع کردم به گوش دادن به پیام، لرزش خفیفی احساس کردم، بعد، در کمتر از دو ثانیه، همه چیز تکان خورد.»
سفارت آمریکا در کاراکاس اعلام کرد پیامدهای زمینلرزه را از نزدیک زیر نظر دارد و از شهروندان آمریکایی حاضر در این کشور خواست در پناهگاهی امن مستقر شوند و از مناطق آسیبدیده دوری کنند.
بر اساس گزارشهای محلی، از کارکنان بیمارستانهای کاراکاس خواسته شده شیفت شب را با دو برابر ظرفیت پوشش دهند. این در حالی است که ویدیوهایی از آسیب به بیمارستان و خاموشی در آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
ویدیوهای دیگری در شبکههای اجتماعی خسارت قابل توجهی را در فرودگاه اصلی ونزوئلا نشان میدهند.
ونزوئلا در منطقهای لرزهخیز، در محل تلاقی صفحههای تکنونیکی کارائیب و آمریکای جنوبی قرار دارد.
به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، برآورد میشود در جریان زمینلرزه ویرانگری که سال ۱۸۱۲ شهرهای مریدا و کاراکاس را لرزاند، حدود ۳۰ هزار نفر کشته شدند.
کاخ سفید در بحبوحه مخالفتها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران، بهطور رسمی از قانونگذاران خواست که بیش از ۸۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینههای جنگ ایران اختصاص دهند. بخش کوچکی از این بودجه نیز برای مقابله با شیوع ابولا در آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است.
این درخواست چهارشنبه سوم تیر از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامهای به مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست هرچه سریعتر درباره «این درخواستهای مهم و فوری» اقدام کند.
طبق اعلام دولت، ۶۷ میلیارد از این درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان برای رفع نیازهای فوری این وزراتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. «تامین بودجه برای هزینههای مربوط به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی، و هزینههای عملیاتی برای بازسازی ذخایر» از جمله این نیازهای فوری اعلام شده است.
بزرگترین سهم از بودجه دفاعی، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، به مهمات و تسلیحات اختصاص خواهد یافت، ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای هزینههای عملیاتی و ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای برنامههای محرمانه دیگر در نظر گرفته شده است. افزون بر اینها، دولت برای پوشش هزینههای سوخت، تولید پهپاد و امنیت سایبری نیز بودجه درخواست کرده است.
دولت در حالی این درخواست را به کنگره ارائه کرده است که ظهر چهارشنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در یک ناهار خصوصی با سناتورهای حزب جمهوریخواه بابت رای آنها به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی، آنها را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفتوگوی او با یکی از سناتورها به مشاجره لفظی پرتنشی انجامید.
سنا سهشنبه دوم تیر، یک روز پیش از ناهار خصوصی ترامپ با سناتورها، در دهمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران، به قطعنامهای رای داد که هدف آن جلوگیری از اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه تهران است. در این رایگیری ۵۰ نماینده دموکرات و جمهوریخواه به تصویب این قطعنامه رای دادند. ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف چرخشی چشمگیر نسبت به تلاشهای پیشین نمایندگان برای مخالفت با ادامه جنگ ایران بود.
هرچند این قطعنامه جنبه نمادین دارد اما نمادین بودن آن مانع خشمگین شدن رییسجمهوری آمریکا نشد. او سهشنبه بلافاصله پس از اعلام نتیجه این رایگیری در شبکه اجتماعی تروثسوشال این رایگیری را «بدهنگام و بیمعنا» خواند و گفت این اقدام پیام «کمک و دلگرمی» به جمهوری اسلامی بود.
به گفته چند قانونگذار حاضر در این ضیافت ناهار، گفتوگوی ترامپ با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه لوئیزیانا، به تنشی لفظی انجامید. کسیدی پس از نشست گفت دولت باید درباره مشوقهای مالی پیشبینیشده برای تهران در تفاهمنامه و همچنین درباره علت محقق نشدن اهداف اعلامشده در جنگ با ایران توضیح دهد.
کمک به کشاورزان، مقابله با ابولا در آفریقا و ساختوساز در پایتخت
افزون بر بودجه درخواستی برای وزارت جنگ، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این بودجه برای کمک اقتصادی به کشاورزان آمریکایی درخواست شده که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت متضرر شدهاند.
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن نیز برای مقابله با شیوع ویروس ابولا در کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، و ۵۰۰ میلیون دلارش نیز با هدف حمایت از تلاشهای جاری «برای تکمیل پروژههای بازسازی و ساختوساز در داخل و اطراف واشینگتن دیسی» درخواست شده است.
به نوشته رویترز، بودجه درخواستی تازه به ۱۲ میلیارد دلار کمکی اضافه میشود که دولت آمریکا در سال جاری به کشاورزان پرداخت کرده است. دولت این درخواست را در شرایطی مطرح کرده که بخش کشاورزی آمریکا با رکود ناشی از هزینههای بالای تولید و افت قیمت محصولات روبهروست؛ فشارهایی که در پی جنگ ایران و سیاستهای تجاری ترامپ تشدید شدهاند.
طبق دادههای وزارت کشاورزی ایالات متحده، اگر این درخواست کاخ سفید تایید شود، پیشبینی میشود که دولت امسال حدود ۵۵.۴ میلیارد دلار پرداخت مستقیم به کشاورزان داشته باشد.
کشاورزان یکی از پایگاههای رای وفادار به ترامپ به شمار میروند و پیشبینی میشود در انتخابات میاندورهای که حدود پنج ماه دیگر برگزار میشود، نقش مهمی در حفظ جایگاه حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا ایفا کنند.
بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ در میان آمریکاییهای ساکن مناطق روستایی در ماه ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) به پایینترین سطح، یعنی ۵۰ درصد، کاهش یافت؛ این رقم در فوریه ۲۰۲۵ (حدود چهار ماه پیش) ۶۰ درصد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت روشن نیست مجلس نمایندگان و سنا با چه سرعتی میتوانند درباره درخواست کاخ سفید اقدام کنند. حتی روشن نیست کنگره این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد یا نه. این بودجه مسیر دشواری در پیش دارد، زیرا بسیاری از قانونگذاران ممکن است هرگونه رایگیری در این باره را آزمونی برای سنجش میزان حمایتشان از تلاش دولت برای جنگ در خاورمیانه تلقی کنند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
یکی از این منابع چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با رویترز، به خسارات واردشده به پالایشگاه مسکو اشاره کرد و گفت تعمیر آن دستکم شش ماه زمان خواهد برد.
به گزارش رویترز، این موضوع تلاشهای کرملین برای مقابله با کمبود سوخت در پهناورترین کشور جهان را با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد کرد.
این پالایشگاه که در حومه جنوبی پایتخت روسیه قرار دارد، بزرگترین تامینکننده سوخت منطقه مسکو به شمار میرود.
این تاسیسات در هفتههای اخیر دو بار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و در نتیجه، فعالیت خود را متوقف کرد.
شرکت «گازپروم نفت» که مدیریت این پالایشگاه را بر عهده دارد، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
بحران سوخت در روسیه
رویترز در ادامه گزارش داد بر پایه آخرین آمار موجود، پالایشگاه مسکو که در جریان جنگ اخیر چندین بار هدف قرار گرفته، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نفت خام را فرآوری و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بنزین و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گازوئیل تولید کرد.
بر اساس این گزارش، حملات اوکراین بخش قابلتوجهی از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از مدار خارج کرده و موجب کمبود فرآوردههای نفتی، افزایش قیمت سوخت و شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت در بسیاری از مناطق این کشور شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، دوم تیر اعلام کرد در پی تشدید بحران سوخت، مسکو در حال بررسی طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل است.
روزنامه ودوموستی نیز نوشت طرح واردات سوخت برای مقابله با بحران اخیر، بهویژه در شبهجزیره کریمه، در دست بررسی قرار دارد.
۳۱ خرداد، سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در کریمه، اعلام کرد پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
لاوروف: در انتظار مشخص شدن موضع آمریکا درباره جنگ اوکراین هستیم
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سوم تیر اعلام کرد مسکو در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن درباره جنگ اوکراین پس از نشست اخیر رهبران گروه هفت در فرانسه است.
به گفته او، روسیه در سفر آینده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، پای سخنان آنها خواهد نشست و مواضعشان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
لاوروف افزود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در آلاسکا در مرداد ۱۴۰۴، برای پایان دادن به درگیریها انعطاف نشان داد و با پیشنهادهای واشینگتن موافقت کرد، اما اکنون بار دیگر از مسکو خواسته میشود امتیازهای بیشتری بدهد.
ترامپ ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.
رویترز پیشتر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
اروپای غربی درگیر موج گرمای مرگبار و رکوردشکنی شده است که تاکنون دهها نفر را به کام مرگ کشانده، مدارس را تعطیل کرده، باعث کندی حرکت قطارها شده، برق را قطع کرده و کشاورزان را واداشته تا برداشت غلات را در طول شب انجام دهند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر گزارش داد در فرانسه که دوم تیر گرمترین روز خود را از زمان آغاز ثبت دادههای هواشناسی (نزدیک به ۸۰ سال پیش) تجربه کرد، مقامها تلاش کردند برق هزاران خانه را در منطقه بریتانی در شمال غرب این کشور که با قطع برق مواجه شده بودند، دوباره وصل کنند.
بیشترین دمای ثبتشده به ۴۴.۳ درجه سانتیگراد در شهر پیسوس در جنوب غرب فرانسه رسید.
در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۶ شهر، از فلورانس و میلان گرفته تا رم، تورین و ورونا، بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کرد.
در بریتانیا که در مسیر ثبت گرمترین روز ماه ژوئن (بین ماههای خرداد و تیر) در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار «گرمای شدید» تاریخ خود را صادر کرد.
مقامها اعلام کردند دستکم ۴۸ نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقتفرسا غرق شدهاند. همچنین دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک خودرو جان باختند.
تا عصر دوم تیر، مقامهای فرانسه از ۲۵ کشته بر اثر گرمای هوا خبر داده بودند.
در اسپانیا نیز دو سالمند بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.
این کشور از آخر هفته گذشته (شنبه و یکشنبه) با دمای بسیار بالا و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد روبهرو بوده است. با این حال، دما از روز چهارشنبه روندی کاهشی را آغاز کرده است.
گرفتار شدن در «قفل گرمایی»
بر اساس گزارش «پایشگر اقلیمی رویترز»، الگوی نادر جوی موسوم به «بلوک اُمگا» عامل دماهای رکوردشکن در سراسر اروپا بوده است. دماهایی که در برخی مناطق تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول قرار گرفتهاند.
این پدیده از نظر شکل ظاهری شبیه حرف یونانی اُمگا است؛ بهطوری که بخش مرکزی و برآمده آن تودهای از هوای بسیار گرم را برای مدت طولانی بر فراز مناطق مختلف به دام میاندازد، در حالی که هوای خنکتر در حاشیههای آن جریان دارد.
سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد شرایط کنونی با موج گرمای بین مرداد و شهریور ۱۳۸۲ (ماه اوت) قابل مقایسه است. موجی که ۱۶ روز ادامه یافت و برآورد میشود باعث حدود ۸۰ هزار مرگ بیشتر در سراسر اروپا شد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. موضوعی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
مدلها و کارگران ساختمانی زیر فشار گرما
در پاریس، جایی که هفته مد سالانه در جریان است، در جریان نمایش مُد «لویی ویتون» که در آن آثار طراحیشده بهوسیله فارل ویلیامز، خواننده پاپ، به نمایش گذاشته شد، مدلهای مرد در حالی دیده شدند که نفسنفس میزدند و عرق میریختند.
برگزارکنندگان اعلام کردند برندهایی از جمله «دیور» و «ریک اوونز» برنامه نمایشهای خود را تغییر داده و آنها را به ساعات صبح منتقل کردهاند.
برج ایفل و موزه لوور، دوم تیر، زودتر از موعد تعطیل شدند.
در سوئیس نیز مقامهای محلی سالنهای سینمای مجهز به تهویه مطبوع را برای نمایش رایگان فیلم در طول روز در اختیار مردم قرار دادند.
پیمانکاران ساختمانی در سراسر قاره اروپا ساعات کاری را تغییر دادهاند تا کارکنان بتوانند از شدیدترین ساعات گرما دوری کنند.
در همین حال، فروشگاهها برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پنکه و دستگاههای تهویه مطبوع قابل حمل، با مشکل روبهرو شدهاند.
یک تعاونی کشاورزی در فرانسه اعلام کرد کشاورزان برای محافظت از کارگران در برابر گرمای بعدازظهر و همچنین کاهش خطر آتشسوزی در مزارع، شیفتهای شبانه برای برداشت محصولات در نظر گرفتهاند.
در بریتانیا، اپراتور شبکه برق از تولیدکنندگان خواست در آستانه ثبت احتمالی رکوردهای جدید دما در اواخر روز چهارشنبه، ظرفیت تولید برق بیشتری در دسترس قرار دهند.
شرکتهای راهآهن بریتانیا نیز به مسافران توصیه کردند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، فقط سفرهای ضروری انجام دهند، زیرا گرمای شدید موجب اعمال محدودیتهای سرعت در شبکه ریلی شده است.
هواشناسان در ایتالیا هشدار دادهاند شرایط بهویژه در مناطق مرکزی و شمالی کشور احتمالا بدتر خواهد شد و گرما به احتمال زیاد بین روزهای یکشنبه و دوشنبه، هفتم و هشتم تیر، به اوج خود میرسد.