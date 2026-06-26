اداره دریانوردی و بنادر سنگاپور در بیانیه‌ای، حمله پنج‌شنبه چهارم تیر به کشتی کانتینربر «اور لاولی» با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز را بی‌دلیل، غیرقابل توجیه و نقض حقوق بین‌الملل خواند وافزود امنیت کشتیرانی بین‌المللی، دریانوردان و کشتی‌ها نباید به خطر بیفتد.

در این بیانیه آمده است کشتی «اور لاولی» پس از اصابت یک پرتابه ناشناس، با وجود آسیب جزئی، از تنگه هرمز عبور کرده و به مسیر خود ادامه داده است.

به گفته این نهاد، هر ۲۱ خدمه کشتی در سلامت هستند.