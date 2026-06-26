بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتش‌سوزی، جمع‌آوری کرده است.

پیش از این بر اساس کیفرخواست ، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.

دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.

در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.

بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آماده‌سازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.

پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.

به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.

پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.

او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.

این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.

همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.

دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.

پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیات‌های امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.

به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راه‌اندازی کرده که از طریق شبکه‌های اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریان‌های افراطی شیعه می‌کند.

پژوهشگران امنیتی هشدار داده‌اند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد به‌وسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، می‌تواند فشار گسترده‌ای بر سرویس‌های امنیتی اروپا وارد کند؛ به‌ویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روش‌هایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیات‌های شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.