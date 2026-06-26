وزیر کشور لبنان اعلام کرد دستور داده است پوسترهایی که در روزهای اخیر با شعار «سپاس از ایران وفادار» و تصویر مجتبی و علی خامنهای در مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت نصب شدهاند، ظرف دو روز آینده جمعآوری شوند. او این اقدام را بخشی از اجرای قوانین و ساماندهی فضای عمومی توصیف کرد.
احمد الحجار، وزیر کشور لبنان، پنجشنبه چهارم تیر ماه در حاشیه نشست هیات دولت گفت دستور داده است بنرها و پوسترهایی که چند روز پیش در مسیر منتهی به فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت نصب شدهاند، برداشته شوند.
حجار هنگام ورود به کاخ ریاستجمهوری لبنان، محل برگزاری نشست هیات دولت، به خبرنگاران گفت که این تصمیم «در چارچوب تلاشها برای ساماندهی فضاهای عمومی و تضمین اجرای قوانین و مقررات جاری»، اتخاذ شده است.
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دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پروندهای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغانستانی تبار، به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان، بهمنظور «حملات احتمالی تروریستی» متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، جمعآوری کرده است.
پیش از این بر اساس کیفرخواست، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.
دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.
در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آمادهسازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.
پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.
به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.
پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.
او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.
این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.
پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد بهوسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، سه سناریو برای ادامه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پیش رو دارد؛ از صعود مستقیم تا حذف و ورود به معادلات پیچیده تیمهای سوم.
مطمئنترین مسیر برای شاگردان امیر قلعهنویی، پیروزی برابر مصر است. در این صورت، ایران با کسب پنج امتیاز بدون توجه به نتایج سایر مسابقات راهی مرحله یکشانزدهم نهایی خواهد شد. در مقابل، شکست برابر مصر به معنای حذف قطعی تیم ملی از جام جهانی است.
پیچیدهترین سناریو با تساوی رقم میخورد. اگر دیدار ایران و مصر مساوی شود و بازی همزمان بلژیک و نیوزیلند نیز با تساوی و مجموع کمتر از شش گل به پایان برسد، ایران به عنوان تیم دوم گروه صعود خواهد کرد. اما اگر این شرایط محقق نشود، ایران با سه امتیاز باید برای صعود به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم رقابت کند.
در این سناریو، صعود تیمهای سوم سوئد، اکوادور و بوسنی و هرزگوین قطعی شده و پاراگوئه نیز با چهار امتیاز شانس زیادی برای صعود دارد. ایران اگرچه به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به اسکاتلند و کرهجنوبی شرایط مناسبی دارد، اما برای قطعی شدن صعودش باید دستکم سه نتیجه از پنج سناریوی سایر گروهها به سودش رقم بخورد.
از جمله این نتایج، تساوی نکردن الجزایر و اتریش در گروه J، شکست غنا برابر کرواسی در گروه L، پیروز نشدن کیپورد یا شکست اروگوئه مقابل اسپانیا در گروه H، پیروز نشدن کنگو یا برد ازبکستان با اختلاف کمتر از هشت گل در گروه K و همچنین پیروز نشدن سنگال با اختلاف بیش از چهار گل یا عراق با اختلاف بیش از هفت گل در گروه I است.
رسانههای دولتی لبنان گزارش دادند نیروهای اسرائیلی جمعه پنجم تیر با پخش اعلامیههایی بر فراز یکی از شهرهای جنوب لبنان، از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند.
این نخستین بار از زمان اجرای آتشبس میان اسرائیل و حزبالله است که چنین دستوری صادر میشود.
بر اساس این گزارش، شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقهای قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود میداند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای بر اساس تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نوشت بر اساس ماده هشت این تفاهمنامه، نقش آژانس تنها برای مرحله پس از توافق نهایی تعریف شده است.
فارس با استناد به آنچه «شنیدهها» از متن تفاهمنامه مذاکرات هستهای خواند، نوشت بر اساس ماده هشت تفاهمنامه، در صورت اجرای توافق جامع، یکی از گزینههای پیشبینیشده برای مدیریت مواد هستهای، رقیقسازی آنها در داخل ایران و زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
این رسانه به نقل از منابع مطلع افزود جمهوری اسلامی همچون گذشته، دسترسی موردی بازرسان آژانس به تاسیسات بوشهر و تهران را فراهم خواهد کرد، اما اجازه ورود به دیگر تاسیسات، از جمله فردو، نطنز و اصفهان، داده نخواهد شد.
فارس همچنین به نقل از دیپلماتهای آگاه از روند مذاکرات نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اظهارات اخیر خود در پی تعریف نقش گستردهتری برای آژانس در این مرحله است، اما موضع تهران ادامه روند فعلی و رد هرگونه «زیادهخواهی» پیش از دستیابی به توافق نهایی است.
تیم ملی اکوادور با پیروزی ۲ بر یک مقابل آلمان، یکی از بزرگترین شگفتیهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد. سباستین بکاچچه، سرمربی اکوادور پس از این پیروزی، به سمت سکوها رفت وباخانوادهاش جشن گرفت.
اکوادور در حالی به این موفقیت رسید که تا دقیقه ۷۷ و در شرایط تساوی یک بر یک، در آستانه حذف قرار داشت. پس از گلهای لروی سانه برای آلمان و نیلسون آنگولو برای اکوادور، گونسالو پلاتا با یک ضربه از فاصله نزدیک گل برتری تیمش را به ثمر رساند و صعود اکوادور را رقم زد.
شاگردان سباستین بکاچچه در ادامه هفت دقیقه وقت تلفشده را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتند و با حفظ برتری، جشن صعود برپا کردند.
اما بهیادماندنیترین صحنه مسابقه پس از سوت پایان رقم خورد. بکاچچه پس از خوشحالی با اعضای کادر فنی، به سمت سکوهای ورزشگاه متلایف رفت و از حفاظ کنار جایگاه تماشاگران بالا کشید تا خود را به خانوادهاش برساند. او حدود یک دقیقه در آغوش اعضای خانوادهاش ماند؛ تصویری که به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد.
بازیکنان اکوادور نیز جشنی احساسی برگزار کردند. مویسس کایسدو، هافبک چلسی، لحظاتی روی زمین دراز کشید، سپس زانو زد و با اشاره به آسمان شادی خود را نشان داد. بسیاری از هواداران اکوادور نیز در سکوها اشک شوق میریختند.
جشن متفاوت سرمربی اکوادور واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت. برخی او را با «مرد عنکبوتی» مقایسه کردند و لقب «سرمربی عنکبوتی» را به او دادند و عدهای دیگر نوشتند: «انگار همین امشب قهرمان جام جهانی شده است.»
رییسجمهور اکوادور پس از پیروزی تیم ملی این کشور برابر آلمان و صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جمعه ۵ تیرماه را تعطیل رسمی اعلام کرد تا مردم این موفقیت تاریخی را جشن بگیرند.