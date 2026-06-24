ایران‌اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، دست یافته که نشان می‌دهد سپاه پاسداران، مجموعه‌ای مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود که یک اتاق ضد انفجار دارد.

براساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع داخلی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده، سپاه پاسداران در یک بازه زمانی ده ساله، مجموعه‌ای زیرزمینی موسوم به «حبیب ابراهیمی» را کنار بیت خامنه‌ای ساخته است. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد.

مخفیگاه مورد نظر، روبه‌روی کوچه مفید بین خیابان خوش زبان و انستیتو پاستور واقع شده و خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می‌شوند و به عمق ۳۰ متری می‌روند.

مخفیگاه «حبیب ابراهیمی» با یک تونل ۲۷ متری به خروجی‌ها متصل می‌شود که یکی‌شان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی‌عصر‌، و دیگری به خیابان پاستور غربی می‌رسد.

سه خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته است، یکی روبه‌روی خیابان ۲۹ فروردین، و یکی در ساختمانی موسوم به ولایت ۲. تونل دیگری از عمق ۱۲ متری مخفیگاه به پارکینگ ۱۲ فروردین در تقاطع خیابان جمهوری می‌رسد.

ایران‌اینترنشنال به تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق ۳۰ متری در زمان ساخت دست یافته است. در تصویری دیگر، مجموعه‌ای ۵ طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران «بیت رهبری» در حال ساخت دیده می‌شود که از عمق ۳۰ متری تا ۱۵ متری زمین ادامه پیدا کرده است.

متن کامل این خبر را اینجا بخوانید