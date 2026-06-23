معاون اول پزشکیان: ۱۳ و ۱۴ تیر، استان تهران برای مراسم تشییع علی خامنهای تعطیل است
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، در جلسه ستاد تشییع جنازه علی خامنهای گفت: «با تصویب دولت برای برگزاری مراسم تشییع، ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران، ۱۶ تیر استان قم، ۱۸ تیر استان خراسان رضوی و ۱۵ تیر، کل کشور تعطیل خواهد بود.»
همچنین، علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد این مراسم افزود: «بر اساس مصوبه این ستاد در تهران و مشهد، کل مسیرهای اصلی شهر به عنوان مسیرهای تشییع خامنهای تعیین شده است.»
گرمای شدید بخشهای گستردهای از اروپا را فرا گرفته و رکورد دما را در چندین شهر شکسته است. در فرانسه دستکم ۲۵ نفر از جمله دو کودک که در یک خودروی داغ رها شده بودند، جان باختند.
موج جدید گرما از یکشنبه ۳۱ خرداد آغاز شد. برخی مدارس در فرانسه به دلیل گرمای کمسابقه هوا تعطیل شدند یا برنامههای درسی خود را تغییر دادند.
همزمان، هواشناسان بریتانیا پیشبینی کردند دمای هوا در این کشور ممکن است طی هفته جاری رکوردهای ماه میلادی ژوئن (بین خرداد و تیر) را بشکند.
دمای هوا در شهر بوردو، واقع در غرب فرانسه، به نزدیک ۴۲ درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبتشده در ماه اوت (بین مرداد و شهریور) سال ۱۴۰۴ را شکست.
در شهر پوآتیه در مرکز فرانسه نیز دما به بیش از ۴۱ درجه سانتیگراد رسید که از رکورد قبلی ثبتشده، فراتر رفت.
در شهر سنسباستین در شمال اسپانیا که بهطور سنتی آبوهوای خنکتری دارد، پیشبینی شد دما به ۴۰ درجه سانتیگراد برسد. عددی که بنا بر دادههای مرکز رصد آبوهوای رویترز بیش از دو برابر میانگین تاریخی این شهر برای اول تیرماه است.
این دادهها همچنین نشان دادند اروپا در دوشنبه اول تیر، بیش از هر قاره دیگری از الگوی تاریخی دمای خود فاصله گرفته است.
گزارش ماه آوریل (بین فروردین و اردیبهشت) سازمان جهانی هواشناسی نشان داد که اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی، در حال گرم شدن است.
مرگ دو کودک در خودروی داغ
دادستان شهر کارپانترا در جنوب شرقی فرانسه اعلام کرد نیروهای امدادی نتوانستند جان دو کودک دو و چهار ساله را که مادرشان آنها را در حالت بیهوش در خودروی خانوادگی مقابل خانه پیدا کرده بود، نجات دهند.
همچنین سوفی بروکا، مقام دولتی منطقه بوردو، شامگاه ۳۱ خرداد به تلویزیون فرانسه گفت سه سالمند ۸۰ تا ۹۵ ساله بر اثر مشکلات جسمی ناشی از موج گرما جان باختند.
ژروم بولانژه، سخنگوی سازمان ایمنی مدنی فرانسه، پس از گزارش غرق شدن ۱۳ نفر بین روزهای ۳۱ خرداد و اول تیر، هشدار داد: «فقط در مکانهایی شنا کنید که تحت نظارت هستند.»
دوم تیر مقامهای فرانسوی اعلام کردند از ابتدای موج جدید گرما، ۲۰ نفر هنگام شنا در این کشور کشته شدند.
با این حساب میتوان گفت در روزهای گذشته دستکم ۲۵ نفر بر اثر گرما در فرانسه کشته شدهاند.
آمارها نشان میدهند شمار قربانیان غرقشدگی در فرانسه در دورههای موج گرما در سال گذشته ۱۷۲ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری از مردم برای خنک شدن به شنا روی آوردند.
کلر بارنز، پژوهشگر حوزه آبوهوا و پدیدههای جوی شدید در کالج سلطنتی لندن، گفت موج گرمایی کنونی که بخش بزرگی از اروپا را تحت تاثیر قرار داده، به «بلوک امگا» معروف است. الگویی جوی که شکل آن شبیه حرف یونانی امگا است و در آن تودهای از هوای بسیار گرم در مرکز قرار میگیرد و در دو سوی آن هوای خنکتر وجود دارد.
او توضیح داد: «این الگو هوای گرم را از شمال آفریقا و صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشد و به همین دلیل با چنین گرمای شدیدی روبهرو هستیم. این سامانه بسیار کند حرکت میکند و عملا باعث میشود خبری از باد یا نسیمی برای کاهش دما نباشد.»
بارنز افزود تغییرات اقلیمی باعث تشدید موجهای گرما و طوفانها شده، دما را بالاتر برده و بارشهای شدیدتری ایجاد میکند.
احتمال شکسته شدن رکورد تاریخی ماه ژوئن در بریتانیا
اداره هواشناسی بریتانیا اول تیر اعلام کرد موج گرمای چهار روزه این کشور ممکن است دما را در برخی مناطق به بیش از ۳۹ درجه سانتیگراد برساند. رقمی که بهراحتی رکورد ماه ژوئن (بین خرداد و تیر)، یعنی ۳۵.۶ درجه سانتیگراد ثبتشده در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۵۵ را خواهد شکست.
بریتانیا تنها چند هفته پیش نیز رکورد بیشترین دمای ماه می (بین اردیبهشت و خرداد) را جابهجا کرده بود.
هشدار قرمز موج گرما در سراسر ایتالیا
ایتالیا اول تیر برای ۱۲ شهر هشدار قرمز موج گرما صادر کرد.
یکی از سخنگویان شرکت خدمات عمومی «ایرن» گفت این شرکت برای مقابله با قطعیهای پراکنده برق در شهر تورین که ناشی از فشار زیاد بر شبکه برق است، تعداد شیفتهای کاری را دو برابر کرده و ژنراتورهای بیشتری به کار گرفته است.
گرما فقط به انسانها آسیب نزده است. رومن دو یاگر، بنیانگذار مرکز بازپروری حیوانات وحشی در شهر تمپلو در بلژیک، گفت پرندگانی مانند بادخورکها، پرستوها، گنجشکها و سارها که در زیر لبه سقفها لانه میسازند، بیش از دیگر گونهها از گرمای غیرعادی آسیب دیدهاند.
او گفت: «دمای سقفها گاهی به ۵۰ و حتی ۶۰ درجه سانتیگراد میرسد. به همین دلیل این پرندگان ترجیح میدهند از لانه بیرون بپرند تا اینکه در آنجا جان بدهند و عملا در لانههای خود پخته شوند.»
دو یاگر افزود این مرکز تنها طی سه روز گذشته، ۱۵۰ حیوان را پذیرش کرده است.
رسانههای ایران و پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال از بروز اختلال گسترده در سامانههای بانکی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارشها، برخی پایانههای فروشگاهی، درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای بانکها از صبح سهشنبه دوم تیر با اختلال یا کندی در ارائه خدمات مواجه شدهاند.
رسانههای ایران و پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال از بروز اختلال گسترده در سامانههای بانکی کشور خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، برخی پایانههای فروشگاهی، درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای بانکها از صبح سهشنبه دوم تیر با اختلال یا کندی در ارائه خدمات مواجه شدهاند.
وبسایت دیدهبان ایران نوشت: «بر اساس گزارشهای کاربران، از صبح سهشنبه دوم تیر مجددا برخی سامانهها و خدمات بانکی کشور با اختلال گسترده و کندی مواجه شدهاند.»
این رسانه افزود بروز مشکل در انجام تراکنشها، عدم دسترسی به خدمات آنلاین و اختلال در برخی درگاههای بانکی از جمله مشکلات گزارششده از سوی کاربران است. همچنین گزارشهایی از اختلال در خدمات بانک ملت در استان البرز منتشر شده است.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال نیز از بروز مشکلات مشابه در بانکهای مختلف حکایت دارد. برخی کاربران اعلام کردهاند که امکان انجام نقل و انتقال بانکی را نداشتهاند و خدمات بانکهایی از جمله صادرات، سپه، تجارت، رسالت، ملت، توسعه تعاون و ملی با اختلال مواجه شده است. یکی از مخاطبان گفت که «هیچ نقل و انتقالی در این بانکها انجام نمیشود» و خدمات بانکی از دسترس خارج شده است.
مقامهای بانکی تا زمان انتشار این گزارش درباره علت اختلالها یا زمان رفع آنها توضیحی ارائه نکردهاند.
یافتههای پژوهشی به سرپرستی دانشگاه بریستول نشان میدهد برخی پروانههای مناطق گرمسیری احتمالا در جریان تکامل، به سازوکاری شگفتانگیز برای کند کردن روند پیری، حفظ سلامت و افزایش طول عمر خود دست یافتهاند.
به گزارش پایگاه خبری «ساینسدیلی»، این پروانهها به سرده هلیکونیوس تعلق دارند و در جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یافت میشوند.
پژوهشگران میگویند این حشرات از رکوردداران طول عمر در میان پروانهها به شمار میروند و میتوانند به الگویی مهم برای مطالعه فرآیندهای زیستی مرتبط با طول عمر و پیری تبدیل شوند.
ساینسدیلی نوشت بیشتر پروانهها پس از رسیدن به مرحله بلوغ، تنها چند هفته عمر میکنند، اما برخی گونههای هلیکونیوس بهطور متوسط حدود سه برابر بیشتر از نزدیکترین خویشاوندان خود زنده میمانند و عمر برخی از آنها حتی به حدود یک سال میرسد.
یکی از چشمگیرترین نمونهها مربوط به «هلیکونیوس هویتسونی» بوده که حداکثر طول عمر آن به ۳۴۸ روز رسیده است. در مقابل، گونهای نزدیک به آن با نام «دیونه جونو» تنها ۱۴ روز زنده مانده؛ اختلافی چشمگیر که نشاندهنده تفاوتی ۲۵ برابری در بیشینه طول عمر این دو گونه است.
به باور پژوهشگران، پروانههای هلیکونیوس در طول تکامل به سازوکاری ویژه برای افزایش طول عمر دست یافتهاند. این راهبرد میتواند سرنخهای ارزشمندی درباره چگونگی کند شدن روند پیری در طبیعت در اختیار دانشمندان قرار دهد.
حفظ توانمندیهای جسمانی همزمان با افزایش سن
ساینسدیلی در ادامه نوشت تیم تحقیق در همکاری با پژوهشگران موسسه تحقیقات استوایی اسمیتسونین در پاناما، به نتیجهای جالب توجه دست یافت: دستکم یک گونه از پروانههای هلیکونیوس، موسوم به «هلیکونیوس هکاله»، با وجود افزایش سن، کاهش محسوسی در تواناییهای جسمانی خود نشان نمیدهد.
برای سنجش عملکرد فیزیکی، پژوهشگران از آزمون قدرت چنگزدن استفاده کردند. نتایج نشان داد پروانههای مسن این گونه به اندازه افراد جوان توانمند هستند و نشانهای از افت عملکرد ناشی از پیری در آنها دیده نمیشود.
در مقابل، گونه نزدیک دیگری به نام «درایاس یولیا» که عمر کوتاهتری دارد، با بالا رفتن سن دچار کاهش قابل توجه در عملکرد فیزیکی میشود.
این یافتهها احتمال وجود سازوکارهایی را تقویت میکند که به برخی پروانههای هلیکونیوس امکان میدهد برخلاف اکثر حیوانات، از افت تواناییهای جسمانی ناشی از پیری در امان بمانند.
پژوهشگران برای رسیدن به این نتایج، دادههای بهدستآمده از خانههای پرورش پروانه، مطالعات «نشانگذاری، رهاسازی و بازصید» در طبیعت، و آزمایشهای کنترلشده در شرایط آزمایشگاهی را با یکدیگر ترکیب کردند.
بر اساس یافتهها، پروانههای هلیکونیوس بهطور مداوم از میانگین و حداکثر طول عمر بیشتری برخوردارند، نرخ پایه مرگومیر پایینتری دارند و روند پیری در آنها کندتر از گونههای خویشاوندی است که از گرده گل تغذیه نمیکنند.
تغذیه یا شاهکار تکامل؟
به گزارش ساینسدیلی، دانشمندان از مدتها پیش میدانستند پروانههای هلیکونیوس عمر بسیار طولانیتری نسبت به اکثر پروانهها دارند، اما علت آن تاکنون بهطور قطعی مشخص نشده است.
یکی از مهمترین فرضیهها بر توانایی نادر این پروانهها در تغذیه از گرده گل در دوران بلوغ متمرکز است.
برخلاف بیشتر گونههای پروانه که عمدتا از شهد گلها تغذیه میکنند، پروانههای هلیکونیوس قادرند از گرده گل بهعنوان منبع غذایی استفاده کنند.
برای بررسی این فرضیه، پژوهشگران گونه گردهخوار هلیکونیوس هکاله را با خویشاوند نزدیکش، درایاس یولیا، که از گرده گل تغذیه نمیکند، مقایسه کردند.
طبق یافتهها، هلیکونیوس هکاله برای مدت طولانیتری توده بدنی و عملکرد عضلانی خود را حفظ میکند و برخلاف درایاس یولیا، نشانههای معمول افت جسمانی ناشی از افزایش سن را بروز نمیدهد.
با این حال، مزیت طول عمر این پروانه تنها به تغذیه از گرده گل محدود نمیشود.
آزمایشها نشان دادند حتی پس از حذف گرده از رژیم غذایی هلیکونیوس هکاله، این گونه همچنان بهطور قابل توجهی بیشتر از درایاس یولیا عمر میکند.
این یافتهها حاکی از آن است که طول عمر استثنایی پروانههای هلیکونیوس حاصل ترکیبی از تغذیه ویژه و سازگاریهای تکاملی است.
جسیکا فولی، نویسنده اصلی این مقاله و پژوهشگر دانشکده علوم زیستی دانشگاه بریستول، در همین رابطه گفت این پروانهها به «الگویی بسیار امیدوارکننده» برای پژوهش در زمینه زیستشناسی پیری و عوامل موثر بر طول عمر تبدیل شدهاند و میتوانند به درک بهتر سازوکارهای افزایش عمر در جانوران کمک کنند.
یافتههای این تحقیق در شماره اخیر مجله «نیچر کامیونیکیشنز» منتشر شده است.