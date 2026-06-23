خبرگزاری رویترز سه‌شنبه دوم تیر گزارش داد مقام‌های لبنانی تاکید کرده‌اند مذاکره رو در رو با اسرائیل تنها راه پایان دادن به جنگی است که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ و به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد؛ وقتی گروه مسلح حزب‌الله در حمایت از تهران به سوی اسرائیل آتش گشود که حملات هوایی و زمینی اسرائیل را به دنبال داشت. حملاتی که بیش از چهار هزار کشته در لبنان بر جا گذاشت.

چهار دور مذاکرات لبنان و اسرائیل تاکنون نتوانسته به آتش‌بسی پایدار منجر شود.

طولانی‌ترین وقفه در درگیری‌ها این هفته، پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه‌ای به دست آمد که توقف جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، را پیش‌بینی می‌کرد.

رویترز نوشت این توافق به حزب‌الله لبنان روحیه داد و ضربه‌ای به دولت این کشور وارد کرد. دولتی که مقام‌های ارشد آن، از جمله جوزف عون، رییس‌جمهوری، بارها هشدار داده بودند تهران نمی‌تواند از طرف لبنان مذاکره کند.

یک مقام لبنانی و دو مقام خارجی که روی پرونده لبنان کار می‌کنند، به رویترز گفتند توافق جمهوری اسلامی و آمریکا عملا موقعیت دولت لبنان را تضعیف کرده، آن را در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار داده و فایده مذاکرات این هفته با اسرائیل را زیر سوال برده است.

مقام لبنانی نسبت به دستیابی به پیشرفت ملموس در این مذاکرات که قرار است سه روز ادامه یابد، ابراز تردید کرد.

او گفت: «در این گفت‌وگوها همچنان یک مشکل اساسی یعنی بی‌اعتمادی میان ما و اسرائیلی‌ها وجود دارد. ما نمی‌توانیم خواسته‌های آن‌ها را برآورده کنیم و آن‌ها هم همه خواسته‌های ما را رد می‌کنند.»

لبنان خواهان جدول زمانی خروج اسرائیل است

بیروت اعلام کرده یکی از اهداف اصلی‌اش در مذاکرات، تعیین تکلیف خروج نظامی اسرائیل از لبنان است، اما مقام‌های ارشد اسرائیلی گفته‌اند نیروهای این کشور به طور نامحدود در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

مقام لبنانی گفت بیروت در مذاکرات از اسرائیل خواهد خواست جدول زمانی «معقولی» برای خروج ارائه کند.

او گفت: «این تنها فرصتی است که برای ایجاد تحرک در این مذاکرات و در این کشمکش با ایران داریم.»

در مقابل، اسرائیل هدف از مذاکرات پیش رو را «خلع سلاح حزب‌الله و دستیابی به توافق صلح واقعی» با لبنان می‌داند. موضوعی که دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات در یک نشست خبری مطرح کرد.

منسر گفت تنها مانع توافق با لبنان، حزب‌الله است.

او افزود: «به همین دلیل معتقدیم [حزب‌الله] باید خلع سلاح و منحل شود.»

دولت لبنان از سال گذشته با احتیاط در مسیر خلع سلاح حزب‌الله گام برداشته، اما از رویارویی مستقیم با این گروه پرهیز کرده است، زیرا نگران است چنین اقدامی به درگیری و جنگ داخلی منجر شود.

حزب‌الله خلع سلاح کامل را رد کرده و از دولت لبنان خواسته تا از مذاکرات مستقیم با اسرائیل خارج شود.

حزب‌الله روی تهران به عنوان مذاکره‌کننده حساب می‌کند

کریم صفی‌الدین، پژوهشگر موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه در واشینگتن، به رویترز گفت این خطر وجود دارد که اسرائیل با توجه به خشم مقام‌هایش از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، در مذاکرات واشینگتن موضعی سخت‌تر اتخاذ کند.

به گفته صفی‌الدین، هرچند آن توافق آرامشی نسبی برای لبنان به همراه آورده، اما در مواضع لبنان و اسرائیل «هیچ تغییر ساختاری» دیده نمی‌شود که نشان دهد می‌توان در میز مذاکره به پیشرفت رسید.

عون، نخستین بار حدود سه ماه قبل پیشنهاد مذاکرات مستقیم را مطرح کرد، اما این گفت‌وگوها از دو ماه پیش، پس از آن که آمریکا آتش‌بسی اعلام کرد تا روندی دیپلماتیک میان طرفین ممکن شود، آغاز شد. روندی که واشینگتن گفته بود در نهایت به توافق صلح خواهد انجامید.

پس از آن، حملات هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تا حد زیادی متوقف شد، اما درگیری‌های شدید در جنوب لبنان ادامه یافت و نیروهای اسرائیلی به پیشروی در روستاهای لبنان ادامه دادند.

آمریکا حدود سه هفته قبل نیز ابتکار تازه‌ای برای آتش‌بس اعلام کرد که بار دیگر بخشی از مذاکرات لبنان و اسرائیل بود، اما این طرح به توقف آتش از سوی حزب‌الله مشروط شد و این گروه آن را رد کرد.

حزب‌الله انتظار دارد حکومت ایران در جریان مذاکرات خود با آمریکا بر سر توافق نهایی، خواستار خروج اسرائیل از لبنان شود و می‌گوید دولت لبنان باید به جای مذاکرات مستقیم خود، روی همین مسیر حساب کند.