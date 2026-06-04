این در حالی است که درست پس از پایان بازی ایران، تیم ملی فوتبال عراق در ورزشگاه خانگی دپورتیوو لاکرونیا، رو‌در‌روی اسپانیا قرار می‌گیرد؛ یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با ستاره‌هایی چون لامین یامال.

در حالی که تیم ملی عراق با یکی از قدرت‌های فوتبال جهان بازی می‌کند، فدراسیون فوتبال ایران پس از لغو بازی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا به دلیل مسائل سیاسی و جنگ، مجبور شد چهار بار با خودش و یک‌ بار با گامبیا، تیم ۱۱۶ رنکینگ فیفا، بازی کند.

مهدی تاج گفته است برای همین بازی با مالی، ۱۰۰ هزار دلار به همراه هزینه پرواز و هتل تیم ملی مالی را پرداخت کرده‌اند.

برنامه بازی با پورتوریکو در آمریکا نیز لغو شد تا ایران پس از انتقال کمپ خود به تیخوانا، احتمالا با گرانادا دیدار کند؛ تدارکاتی ناامیدکننده برای تیمی که برخلاف همسایگانش، مانند عراق، نتوانسته بازی‌های تدارکاتی مناسب داشته باشد.