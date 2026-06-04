یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان شامل تصریح روشن بر هدف خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان و محکومیت رسمی دخالت جمهوری اسلامی در منطقه است.
او تاکید کرد آتشبس پیشبینیشده در این چارچوب، مشروط به خروج نیروهای حزبالله از مناطق جنوبی رود لیتانی و ایجاد منطقهای غیرنظامی تحت کنترل ارتش لبنان خواهد بود.
کاتز در عین حال گفت ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه میدهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان تا خط زرد حفظ میکند.
وزیر دفاع اسرائیل افزود این توافق به اسرائیل با پشتیبانی آمریکا آزادی عمل میدهد تا در صورت هرگونه شلیک به خاک اسرائیل، در بیروت اقدام نظامی انجام دهد.
تیم ملی فوتبال ایران امشب ساعت ۲۰:۳۰ در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک، به مصاف مالی، تیم ۵۱ رنکینگ فیفا، میرود؛ مسابقهای که با تصمیم کادر فنی، پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
این در حالی است که درست پس از پایان بازی ایران، تیم ملی فوتبال عراق در ورزشگاه خانگی دپورتیوو لاکرونیا، رودرروی اسپانیا قرار میگیرد؛ یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با ستارههایی چون لامین یامال.
در حالی که تیم ملی عراق با یکی از قدرتهای فوتبال جهان بازی میکند، فدراسیون فوتبال ایران پس از لغو بازی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا به دلیل مسائل سیاسی و جنگ، مجبور شد چهار بار با خودش و یک بار با گامبیا، تیم ۱۱۶ رنکینگ فیفا، بازی کند.
مهدی تاج گفته است برای همین بازی با مالی، ۱۰۰ هزار دلار به همراه هزینه پرواز و هتل تیم ملی مالی را پرداخت کردهاند.
برنامه بازی با پورتوریکو در آمریکا نیز لغو شد تا ایران پس از انتقال کمپ خود به تیخوانا، احتمالا با گرانادا دیدار کند؛ تدارکاتی ناامیدکننده برای تیمی که برخلاف همسایگانش، مانند عراق، نتوانسته بازیهای تدارکاتی مناسب داشته باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، همزمان با نزدیک شدن به شصتمین روز بازداشت سارا سپهری، شهروند بهائی ساکن شیراز، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او در زندان عادلآباد افزایش یافته است.
یک منبع آگاه گفت ناراحتی چشمی خانم سپهری در زندان به مرحله بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، با وجود انجام برخی اقدامات درمانی اولیه پس از وخامت حال، این اقدامات کافی نبوده و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند در هر لحظه پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او داشته باشد. او پیشتر نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع مطلع همچنین گفت بازجوییهای انجامشده ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه خانم سپهری نداشته و ادامه بازداشت او بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
به گفته این منبع، مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سارا سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سارا سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از سوی ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است بر عهده دارد.
منابع پاکستانی از تشدید تلاشهای اسلامآباد برای کاهش تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
همزمان گفته میشود قطر نیز در پی برگزاری دور دوم مذاکرات احتمالی در دوحه است.
گفتوگو با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
سنآنتونیو اسپرز بامداد پنجشنبه در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۱۰۵ به ۹۵ مغلوب مهمانش، نیویورک نیکس، شد. دو تیم در این مسابقه نمایش کمدقتی داشتند و درصد شوتهای موفق آنها بسیار پایین بود.
ویکتور ومبانیاما، ستاره فرانسوی سنآنتونیو، با وجود کسب ۲۶ امتیاز، شب ناموفقی را پشت سر گذاشت و تنها ۶ شوت از ۲۱ شوت او وارد سبد شد.
جولین شامپانی در نیمه اول با درخشش خود سنآنتونیو را پیش انداخت، اما این برتری دوام نیاورد.
بازیکنان نیویورک، که پس از ۱۰ روز استراحت وارد زمین شده بودند، در نیمه دوم بازی را در دست گرفتند.
جیلن برانسون با کسب ۳۰ امتیاز و کارل-آنتونی تاونز نیز با ۱۸ امتیاز، نقش مهمی در این پیروزی داشتند.
دادستانهای بریتانیا چهارشنبه ۱۳ خرداد در دادگاهی در لندن اعلام کردند یک نوجوان نروژی که از سوی فاکستروت، گروه تبهکاری سوئدی مرتبط با حکومت ایران جذب شده بود، در ازای دریافت پول به بریتانیا سفر کرد تا فردی را بکشد. این پرونده در دادگاه اولد بیلی لندن در حال رسیدگی است.
به گفته دادستانها، یوهانس ناتلند که اکنون ۱۹ سال دارد، اسفند سال ۱۴۰۳ در هتل در هادرسفیلد در شمال انگلستان بازداشت شد. آلیستر ریچاردسون، دادستان پرونده، گفت هنگام بازداشت دو قبضه سلاح گرم و مهمات همراه او بود.
ریچاردسون در دادگاه گفت: «او از سوی سازمانی به نام شبکه فاکسترات جذب شد و توافق کرده بود در ازای دریافت پول به اینجا سفر کند و یک قتل انجام دهد.» او افزود: «شبکه فاکستروت، یک گروه جرایم سازمانیافته سوئدی است که حکومت ایران از آن استفاده میکند.»
ناتلند اتهام توطیه برای کشتن فردی نامشخص را رد کرده است. با این حال، دادستان به هیات منصفه گفت او پیشتر به در اختیار داشتن یک تپانچه نیمهخودکار، یک رولور و مهمات جنگی اعتراف کرده است.
ریچاردسون همچنین گفت: «ما نمیدانیم متهم قصد کشتن چه کسی را داشت، اما همانطور که از پیامهای او، پیامهای دیگران و آنچه پیش از اجرای نقشهاش به دوستانش در نروژ گفته بود مشخص است، روشن بود که چنین قصدی داشت.»
به گفته دادستان، پیامها نشان میدهد فردی با نام کاربری «Agent 47» هدایت عملیات را بر عهده داشت. او گفت در گفتوگو درباره «استخدام یک قاتل»، این فرد اعلام کرده بود ۲۵ هزار یورو برای این اقدام در نظر گرفته شده است.