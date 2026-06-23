اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری سهشنبه دوم تیر، درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان میدهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتهاند.»
او افزود: «قاعدتا از این موضوع نمیگذریم. حتما آن را مستندسازی میکنیم و پیگیری خواهیم کرد.»
بقائی گفت: «هر طرفی که به هر نحوی، از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکانات یا فضای خود، در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده میکنیم.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه دوم تیر، در واکنش به اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، درباره استفاده از اموال بلوکهشده ایران برای خرید مواد غذایی از آمریکا، گفت جمهوری اسلامی برای نحوه هزینهکرد داراییهای آزادشده خود هیچ محدودیتی ندارد و درباره آن مستقل تصمیم میگیرد.
بقائی گفت: «ما هر طور صلاح بدانیم، برای اموال آزادشده خود تصمیم میگیریم و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.»
او افزود: «من هم ادعای رسانهای درباره نحوه خرج کردن داراییهای مسدود شده ایران را دیدم و برای ما جالب است که فلسفه آنها برای فروپاشی ایران به ثروتمند کردن کشاورزان آمریکایی تقلیل پیدا کرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود تصمیمگیری درباره خرید کالا بر عهده نهادهای مرتبط، از جمله وزارت کشاورزی، است و این نهادها بر اساس قیمت و کیفیت کالاها تصمیمگیری میکنند.
بقائی گفت وزارت کشاورزی و دیگر بخشهای متولی، هر زمان که لازم بدانند، با توجه به معیارهای قیمت و کیفیت درباره خرید کالا تصمیم خواهند گرفت.
جرمی دوکو، ستاره تیم ملی بلژیک، پس از ترک موقت اردوی تیم ملی برای حضور در کنار همسرش، شیرین، و تولد نخستین فرزندش به نام «پریس»، آماده بازگشت به رقابتهای جام جهانی است.
این مهاجم به دلیل مشکلات تنفسی، بازی بلژیک مقابل ایران را که با تساوی بدون گل به پایان رسید، از دست داد.
پزشک تیم ملی فوتبال بلژیک، ابراهیم هاسین، اعلام کرد که دوکو درست قبل از بازی با ایران، خبر زایمان همسرش را دریافت کرد و با هماهنگی کادر پزشکی به همراه دکتر برشت دکونینک راهی لندن شد تا بدون ریسک پزشکی در این لحظه خاص کنار خانوادهاش باشد.
حال مادر، پدر و نوزاد پسر عالی گزارش شده است و دوکو پس از سفر به لندن، سهشنبهشب در سیاتل مجددا به جمع شیاطین سرخ ملحق خواهد شد.
بحث تعادل میان فوتبال و خانواده همواره موضوعی چالشبرانگیز بوده است.
پیش از این نیز بازیکنانی چون فابیان دلف در جام جهانی ۲۰۱۸ و دیوید سیلوا مسابقات خود را برای حضور در کنار خانواده ترک کرده بودند.
در مقابل، ستارههایی مثل لئو اوستیگارد و روبن نوس به دلیل محدودیتها و شرایط مسابقات، مجبور شدند تولد فرزندشان را از طریق «فیستایم» و تلفن همراه تماشا کنند.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم، مسیرها را میان خود تقسیم کنند و بهصورت «مقطعی» در بخشهای مختلف مراسم شرکت کنند.
او گفت: «مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملا خود مردم این کار را انجام بدهند.»
چمران همچنین با اشاره به چالشهای برنامهریزی برای مراسم تشییع، گفت برگزاری این مراسم ممکن است خطرآفرین باشد و «حوادث مهمی» رخ دهد.
رییس شورای شهر تهران افزود: «حضور همزمان تمام جمعیت از اول تا آخر مراسم تشییع رهبر شهید غیرعملی است.»
لبنان، سهشنبه در واشینگتن وارد دور تازهای از مذاکرات با اسرائیل میشود. گفتوگوهایی که بیروت بر ادامه مستقیم آن تاکید دارد، اما تصمیم تهران برای وارد کردن لبنان به مذاکرات خود با آمریکا، بر این امر سایه انداخته است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه دوم تیر گزارش داد مقامهای لبنانی تاکید کردهاند مذاکره رو در رو با اسرائیل تنها راه پایان دادن به جنگی است که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ و به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد؛ وقتی گروه مسلح حزبالله در حمایت از تهران به سوی اسرائیل آتش گشود که حملات هوایی و زمینی اسرائیل را به دنبال داشت. حملاتی که بیش از چهار هزار کشته در لبنان بر جا گذاشت.
چهار دور مذاکرات لبنان و اسرائیل تاکنون نتوانسته به آتشبسی پایدار منجر شود.
طولانیترین وقفه در درگیریها این هفته، پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهمنامهای به دست آمد که توقف جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، را پیشبینی میکرد.
رویترز نوشت این توافق به حزبالله لبنان روحیه داد و ضربهای به دولت این کشور وارد کرد. دولتی که مقامهای ارشد آن، از جمله جوزف عون، رییسجمهوری، بارها هشدار داده بودند تهران نمیتواند از طرف لبنان مذاکره کند.
یک مقام لبنانی و دو مقام خارجی که روی پرونده لبنان کار میکنند، به رویترز گفتند توافق جمهوری اسلامی و آمریکا عملا موقعیت دولت لبنان را تضعیف کرده، آن را در ضعیفترین وضعیت خود قرار داده و فایده مذاکرات این هفته با اسرائیل را زیر سوال برده است.
مقام لبنانی نسبت به دستیابی به پیشرفت ملموس در این مذاکرات که قرار است سه روز ادامه یابد، ابراز تردید کرد.
او گفت: «در این گفتوگوها همچنان یک مشکل اساسی یعنی بیاعتمادی میان ما و اسرائیلیها وجود دارد. ما نمیتوانیم خواستههای آنها را برآورده کنیم و آنها هم همه خواستههای ما را رد میکنند.»
لبنان خواهان جدول زمانی خروج اسرائیل است
بیروت اعلام کرده یکی از اهداف اصلیاش در مذاکرات، تعیین تکلیف خروج نظامی اسرائیل از لبنان است، اما مقامهای ارشد اسرائیلی گفتهاند نیروهای این کشور به طور نامحدود در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
مقام لبنانی گفت بیروت در مذاکرات از اسرائیل خواهد خواست جدول زمانی «معقولی» برای خروج ارائه کند.
او گفت: «این تنها فرصتی است که برای ایجاد تحرک در این مذاکرات و در این کشمکش با ایران داریم.»
در مقابل، اسرائیل هدف از مذاکرات پیش رو را «خلع سلاح حزبالله و دستیابی به توافق صلح واقعی» با لبنان میداند. موضوعی که دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات در یک نشست خبری مطرح کرد.
منسر گفت تنها مانع توافق با لبنان، حزبالله است.
او افزود: «به همین دلیل معتقدیم [حزبالله] باید خلع سلاح و منحل شود.»
دولت لبنان از سال گذشته با احتیاط در مسیر خلع سلاح حزبالله گام برداشته، اما از رویارویی مستقیم با این گروه پرهیز کرده است، زیرا نگران است چنین اقدامی به درگیری و جنگ داخلی منجر شود.
حزبالله خلع سلاح کامل را رد کرده و از دولت لبنان خواسته تا از مذاکرات مستقیم با اسرائیل خارج شود.
حزبالله روی تهران به عنوان مذاکرهکننده حساب میکند
کریم صفیالدین، پژوهشگر موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه در واشینگتن، به رویترز گفت این خطر وجود دارد که اسرائیل با توجه به خشم مقامهایش از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، در مذاکرات واشینگتن موضعی سختتر اتخاذ کند.
به گفته صفیالدین، هرچند آن توافق آرامشی نسبی برای لبنان به همراه آورده، اما در مواضع لبنان و اسرائیل «هیچ تغییر ساختاری» دیده نمیشود که نشان دهد میتوان در میز مذاکره به پیشرفت رسید.
عون، نخستین بار حدود سه ماه قبل پیشنهاد مذاکرات مستقیم را مطرح کرد، اما این گفتوگوها از دو ماه پیش، پس از آن که آمریکا آتشبسی اعلام کرد تا روندی دیپلماتیک میان طرفین ممکن شود، آغاز شد. روندی که واشینگتن گفته بود در نهایت به توافق صلح خواهد انجامید.
پس از آن، حملات هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تا حد زیادی متوقف شد، اما درگیریهای شدید در جنوب لبنان ادامه یافت و نیروهای اسرائیلی به پیشروی در روستاهای لبنان ادامه دادند.
آمریکا حدود سه هفته قبل نیز ابتکار تازهای برای آتشبس اعلام کرد که بار دیگر بخشی از مذاکرات لبنان و اسرائیل بود، اما این طرح به توقف آتش از سوی حزبالله مشروط شد و این گروه آن را رد کرد.
حزبالله انتظار دارد حکومت ایران در جریان مذاکرات خود با آمریکا بر سر توافق نهایی، خواستار خروج اسرائیل از لبنان شود و میگوید دولت لبنان باید به جای مذاکرات مستقیم خود، روی همین مسیر حساب کند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجوزی ۶۰ روزه برای فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران صادر کرده است.
گفتوگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان