اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه دوم تیر، در واکنش به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، درباره استفاده از اموال بلوکه‌شده ایران برای خرید مواد غذایی از آمریکا، گفت جمهوری اسلامی برای نحوه هزینه‌کرد دارایی‌های آزادشده خود هیچ محدودیتی ندارد و درباره آن مستقل تصمیم می‌گیرد.

بقائی گفت: «ما هر طور صلاح بدانیم، برای اموال آزادشده خود تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.»

او افزود: «من هم ادعای رسانه‌ای درباره نحوه خرج کردن دارایی‌های مسدود شده ایران را دیدم و برای ما جالب است که فلسفه آن‌ها برای فروپاشی ایران به ثروتمند کردن کشاورزان آمریکایی تقلیل پیدا کرده است.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود تصمیم‌گیری درباره خرید کالا بر عهده نهادهای مرتبط، از جمله وزارت کشاورزی، است و این نهادها بر اساس قیمت و کیفیت کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بقائی گفت وزارت کشاورزی و دیگر بخش‌های متولی، هر زمان که لازم بدانند، با توجه به معیارهای قیمت و کیفیت درباره خرید کالا تصمیم خواهند گرفت.