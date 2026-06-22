کبیری دوشنبه اول تیر در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد از ۱۰ هزار بافنده فعال در چهارمحال و بختیاری، تنها ۴۴۰۰ نفر از بیمه برخوردارند.

او درباره دلایل افت قابل توجه تولید فرش دستباف اضافه کرد: «رکود بازارهای صادراتی، تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی، سهم ایران را از بازار جهانی کاهش داده و رقبای خارجی جایگزین شده‌اند.»

۲۱ خرداد، پایگاه خبری دیده‌بان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سال‌ها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان به‌دلیل بهره‌گیری از نیروی کار ارزان‌تر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگ‌تری در بازار فرش پیدا کرده‌اند و با «کپی نقشه‌های اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند.

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دلایل افت کیفیت محصولات

کبیری در ادامه مصاحبه خود با اشاره به افت کیفیت تولیدات چهارمحال و بختیاری گفت اکثر بافندگان این استان را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند که در کنار فعالیت‌های اصلی خود، به این شغل مشغول هستند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: «این افراد به‌دلیل هزینه‌های بالا، معمولا مواد اولیه مرغوب تهیه نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند فرش‌های کوچک‌پارچه را سریع‌تر ببافند تا به فروش برسانند.»

او رکود بازار و کاهش صادرات، نابه‌سامانی‌های اقتصادی و رشد هزینه‌ها، مشکل بیمه تامین اجتماعی، عدم تمایل نسل جوان به فعالیت در این حرفه، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، مشکلات زیرساختی و کمبود آموزش‌های به‌روز را از مهم‌ترین چالش‌های قالی‌بافان عنوان کرد.

پیش‌تر در سال ۱۴۰۳، مرتضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون فرش اتاق ایران، هشدار داده بود: «فرش‌های افغانستانی با کیفیت و قیمت پایین‌تر به ایران قاچاق شده و به بازار و تولید داخل ضربه می‌زنند و در برخی موارد به‌ نام فرش ایرانی به فروش می‌رسند.»

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از دست رفتن جایگاه فرش دستباف ایران

ایران زمانی قطب صادرات فرش دستباف به شمار می‌رفت و از شهرتی جهانی در این زمینه برخوردار بود.

با این حال، در سال‌های اخیر این هنر-صنعت با بحرانی گسترده مواجه شده؛ وضعیت بغرنجی که بازتاب آن از مرزهای ایران فراتر رفته و توجه رسانه‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بی‌سابقه روبه‌رو شده و صادرات آن به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

بر پایه این گزارش، فرش‌های ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آن‌ها به هزاران سال می‌رسد، امروز بسیار کمتر از دهه‌های گذشته تولید می‌شوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.

طبق آماری که مقام‌های صنفی در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند تعداد بافندگان کشور از دو میلیون نفر به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته است.

هر‌چند در دهه ۷۰ ظرفیت تولید فرش دستباف کشور حدود شش میلیون متر مربع در سال بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به کمتر از دو میلیون متر مربع سقوط کرد.