مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح می‌شود. پیش‌تر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که مساله اصلی، تامین منابع مالی آن است.

پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «به‌عنوان مسئول دولت، نمی‌توانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»

او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.

هم‌زمان علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین می‌شود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»

متن کامل را اینجا بخوانید.