دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتقاد از روزنامه نیویورک تایمز، گزارش این روزنامه مبنی بر اینکه پس از نزدیک به چهار ماه جنگ تغییر چندانی رخ نداده است، را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی خسارت‌های گسترده‌ای متحمل شده است.

ترامپ با اشاره به تیتر نیویورک تایمز که به نقل از تحلیلگران نوشته بود «چندان چیزی تغییر نکرده است»، نوشت: «واقعا؟»

رییس‌جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت که ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته‌اند و سکوهای پرتاب، موشک‌ها، پهپادها و توان تولید آن‌ها نیز تقریبا نابود شده است.

او در ادامه نوشت: «دو رده اصلی رهبران آن‌ها از بین رفته‌اند، تورم آن‌ها به ۲۵۰ درصد رسیده است، اقتصادشان فروپاشیده است، به سربازانشان حقوق پرداخت نمی‌شود، تنگه هرمز باز است، نفت در حال جریان است و بازار سهام و اشتغال آمریکا در بالاترین سطوح تاریخی قرار دارند.»

او در پایان با حمله به نیویورک تایمز نوشت: «این‌ها چیزهایی هستند که تغییر کرده‌اند، ای ترسوهای فاسد؛ و حتی بیشتر از این‌ها.»