ونس: منابع مالی ایران تا زمانی که روند پیشرفت مذاکرات ادامه نیابد آزاد نخواهد شد
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش از ترک سوییس اعلام کرد: «ورود بازرسان به ایران گام مهمی است، اما معیار اصلی برای آمریکا اقدامات جمهوری اسلامی و میزان دسترسی واقعی بازرسان خواهد بود.»
او افزود: «منابع مالی ایران تا زمانی که روند پیشرفت مذاکرات ادامه نیابد آزاد نخواهد شد.»
ونس همچنین درباره گزارشها از مذاکرات در رسانههای جمهوری اسلامی گفت: «چیزی که برایم تا حدی جالب بود این بود که بعد از جلسه اولیه، یک نوع طوفان در شبکههای اجتماعی بهراه افتاد که همه گفتند مقامات جمهوری اسلامی قرار است جلسه را ترک کنند. ولی بعد ما به مدت حدود ۹ ساعت همچنان با آنها صحبت کردیم.»
او افزود: «بنابراین من فقط به رسانهها توصیه میکنم کمی به آنچه در شبکههای اجتماعی ایران میبینید بیاعتماد باشید. آنها میتوانند مذاکرهکنندگان گیجکنندهای باشند، اما احساس میکنیم در حال پیشرفت هستیم.»