جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در محل نشست چهارجانبه آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در بورگناشتوک سوئیس گفت انتظار دارد مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفتهایی منجر شود.
ونس افزود مذاکرات فنی همه اختلافات را حل نخواهد کرد، اما به کاهش اختلافات کمک میکند و برای نخستین بار در تاریخ به تیمهای مذاکرهکننده آمریکا و جمهوری اسلامی امکان میدهد در این سطح کنار یکدیگر بنشینند.
معاون رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره لبنان نیز گفت در زمینه آتشبس پیشرفتهایی حاصل شده است. او افزود دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده است.
رویترز گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در آغاز نشست چهارجانبه در بورگناشتوک سوئیس مذاکرات با جمهوری اسلامی را «یک اتفاق تاریخی» توصیف کرد.
ونس گفت در گذشته سابقه نداشته است که مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی در این سطح با یکدیگر مذاکره کنند. او افزود: «پرسش این است که آیا میتوانیم روابط در خاورمیانه را برای همیشه تغییر دهیم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا با قدردانی از نقش میانجیها گفت قطر و پاکستان کمک زیادی کردند تا طرفها به این مرحله از مذاکرات برسند.
ونس همچنین گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به تیم مذاکرهکننده اختیار داده است برای حل دیپلماتیک مجموعهای از مسائل تلاش کند. او افزود هدف این مذاکرات، همکاری از مسیر دیپلماسی برای ایجاد تحولی پایدار در خاورمیانه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت از اعتراض مجدد مردم و به خیابان آمدن آنها میترسد. او در اظهاراتی دیگر، گفت نیروهای مسلح با نفت و ارزی که دولت در اختیار آنها قرار داد، جنگیدند.
پزشکیان، یکشنبه ۳۱ خرداد، در مراسم سالگرد مرگ مصطفی چمران، وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی، گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم بهدرستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
او افزود مهمترین قدرت جمهوری اسلامی، وحدت مردم است و مسوولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسریها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان، بروز چنین وضعیتی موجب «خوشحالی دشمنان» خواهد شد.
بر اساس اعلام منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت به حدود ۸۴ رسیده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم واقعی را بیش از این ارزیابی میکنند.
حمایت مالی دولت از سپاه
رییس دولت در بخش دیگری از سخنان خود به کمکهای دولتی به سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: «اگر ما پشتیبانی نمیکردیم، رزمندگان نمیتوانستند بجنگند، ما ۲۰ میلیون بشکه نفتی که به دولت تعلق داشت، به هوافضای سپاه دادیم.»
او افزود: «شما خیال میکنید نیروهای مسلح همینجوری جنگیدند؟ ما ارزی که داشتیم را در اختیار نیروهای مسلح قرار دادیم.»
دولت مسعود پزشکیان، سال ۱۴۰۳، در اولین بودجهای که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد، به طرز کمسابقهای بودجه نیروهای مسلح را سه برابر افزایش داد و برای نخستین بار سهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نفت را بیش از سهم دولت در نظر گرفت.
نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران، با تحویل نفت از دولت، شبکههای موازی برای فروش آن ایجاد کردهاند. در یک مورد مجموعهای از ایمیلهای افشا شده شرکتی به نام «سپهر انرژی جهاننمای پارس» از روابط این شرکت تحت تحریم آمریکا با نیروهای مسلح ایران پرده برداشت و آشکار کرد چگونه برخی از شرکتهای اروپایی با علم به دولتی بودن این شرکت، در دور زدن تحریمهای بینالمللی با آنها همکاری کردهاند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای تفاهمنامه با آمریکا، گفت: «در شورای عالی امنیت ملی، با حضور فرماندهان سپاه و ارتش و قرارگاه خاتمالانبیا، متحد تصمیم گرفتیم و همه قبول کردند که وارد این راه شویم.»
نهاد کنترل ترافیک هوایی سوئیس اعلام کرد یک نقص فنی ناشی از تدابیر امنیتی مربوط به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بورگناشتوک، در عملکرد فرودگاه زوریخ اختلال ایجاد کرد، اما این مشکل اکنون برطرف شده است.
بر اساس بیانیه این نهاد، اختلال پس از ادغام منطقه پرواز ممنوع بر فراز بورگناشتوک، محل برگزاری مذاکرات، در سامانههای نمایش راداری رخ داد.
نهاد کنترل ترافیک هوایی سوئیس افزود ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز بورگناشتوک پس از نهایی شدن برگزاری مذاکرات در شنبه ۳۰ خرداد ایجاد شد و اجرای این تغییر در زمان کوتاه، به بروز اختلال فنی منجر شد.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در گفتوگو با شبکه العربیه گفت ذخایر هستهای جمهوری اسلامی همچنان در تاسیسات زیرزمینی نگهداری میشود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنیسازی خود موافقت کرده است و ابراز اطمینان کرد که مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق نهایی منجر خواهد شد.
وزیر خارجه پاکستان افزود سه تیم فنی در مذاکرات بورگناشتوک سوئیس حضور دارند و درباره پرونده هستهای، داراییهای مسدودشده ایران و لبنان گفتوگو میکنند.
جان کورنین، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس، در پیامی در شبکه ایکس نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا به دنبال مسیری جدید است، نباید ۶۰ روز طول بکشد تا این موضوع روشن شود.
او افزود: «اگر حکومت برنامه هستهای خود را کنار نگذارد، انقلاب را ترجیح داده است.»
کورنین همچنین با اشاره به گزارشی از والاستریت ژورنال نوشت توانایی جمهوری اسلامی در مقابله با تحریمها نشان میدهد فشار اقتصادی آمریکا تا حد زیادی در وادار کردن حکومتهای مخالف واشینگتن به تغییر رفتار ناکام است و این کشورها راههای بیشتری برای دور زدن محدودیتها یافتهاند.