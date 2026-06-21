پزشکیان، یکشنبه ۳۱ خرداد، در مراسم سالگرد مرگ مصطفی چمران، وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی، گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتی‌ها به اعتراض‌های خیابانی منجر شود.

پزشکیان گفت: «از آنچه می‌ترسم این است که نتوانیم به مردم به‌درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو می‌ریزد.»

او افزود مهم‌ترین قدرت جمهوری اسلامی، وحدت مردم است و مسوولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسری‌ها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان، بروز چنین وضعیتی موجب «خوشحالی دشمنان» خواهد شد.

بر اساس اعلام منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت به حدود ۸۴ رسیده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم واقعی را بیش از این ارزیابی می‌کنند.

حمایت مالی دولت از سپاه

رییس دولت در بخش دیگری از سخنان خود به کمک‌های دولتی به سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: «اگر ما پشتیبانی نمی‌کردیم، رزمندگان نمی‌توانستند بجنگند، ما ۲۰ میلیون بشکه نفتی که به دولت تعلق داشت، به هوافضای سپاه دادیم.»

او افزود: «شما خیال می‌کنید نیروهای مسلح همین‌جوری جنگیدند؟ ما ارزی که داشتیم را در اختیار نیروهای مسلح قرار دادیم.»

دولت مسعود پزشکیان، سال ۱۴۰۳، در اولین بودجه‌ای که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد، به طرز کم‌سابقه‌ای بودجه نیروهای مسلح را سه برابر افزایش داد و برای نخستین بار سهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نفت را بیش از سهم دولت در نظر گرفت.

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نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران، با تحویل نفت از دولت، شبکه‌های موازی برای فروش آن ایجاد کرده‌اند. در یک مورد مجموعه‌ای از ایمیل‌های افشا شده شرکتی به نام «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» از روابط این شرکت تحت تحریم آمریکا با نیروهای مسلح ایران پرده برداشت و آشکار کرد چگونه برخی از شرکت‌های اروپایی با علم به دولتی بودن این شرکت‌، در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با آنها همکاری کرده‌اند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، گفت: «در شورای عالی امنیت ملی، با حضور فرماندهان سپاه و ارتش و قرارگاه خاتم‌الانبیا، متحد تصمیم گرفتیم و همه قبول کردند که وارد این راه شویم.»