سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در شبه‌جزیره کریمه، یک‌شنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد در پی حملات پهپادی اوکراین به این منطقه، دست‌کم ۴ نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌زمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های منطقه کراسنودار روسیه گزارش داد حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات انتقال نفت در این منطقه، علاوه بر آتش‌سوزی در پایانه‌ای نفتی، به کشته شدن یک نفر در یک کشتی مسافربری انجامید.

وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد سامانه‌های پدافندی این کشور طی شب گذشته ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، تایید کرد نیروهای این کشور در عملیاتی شبانه، یک انبار نفت در شهر کرچ در کریمه و همچنین یک تاسیسات انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است ؛ اقدامی که کی‌یف آن را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ می‌داند.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

بحران سوخت در کریمه

فرماندار منصوب روسیه در کریمه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد از ساعت ۹ صبح یک‌شنبه به وقت محلی، پمپ‌بنزین‌های این شبه‌جزیره فروش سوخت به شهروندان و کسب‌وکارها را متوقف کرده‌اند.

به گفته او، این محدودیت شامل تمامی شیوه‌های پرداخت، از جمله نقدی، غیرنقدی و کوپنی می‌شود و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.

رویترز نوشت تشدید حملات پهپادی اوکراین به کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، در هفته‌های اخیر موجب اختلال در مسیرهای تدارکاتی این شبه‌جزیره شده است. این وضعیت هم‌زمان با آغاز فصل گردشگری، بحران سوخت در منطقه را تشدید کرده است.

روسیه سال ۲۰۱۴ این شبه‌جزیره را به اشغال خود درآورد.

یک شرکت محلی در کریمه از وقوع قطعی برق در چندین منطقه خبر داد و علت آن را آسیب دیدن شبکه‌های انتقال برق عنوان کرد.

در همین حال، تردد کشتی‌های مسافربری و باری در تنگه کرچ که کریمه را به منطقه کراسنودار روسیه متصل می‌کند، به‌طور موقت متوقف شد.

مقام‌های محلی همچنین عبور و مرور بر روی پل ارتباطی میان کریمه و کراسنودار را برای بیش از ۹ ساعت متوقف کردند؛ اقدامی که باعث تاخیر در حرکت ۱۱ قطار شد.

رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد رهبران اروپایی در نشست اخیر گروه هفت در فرانسه کوشیدند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.

بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کی‌یف است.