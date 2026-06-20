دیدار تیمهای ملی آمریکا و استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۶ با صحنهای غیرمنتظره همراه شد؛ جایی که فلیکس زوایر، داور آلمانی مسابقه، در دقایق پایانی به دلیل گرفتگی عضله روی زمین افتاد و بازی برای چند دقیقه متوقف شد.
آمریکا در این مسابقه که در سیاتل برگزار شد، با نتیجه ۲ بر صفر استرالیا را شکست داد و دومین پیروزی متوالی خود در مرحله گروهی را به دست آورد. اما اتفاقی که توجه بسیاری از تماشاگران را جلب کرد، مصدومیت ناگهانی داور ۴۵ ساله مسابقه در وقتهای تلفشده بود.
زوایر پس از خروج توپ از زمین سوت زد و بلافاصله مشخص شد که از گرفتگی عضله رنج میبرد. در ادامه، کاتیا گارسیا، داور چهارم مسابقه، وارد زمین شد و نوشیدنی حاوی آب خیارشور را در اختیار او قرار داد؛ روشی که در ورزش برای کاهش سریع گرفتگی عضلات شناخته میشود.
در همین حال، فولارین بالوگون، مهاجم آمریکا، تلاش کرد با کشش پای داور به کاهش درد او کمک کند. آیدن اونیل، هافبک استرالیا، نیز به سمت داور رفت تا در این شرایط به او یاری برساند.
این مسابقه نخستین تجربه قضاوت زوایر در جام جهانی بود. او پیش از این فصل پرکاری را در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا پشت سر گذاشته و یکی از داوران مطرح فوتبال آلمان به شمار میرود.
زوایر در گذشته نیز حاشیههایی را تجربه کرده است. او در سال ۲۰۰۵ به دلیل ارتباط با پرونده تبانی رابرت هویزر، داور آلمانی، برای شش ماه از قضاوت محروم شد. همچنین در سال ۲۰۲۱، جود بلینگام پس از اظهارنظر درباره سابقه این داور در دیدار دورتموند و بایرن مونیخ، با جریمه مالی مواجه شد.
والاستریت ژورنال گزارش داد آمریکا و قطر در حال بررسی سازوکاری هستند که به ایران اجازه میدهد به بخشی از داراییهای بلوکه شدهاش دسترسی پیدا کند. این اقدام که از شش میلیارد دلار دارایی ایران در قطر آغاز میشود، یکی از نخستین مشوقهای اقتصادی توافق تهران و واشینگتن به شمار میرود.
والاستریت ژورنال شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد واشینگتن و دوحه در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن ایران بتواند از بخشی از داراییهای مسدودشده خود برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.
بر اساس این سازوکار که هنوز نهایی نشده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند با استفاده از منابع مالی بلوکهشده، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای بشردوستانه را خریداری کند.
این منابع عمدتا از درآمدهای نفتی ایران تشکیل شدهاند که به دلیل تحریمها در خارج از کشور مسدود ماندهاند.
منابع آگاه گفتند این سازوکار میتواند به الگویی برای استفاده از دیگر داراییهای بلوکهشده ایران در نقاط مختلف جهان تبدیل شود.
به گفته برخی از این منابع، این اقدام همچنین میتواند نخستین گام در مسیر دسترسی به بخشی از ۲۴ میلیارد دلار داراییای باشد که تهران خواهان آزادسازی سریع آن است.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، تهران هنوز موافقت خود را با این سازوکار اعلام نکرده است. با این حال، به گفته منابع مطلع، این موضوع یکی از پیشنهادهایی است که انتظار میرود آمریکا در جریان دو ماه مذاکرات هستهای پیش رو با تهران مطرح کند.
قرار بود این گفتوگوها پس از تفاهم برای توافق بهمنظور پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز آغاز شود اما بهدنبال حملات متقابل اسرائیل و حزبالله لبنان، نشست برنامهریزی شده برای جمعه ۲۹ خرداد میان مقامهای ارشد ایالات متحده و جمهوری اسلامی، لغو شد.
بر اساس توافق امضا شده میان تهران و واشینگتن، آمریکا متعهد شده است داراییهای مسدودشده ایران را برای استفاده در دسترس قرار دهد و درباره سازوکار اجرایی آن مذاکره کند.
یک مقام آمریکایی نیز گفته است تا زمانی که تهران به شکل سازنده در مذاکرات مشارکت کند، امکان استفاده از این منابع وجود خواهد داشت.
این منابع علاوه بر درآمدهای نفتی هستند که واشینگتن موافقت کرده است بلافاصله پس از امضای توافق، فروشش از سر گرفته شود.
آمریکا برای تسهیل این روند، صدور مجوزها و معافیتهای تحریمی لازم را نیز در نظر گرفته است.
منتقدان توافق معتقدند دولت آمریکا پیش از آن که تهران امتیازی در برنامه هستهای خود بدهد، مشوقهای مالی بزرگی در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مدافعان توافق معتقدند این رویکرد به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیری کمک میکند و در عین حال منافع اقتصادی ایران را به پیشرفت مذاکرات گره میزند.
بخش عمده داراییهای مسدودشده ایران در کشورهایی مانند چین، هند، عراق و قطر نگهداری میشود. شش میلیارد دلار موجود در قطر نیز در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران، از کره جنوبی به دوحه منتقل شد. قرار بود این منابع صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود، اما پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دولت جو بایدن بار دیگر دسترسی ایران به این پولها را متوقف کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، ایران در میانه بحران اقتصادی، تورم فزاینده و سقوط ارزش پول ملی به ارز خارجی نیاز دارد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند دسترسی به داراییهای بلوکهشده به تنهایی برای بهبود اقتصاد ایران کافی نیست و هرگونه کاهش گستردهتر تحریمها به میزان پیشرفت تهران در برآورده کردن خواستههای آمریکا در پرونده هستهای بستگی خواهد داشت.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، اعلام کرد انتظار دارد نیمار در دیدار پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسکاتلند در اختیار تیمش باشد. این ستاره ۳۴ ساله در هفتههای اخیر به دلیل آسیبدیدگی عضله ساق پا از میادین دور بوده است.
آنچلوتی پس از پیروزی ۳ بر صفر برزیل برابر هائیتی در دومین دیدار گروه C گفت: «نیمار فردا به صورت انفرادی تمرین میکند و از دوشنبه به تمرینات گروهی بازمیگردد. او برای بازی مقابل اسکاتلند در دسترس خواهد بود.»
نیمار آخرین بار در ۲۷ اردیبهشت برای سانتوس به میدان رفت و پس از آن به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا تحت درمان قرار گرفت. با این حال، آنچلوتی از ابتدا اصرار داشت که کاپیتان سابق سلسائو را در فهرست جام جهانی حفظ کند.
برزیل پس از تساوی ۱-۱ مقابل مراکش در نخستین مسابقه، با برتری ۳ بر صفر برابر هائیتی به نخستین پیروزی خود در جام جهانی رسید. در این دیدار ماتئوس کونیا دو بار گلزنی کرد و وینیسیوس جونیور نیز یک گل به ثمر رساند.
بازگشت احتمالی نیمار میتواند خبر بسیار خوبی برای برزیل باشد؛ تیمی که امیدوار است با کسب نتیجه مناسب مقابل اسکاتلند، به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. نیمار در رقابتهای انتخابی جام جهانی نیز هر زمان که در ترکیب برزیل حضور داشت، تأثیرگذار ظاهر شد و در چهار بازی، دو گل و سه پاس گل به ثبت رساند.