وزیر خارجه مصر: توافق تهران و واشینگتن باید نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد
وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن استقبال کرد و گفت این توافق باید نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد و از تلاشها برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه حمایت کند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این تماس بر اهمیت این تفاهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و کاستن از بیثباتی در منطقه تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد این یادداشت تفاهم به نقطه عطفی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تبدیل شود و زمینه حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک را فراهم کند.
وزیر خارجه مصر همچنین از هماهنگی نزدیک با شرکای منطقهای و بینالمللی برای دستیابی به این نتیجه استقبال کرد و گفت امیدوار است مذاکرات به توافقی نهایی و پایدار منجر شود.