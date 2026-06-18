رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد آژانس در مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش خواهد داشت.

او گفت: «اکنون نوبت آن است که با آمریکا و ایران خود پای میز مذاکره بنشینیم و گام‌های عملی و مشخصی را که باید برداشته شود، تدوین کنیم.»

گروسی افزود امضای تفاهم‌نامه میان دو طرف اقدامی مثبت بوده و اکنون مرحله فنی اجرای آن آغاز می‌شود.

مدیرکل آژانس گفت ممکن است جمعه در نشست مربوط به امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد.

او در واکنش به انتقادهای عباس عراقچی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از گزارش‌های آژانس تاکید کرد فعالیت این نهاد بین‌المللی بر پایه اصول حرفه‌ای و بی‌طرفانه انجام می‌شود.

گروسی گفت این انتقادها تاثیری بر عملکرد آژانس نخواهد داشت و افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند باور کند که گزارش آژانس باعث جنگ شده است.»

او بار دیگر بر نقش آژانس در راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای در چارچوب مذاکرات آینده تاکید کرد.