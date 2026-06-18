سناتور جمهوریخواه: از هیچ طرحی برای پرداخت پول به حکومت ایران حمایت نمیکنم
جاش هاولی، سناتور جمهوریخواه ایالت میزوری، با ابراز مخالفت با برخی مفاد تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت از هرگونه اقدام برای تامین منابع مالی یا آزادسازی داراییهای ایران حمایت نخواهد کرد.
هاولی در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه: «من نمیخواهم به حکومت ایران پولی بدهیم.» تاکید کرد که با هرگونه پرداخت منابع مالی یا آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی مخالف است.
اظهارات سناتور هاولی در حالی مطرح میشود که انتقادها به تفاهمنامه در میان بخشی از جمهوریخواهان کنگره در حال افزایش است.
شماری از سناتورها نیز نسبت به گزارشهای مربوط به کاهش تحریمها، آزادسازی داراییهای ایران و ایجاد صندوق بازسازی و توسعه برای ایران ابراز نگرانی کردهاند.