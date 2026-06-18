مسعود پزشکیان، رییس دولت، خطاب به مجتبی خامنهای نوشت: «صدور اجازه شما برای آغاز مذاکره، اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است.»
او افزود: «خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغههای شما، حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت میدانیم.»
پزشکیان ادامه داد: «با توجه حداکثری تیم مذاکرهکننده نسبت به جزییات مذاکره، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با حاکمیت در تنگه هرمز میتوان اموال مربوط به آمریکا و متحدانش را مصادره کرد.»
او افزود: «آمریکا به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیست و به راحتی به جمهوری اسلامی غرامت پرداخت نخواهد کرد.»
شریعتمداری ادامه داد: «پاسخ به محاصره دریایی آمریکا، پرتاب موشکهای ۲۵۰۰ کیلومتری با کلاهک سنگین به سمت بابالمندب است.»
رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت این کشور در حال انجام «مذاکراتی سرسختانه» با آمریکا است تا نیروهای خود را در عمق ۱۰ کیلومتری جنوب لبنان حفظ کند. همزمان، ارتش اسرائیل به حملاتی در خاک لبنان ادامه داد. این حملات به تعلیق سفر مذاکرهکنندگان تهران به سوئیس منجر شده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت که اسرائیل پس از انتشار تصویری از جنوب لبنان که نشان میدهد منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی این کشور گسترش یافته است، اعلام کرد احتمال انجام حملات در بیرون از این محدوده را نیز رد نمیکند. این اقدام که با نخستین بند یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در تضاد است، این پیمان را به چالش میکشد.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، نیز گزارش داد که در پی تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده است.
المیادین افزود تهران هشدار داده است که ادامه عملیات و حملات اسرائیل تا عمق ۱۰ کیلومتری داخل خاک لبنان، نقض آشکار بند نخست تفاهمنامه به شمار میرود.
ماده نخست این یادداشت تفاهم بهروشنی اعلام میکند که آمریکا و متحدان او به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور متعهدند. این بند همچنین تاکید میکند که توافق نهایی نیز باید شامل پایان دائمی جنگ در لبنان باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دقایقی پیش از اعلام غیررسمی تعلیق سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت انتظار دارد آتشبس کامل در تمام جبههها، از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل برقرار شود. او در ادامه این پست تاکید کرد از همه طرفها در منطقه خاورمیانه میخواهد به پیشبرد موفق مذاکرات متعهد باشند.
اسرائیل در روزهای گذشته درخواستها برای خروج نیروهایش از جنوب لبنان را رد کرده است. این منطقه اسفند ۱۴۰۴ پس از حملات تلافیجویانه حزبالله به اسرائیل در حمایت از جمهوری اسلامی، به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد.
از سوی دیگر، حزبالله نیز در روزها گذشته به حملات خود به مواضع اسرائیل در جنوب ادامه داده است. این حملات که بیشترشان با پهپادهای انفجاری انجام شدهاند، به کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی انجامید.
ارتش اسرائیل که در فروردین ماه نقشهای را با مشخص کردن آنچه «منطقه حائل» خود در جنوب لبنان مینامد منتشر کرده بود، پنجشنبه ۲۸ خرداد نقشه تازهای منتشر کرد که نشان میدهد نیروهایش چندین کیلومتر عمیقتر در خاک لبنان فعالیت میکنند؛ از جمله در نزدیکی پایگاه حزبالله در نبطیه، در شمال رودخانه لیتانی.
یک مقام نظامی اسرائیل به رویترز گفت: «ارتش به رفع تهدیدهایی که علیه سربازان و غیرنظامیان دولت اسرائیل در بیرون از منطقه امنیتی شناسایی میشوند، ادامه خواهد داد.» این اظهارات در عمل به این معناست که اسرائیل میتواند حملاتی را در عمق بیشتری از لبنان انجام دهد.
شکاف میان نتانیاهو و ترامپ در پی امضای یادداشت تفاهم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جیدی ونس، معاون او، در روزهای گذشته بارها انتقادهای تند و کمسابقهای علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و کابینه او بیان کردهاند.
یکی از این موارد ۲۴ خرداد، ساعاتی پیش از اعلام دستیابی به توافق برای امضای تفاهمنامه اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داد. در آن روز اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد. اکسیوس نوشت ترامپ از شنیدن خبر این حملات غافلگیر و از نتانیاهو بهشدت خشمگین شد.
پس از آن ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
او در ابتدای این پست نوشت هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
صحبتهای ترامپ در نشست رسانهای ۲۷ خرداد در حاشیه اجلاس گروه هفت نیز حاوی حاوی اظهارنظرهایی درباره عملکرد سیاسی و نظامی اسرائیل بود. او با اشاره به اینکه متن یادداشت تفاهم را با این کشور به اشتراک گذاشته است، اسرائیل را «یک شریک خوب» توصیف کرد و بلافاصله عملکرد ارتش این کشور در لبنان را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ گفت: «همچنان معتقدم اسرائیل میتواند در قبال حزبالله عملکرد بهتری داشته باشد. نمیگویم اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو پهپاد به سمت بیابان شلیک میشوند و بدون خسارت سقوط میکنند، ضرورتی ندارد ساختمانهایی در بیروت ویران شوند.»
جیدی ونس، معاون او، نیز پنجشنبه ۲۸ خرداد در نشست خبری کاخ سفید به درگیریهای حزبالله و اسرائیل اشاره کرد و گفت تهران حزبالله را مهار کند و مانع حمله این گروه به اسرائیل شود. او تاکید کرد که این حملات سبب میشود پاسخ نظامی اسرائیل موجه باشد.
ونس با اشاره به اینکه وضعیت در لبنان «پیشرفت چشمگیری» داشته و «تیراندازیها کمتر شده است»، تاکید کرد: «هرچند در شرایط آتشبس نیز هر از گاهی شاهد این تنشهای کوچک خواهید بود، اما اسرائیلیها در لبنان از کنترل خارج نخواهند شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که تبادل آتش میان حزبالله و اسرائیل با وجود امضای یادداشت تفاهم همچنان در ۲۴ ساعت گذشته جریان داشته است. نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز وعده داده است نیروهای اسرائیلی «تا هر زمان که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند» در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره پیام اخیر مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه با آمریکا، با اشاره به الگوهای رفتاری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تاکید کرد که مشابه دوره رهبری علی خامنهای، همچنان نوعی تقسیم نقش میان تصمیمگیری و عدم پذیرش مسئولیت در حال بازتولید است.
او با اشاره به نقش مجتبی خامنهای در تداوم این الگو گفت برخی پیامها و مواضع منتشرشده، یادآور شیوهای است که در آن مسئولیت تصمیمها به چهرههای اجرایی یا سیاسی دیگر منتقل میشود، در حالی که مرکز اصلی قدرت از پاسخگویی مستقیم فاصله میگیرد.
او همچنین با اشاره به فضای پس از تحولات اخیر و بحثهای مربوط به مذاکرات و توافقها، از طرح انتقادها علیه چهرههایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان سخن گفت و افزود در این روند، مسئولیتهای سیاسی بهطور نامتوازن میان بازیگران مختلف توزیع میشود.
او افزود: «در کنار مسئولیتگریزی، حفظ توازن میان جناحها و مراکز قدرت نیز اهمیت دارد. در این پیام نهتنها مسئولیت به گردن پزشکیان انداخته شده، بلکه به نوعی از قالیباف نیز حمایت و حفاظت میشود و به نیروهای معروف به تندروتر هم فضا و امکان برای ادامه اعتراضات اخیرشان داده میشود.»
فیفا در پایان دور اول جام جهانی ۲۰۲۶، ردهبندی «قدرت» را منتشر کرد. در این ارزیابی، لیونل مسی پس از هتتریک مقابل الجزایر در صدر بخش حمله قرار گرفت. رامین رضاییان پس از نمایش درخشان مقابل نیوزیلند، صدرنشین بخش خلاقیت شد. درک کورنلیوس، مدافع کانادا، در رتبه نخست بخش دفاع ایستاد.
ردهبندی قدرت فیفا با استفاده از دادهها و تحلیلهای پیشرفته، عملکرد بازیکنان را در طول جام جهانی ۲۰۲۶ ارزیابی میکند. این ردهبندی تاثیرگذاری بازیکنان را در سه بخش حمله، خلاقیت و دفاع اندازهگیری میکند و بازیکنانی را که بیشترین نقش را در نتایج مسابقات دارند، معرفی میکند.
این آمارها تصویری اولیه از بازیکنانی ارائه میدهد که بیشترین تاثیر را بر رقابتها گذاشتهاند. فیفا نوشته که حضور برخی بازیکنان در این ردهبندی را پیشبینی میکرده است، اما «برخی دیگر با نمایشهای درخشان خود به جمع مدعیان پیوستهاند.»
این دادهها تنها گلها و پاس گلها را بررسی نمیکنند، بلکه اقداماتی را نیز در نظر میگیرند که به خلق موقعیت، پیشبرد حملات و جلوگیری از موقعیتسازی حریف منجر میشود.
حمله
در صدر بخش حمله، نامی آشنا دیده میشود؛ لیونل مسی با هتتریک مقابل الجزایر، آرژانتین را به پیروزی ۳ بر صفر رساند و در صدر نخستین ردهبندی قرار گرفت.
مسی ۶۰ درصد شوتهای آرژانتین، تمام ضربات در چارچوب و هر سه گل این تیم را به نام خود ثبت کرد. سه گل آرژانتین از مجموع ۱.۵۸ گل مورد انتظار (xG) به دست آمد که نشاندهنده دقت بالای این ستاره در گلزنی است.
تاثیرگذاری ستاره اینتر میامی تنها به محوطه جریمه محدود نبود. او ۲۳ بار بین خطوط میانی و دفاعی الجزایر صاحب توپ شد و ۱۲ بار خطوط حریف را شکست تا نقش مهمی در تبدیل مالکیت توپ به موقعیت گل ایفا کند.
در رتبه دوم این بخش، الایجا جاست، وینگر نیوزیلند، قرار دارد.
او هر دو شوت خود در جریان بازی را مقابل ایران به گل تبدیل کرد و دو بار نیوزیلند را پیش انداخت. در دیداری که ایران از نظر تعداد موقعیتها و گل مورد انتظار عملکرد بهتری داشت، دقت جاست باعث شد نیوزیلند با تساوی ۲ بر ۲ زمین را ترک کند.
کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه، و یاسین آیاری، هافبک سوئد، نیز پس از زدن دو گل در دیدارهای نخست خود در میان برترینهای این بخش قرار گرفتند.
امباپه علاوه بر گلزنی، با حمل توپهای موثر و قرار دادن هر چهار شوت خود در چارچوب دروازه، نمایش چشمگیری داشت. آیاری نیز موثرترین عملکرد گلزنی دور نخست را ارائه کرد و ۱.۸۶ گل بیشتر از میزان گل مورد انتظار خود به ثمر رساند.
خلاقیت
بخش خلاقیت به بازیکنانی اختصاص دارد که در پیشبرد حملات و خلق موقعیت نقش کلیدی ایفا میکنند و در این بخش هیچ بازیکنی بهتر از رامین رضاییان عمل نکرد.
مدافع راست تیم ملی ایران عامل اصلی پیشروی حملات ایران مقابل نیوزیلند بود. رضاییان ۱۶ پاس پیشرونده ارسال کرد و ۱۳ بار خطوط میانی و دفاعی نیوزیلند را شکست.
تاثیر او در یکسوم هجومی زمین نیز ادامه داشت؛ جایی که گل نخست تساوی ایران را به ثمر رساند و در گل دوم نیز نقش مستقیم ایفا کرد.
در رتبه دوم این بخش، مایکل اولیسه، وینگر فرانسه، قرار گرفت.
او در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه برابر سنگال، ۱۹ بار خطوط حریف را شکست که ۱۷ مورد آن با پاسهایش بود. اولیسه در ۹ حملهای که به شوت ختم شد نقش داشت، یک پاس گل داد و در دو گل از سه گل فرانسه سهیم بود.
لی کانگ این از کره جنوبی، خولیو انسیسو از پاراگوئه و محمد صلاح از مصر نیز در جمع برترینهای این بخش قرار دارند.
لی کانگ این در دیدار مقابل جمهوری چک همه ۳۸ پاس خود را صحیح ارسال کرد و یک پاس گل داد. انسیسو با وجود آنکه پاراگوئه کمتر از ۳۰ درصد مالکیت توپ را مقابل آمریکا در اختیار داشت، مهمترین مهره هجومی تیمش بود.
محمد صلاح نیز با پاسها و جابهجاییهای هوشمندانه خود بارها برای مصر موقعیت ایجاد کرد و پاس گل امام عاشور را داد.
دفاع
در حالی که گلها و پاس گلها معمولا بیشترین توجه را جلب میکنند، بخش دفاعی بازیکنانی را برجسته میکند که با اقدامات خود مانع از خلق خطر توسط حریف شدهاند.
درک کورنلیوس، مدافع کانادا، پس از نمایش درخشان مقابل بوسنی و هرزگوین در صدر این بخش قرار گرفت.
او ۱۷ بار مالکیت توپ را برای تیمش بازپس گرفت که بیشترین تعداد در میان تمام بازیکنان دور نخست بود. کورنلیوس همچنین ۱۳ دفع توپ، چهار بلاک، چهار تکل موفق و هشت نبرد هوایی موفق ثبت کرد.
در همین مسابقه، نیکولا کاتیچ از بوسنی و هرزگوین نیز عملکرد دفاعی برجستهای داشت.
او ۱۲ دفع توپ، پنج بلاک، هفت تکل موفق، ۱۱ پیروزی در نبردهای هوایی و ۱۱ بازپسگیری توپ به ثبت رساند. ۲۰ اقدام دفاعی او در یکسوم دفاعی زمین انجام شد که اهمیت نقش او را نشان میدهد.
تایلر آدامز، کاپیتان آمریکا، و سیدنی لوپس کابرال، مدافع کیپ ورد، نیز در میان برترینهای دفاعی قرار دارند.
آدامز کمک کرد پاراگوئه با وجود برخورداری از چند بازیکن هجومی خطرناک تنها ۰.۶۰ گل مورد انتظار تولید کند.
سیدنی لوپس کابرال نیز نقش مهمی در تساوی بدون گل کیپ ورد مقابل اسپانیا داشت و با ثبت پنج بلاک، پنج تکل و ۱۰ بازپسگیری توپ، یکی از عوامل اصلی متوقف کردن قهرمان اروپا بود.
همچنین ژاویه اشلاگر، هافبک اتریش، نشان داد تاثیرگذاری دفاعی تنها به مدافعان محدود نمیشود.
او مقابل اردن ۱۱ بار توپ را بازپس گرفت و پیش از تعویض در دقیقه ۶۰، هفت اقدام دفاعی در یکسوم هجومی زمین انجام داد. عملکرد او نقش مهمی در کنترل بازی توسط اتریش و کسب پیروزی این تیم داشت.
در سال ۱۳۶۷، با پذیرش قطعنامهٔ ۵۹۸ و پایان جنگ هشتساله، نرخ دلار از حدود ۱۴۰ تومان به زیر ۵۰ تومان سقوط کرد.
اما این کاهش کوتاهمدت بود و پس از وقفهای کوتاه، دلار از سطح پیش از آتشبس نیز فراتر رفت و روند صعودی خود را برای سالها ادامه داد.
اکنون، با انتشار خبر تفاهم میان ایران و آمریکا، بار دیگر نرخ دلار رو به کاهش گذاشته است.
در این قسمت از چرتکه، محمد ماشینچیان بررسی میکند که چرا موتور اصلی نرخ دلار تورم داخلی است و نه خبر توافق؛ شرایط امروز را با تجربهٔ تاریخی پس از قطعنامهٔ ۵۹۸ مقایسه کرده، و نرخ دلار را بر اساس سناریوهای مختلف تا پایان سال ۱۴۰۵ تخمین میزند: