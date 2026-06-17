با این حال، تسلیحات توقیف‌شده در این عملیات، نقطه عطف بزرگی در پرونده ایجاد کرد؛ آزمایش‌های بالستیک نشان دادند که اسلحه به دست آمده از صحنه، با ۲۷ مورد تیراندازی مستقل دیگر در سطح منطقه تورنتو بزرگ پیوند خورده است.

مایران دمکیو، رییس پلیس تورنتو، فاش کرد که ردیابی این حملات نشان‌دهنده یک الگوی رفتاری مشترک و نگران‌کننده است: «استخدام مزدوران اجاره‌ای جوان».

این شبکه چندلایه با سوءاستفاده از نوجوانان و خلافکاران محلی، آنها را از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده نظیر تلگرام، واتس‌اپ و سیگنال اجیر می‌کرده است. شرط اصلی پرداخت دستمزد به این نوجوانان، این بوده که در زمان تیراندازی با دست دیگر خود فیلم‌برداری کنند تا مستندات انجام عملیات برای آمران ارسال شود.

در این زنجیره عملیاتی، تاکنون چندین متهم شناسایی شده‌اند؛ از جمله شلدون تریسی‌استوارت ۱۸ ساله که در جریان درگیری مجروح و بازداشت شد، و زارا جبی ۱۹ ساله که در حال حاضر متواری و تحت تعقیب پلیس است.

سرنخ اصلی در دادگاه نیویورک: بازوی اجرایی رژیم ایران

بازرسان پرونده تاکید دارند که این نوجوانان تنها عاملان اجرایی بوده‌اند و ریشه اصلی شبکه به خارج از مرزها بازمی‌گردد. اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که طراح و معمار اصلی تعدادی این اقدامات، یک تبعه عراقی به نام محمد باقر سعد داوود الساعدی است که در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شده است. او از فرماندهان گروه کتائب حزب‌الله عراق است که مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

طبق مستندات رسمی اف‌بی‌آی، الساعدی در یک تماس ضبط‌ شده به‌صراحت تایید کرده است که «نیروهای آنها» حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو را در پاسخ به اقدامات نظامی و تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.

الساعدی پیش از بازداشت به افراد مورد اعتماد خود گفته بود: «ما در آمریکا، کانادا و اروپا نفرات خودمان را برای اجرای عملیات داریم.»

اطلاعات دریافتی اختصاصی و محرمانه از منابع پلیس نشان می‌دهد که یک ارتباط قابل‌رهگیری بین تیراندازی‌های تورنتو و شبکه تامین، پشتیبانی و تجهیز از سوی تهران وجود دارد که هدف آن، پیاده‌سازی استراتژی‌های جنگ نیابتی در خاک کاناداست. ایران اینترنشنال از ذکر نام منبع دریافت این اطلاعات معذور است.

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مغفول ماندن حمله به اپوزیسیون ایرانی: پرونده سالار غلامی

اما ابعاد این سناریو زمانی پیچیده‌تر می‌شود که موازی‌سازی این حملات با هدف قرار گرفتن فعالان سیاسی ایرانی در کانادا بررسی شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تاکنون از رادار رسانه‌های کانادایی مغفول مانده است.

در اواخر زمستان گذشته هم‌زمان با حملات به کنسولگری آمریکا و عبادتگاه‌های یهودیان، باشگاه ورزشی سالار غلامی، فعال سیاسی ایرانی-کانادایی در تورنتو نیز هدف یک حمله سنگین مسلحانه قرار گرفت.

این باشگاه، محل اصلی سازماندهی تجمعات و فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی در منطقه بوده است. این حمله در ساعات ابتدایی روز۱۰ اسفند تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه ای صورت گرفت. در این حمله، دست‌کم ۱۷ گلوله به سمت ساختمان شلیک شد که برخی از آنها به طبقات دیگر نیز اصابت کرد.

سالار غلامی در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال گفت مهاجم بر اساس ویدیوهای ضبط‌شده، فردی لاغراندام و سبک‌وزن بوده که صورت خود را پوشانده بود و کاملا با الگوی رفتاری استخدام نوجوانان در دیگر تیراندازی‌ها همخوانی دارد.

او افزود پس از واقعه، پلیس منطقه یورک، پلیس تورنتو و حتی مقامات امنیت ملی بارها به محل اعزام شدند، اما عملا پیگیری جدی برای ارتباط دادن این پرونده به شبکه ترور رژیم انجام نشد.

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زنگ خطری که شنیده نمی‌شود

پرونده شلیک به باشگاه سالار غلامی و هم‌زمانی دقیق آن با زنجیره حملات تروریستی به اهداف غربی و یهودی، به وضوح نشان‌دهنده یک پیام هماهنگ از سوی رژیم ایران است: تلاش برای مرعوب ساختن هم‌زمان ایالات متحده، اسرائیل و اپوزیسیون فعال ایرانی.

با این حال، آنچه مایه ناامیدی جامعه ایرانی-کانادایی شده، رویکرد منفعلانه دستگاه‌های امنیتی است.

سالار غلامی در بخشی دیگری از این مصاحبه، آشکارا از این وضعیت گلایه کرد و آن را یک «اجحاف و دهن‌کجی» بزرگ به کامیونیتی ایرانی دانست.

او گفت با وجود اینکه ایرانیان کانادا همواره بالاترین احترام را برای قوانین و پلیس این کشور قائلند، دستگاه قضایی و پلیس حتی در زمان تفهیم اتهام متهمان این شبکه، هیچ اشاره یا بازجویی درباره حمله به مرکز متعلق به اپوزیسیون ایرانی انجام نداده‌اند.

جامعه ایرانی مقیم کانادا سال‌هاست که نسبت به نفوذ عوامل، مبلغان و شبکه‌های نیابتی رژیم ایران هشدار می‌دهند و این موضوع را به‌عنوان یک زنگ خطر جدی برای امنیت عمومی مطرح می‌کنند.

با این حال، با وجود وقوع عملیات‌های تروریستی آشکار و کشته شدن ماموران ارشد پلیس، به نظر می‌رسد ردیابی و سرکوب بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان ایرانی، همچنان در اولویت‌های اصلی رادار امنیتی و پلیس کانادا کمرنگ است و این شبکه‌ها از شکاف‌های قانونی برای تداوم تهدیدهای خود استفاده می‌کنند.