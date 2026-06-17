دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند آمریکا، جمهوری اسلامی و میانجیها در حال بررسی برگزاری امضای یادداشت تفاهم بهصورت الکترونیک و احتمالا در روز چهارشنبه هستند؛ اقدامی که میتواند جایگزین مراسم حضوری برنامهریزیشده برای جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس شود.
به گفته این منابع، در صورت امضای زودهنگام توافق، بخشهای مربوط به تنگه هرمز بلافاصله اجرایی میشود و متن توافق نیز ممکن است منتشر شود. یک دیپلمات آگاه گفت هدف از تسریع روند امضا، بازگشایی زودتر تنگه هرمز است؛ موضوعی که دو طرف بر سر آن توافق دارند.
با این حال، تا صبح چهارشنبه هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر زمان امضای یادداشت تفاهم اتخاذ نشد و کاخ سفید نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
منابع آگاه همچنین گفتند نشست حضوری هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی به ریاست جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، طبق برنامه روز جمعه در سوئیس برگزار میشود. انتظار میرود دو طرف در این دیدار درباره آغاز مذاکرات مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
در همین حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ونس و قالیباف یکشنبه ۲۴ خرداد این توافق را بهصورت الکترونیک امضا کردند، اما یک منبع دیپلماتیک این موضوع را رد کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد سفر هیات ایرانی به سوئیس تاکنون لغو نشده و گمانهزنیها درباره لغو این سفر صحت ندارد.
این منبع افزود جزییات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بحث، بررسی و رایزنی میان طرفهای ذیربط است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
همزمان خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفها پس از امضا در جمعه ۲۹ خرداد منتشر میشود.
امضای الکترونیک این یادداشت تفاهم یکشنبه ۲۴ خرداد در اسلامآباد انجام شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد توافق موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند به تقویت جایگاه سیاسی و مالی حزبالله لبنان منجر شود.
به گفته این منابع، تهران به حزبالله وعده داده که با آغاز ورود منابع مالی در پی این توافق، حمایت مالی بیشتری از این گروه خواهد کرد.
این گزارش در حالی منتشر شد که تنشها میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز گفته است در گفتوگو با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره مقابله سوریه با حزبالله لبنان رایزنی کرده است.
همزمان، آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رییس حزب «اسرائیل خانه ما»، حزبالله را به نقض دوباره آتشبس متهم کرد. ارتش اسرائیل نیز ۲۴ خرداد اعلام کرد در واکنش به آنچه نقض آتشبس از سوی حزبالله خواند، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار داد.
جام جهانی ۲۰۲۶ یک ویژگی تازه نیز دارد؛ نشانهای کوچکی که روی آستین برخی بازیکنان نصب میشوند و افتخاراتی مانند نخستین حضور در جام جهانی، کسب توپ طلا یا کفش طلا را نمایش میدهند.
این نشانها پس از پایان مسابقات از پیراهنها جدا میشوند و در کارتهای کلکسیونی ویژه قرار میگیرند؛ کارتهایی که به دلیل ارزش تاریخی و کمیاب بودن، ممکن است در آینده میلیونها دلار ارزش پیدا کنند.
این طرح بخشی از همکاری جدید فیفا با شرکت «تاپس» است؛ شرکتی که از سال ۲۰۳۱ امتیاز تولید کارتهای رسمی جام جهانی را در اختیار خواهد داشت. هدف از این پروژه، تبدیل بخشی از تاریخ جام جهانی به یادگاریهای منحصربهفرد برای کلکسیونرهاست.
در این میان، بازیکنانی که برای نخستین بار در جام جهانی به میدان میروند، نشان «نخستین حضور» را روی پیراهن خود دارند. اما ستارههای بزرگ فوتبال نشانهای ویژهتری دریافت کردهاند.
برای مثال کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، لوکا مودریچ، مانوئل نویر و یوتو ناگاتومو به دلیل حضور در پنج دوره یا بیشتر جام جهانی، نشان «میراث» (Legacy) را دریافت کردهاند. این نشان در واقع نمادی از ماندگاری و تداوم حضور آنها در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است.
علاوه بر این، بازیکنانی که در دورههای گذشته جوایز انفرادی جام جهانی را کسب کردهاند نیز نشانهای اختصاصی دارند. کیلیان امباپه، هری کین و خامس رودریگس نشان کفش طلایی را حمل میکنند، در حالی که امیلیانو مارتینس، تیبو کورتوا و مانوئل نویر نشان دستکش طلایی را بر تن دارند. لیونل مسی و لوکا مودریچ نیز به عنوان برندگان توپ طلای جام جهانی از نشان ویژه این افتخار استفاده میکنند.
جالبتر اینکه این نشانها دائمی نیستند. پس از پایان مسابقه، آنها از روی پیراهن بازیکنان جدا میشوند و در شرایط ویژه نگهداری خواهند شد. سپس این قطعات کوچک در کارتهای کلکسیونی تکنسخهای قرار میگیرند و بازیکن نیز آن کارت را امضا میکند.
در بازار کلکسیونهای ورزشی، چنین کارتهایی ارزش فوقالعادهای دارند. در سال ۲۰۲۵ یکی از کارتهای مشابه در ورزش بیسبال بیش از ۱.۱ میلیون دلار فروخته شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کارتهای مربوط به رونالدو و مسی، بهخصوص اگر این آخرین جام جهانی آنها باشد، میتوانند در آینده رکوردهای جدیدی را جابهجا کنند.
از نگاه فیفا، این پروژه راهی برای پیوند دادن لحظات تاریخی جام جهانی با صنعت رو به رشد کلکسیونهای ورزشی است. به همین دلیل، آنچه امروز روی آستین بازیکنان دیده میشود، ممکن است چند سال دیگر به یکی از گرانترین یادگاریهای تاریخ فوتبال تبدیل شود؛ قطعهای کوچک از پیراهن ستارههایی که نامشان برای همیشه در تاریخ جام جهانی ثبت شده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این «توافق» به بیثباتی اقتصادی پایان میدهد.
مکرون در حاشیه نشست گروه هفت گفت آزادی عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز محور اصلی این یادداشت تفاهم است و افزود «بر سر تضمین عبور آزاد و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق کردیم.»
رییسجمهوری فرانسه گفت این موضوع «سنگ بنای این توافق» است و اجرای آن از همین حالا آغاز میشود.
رییسجمهوری فرانسه همچنین گفت این یادداشت تفاهم میتواند از افزایش بیشتر قیمتهای جهانی انرژی جلوگیری کند، به تلفات انسانی «غیرقابل قبول» در لبنان پایان دهد و مانع تشدید بیثباتی در منطقه شود.
ماکرون از همه طرفهای درگیر، از جمله جمهوری اسلامی، حزبالله و اسرائیل، خواست درگیریها را متوقف کنند و افزود که نباید جنگ از هیچ طرفی از سر گرفته شود.
او در عین حال گفت این یادداشت تفاهم همه مشکلات را حل نمیکند و همچنان با خطراتی همراه است، اما بهترین فرصت برای دستیابی به صلح و بازگشت به مسیر ثبات و شکوفایی به شمار میرود.
عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا، به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شد. در جریان این پاتک بامدادی، «مارک پینیزوتو»، افسر باسابقه پلیس کانادا، جان خود را از دست داد.
با این حال، تسلیحات توقیفشده در این عملیات، نقطه عطف بزرگی در پرونده ایجاد کرد؛ آزمایشهای بالستیک نشان دادند که اسلحه به دست آمده از صحنه، با ۲۷ مورد تیراندازی مستقل دیگر در سطح منطقه تورنتو بزرگ پیوند خورده است.
مایران دمکیو، رییس پلیس تورنتو، فاش کرد که ردیابی این حملات نشاندهنده یک الگوی رفتاری مشترک و نگرانکننده است: «استخدام مزدوران اجارهای جوان».
این شبکه چندلایه با سوءاستفاده از نوجوانان و خلافکاران محلی، آنها را از طریق پیامرسانهای رمزگذاریشده نظیر تلگرام، واتساپ و سیگنال اجیر میکرده است. شرط اصلی پرداخت دستمزد به این نوجوانان، این بوده که در زمان تیراندازی با دست دیگر خود فیلمبرداری کنند تا مستندات انجام عملیات برای آمران ارسال شود.
در این زنجیره عملیاتی، تاکنون چندین متهم شناسایی شدهاند؛ از جمله شلدون تریسیاستوارت ۱۸ ساله که در جریان درگیری مجروح و بازداشت شد، و زارا جبی ۱۹ ساله که در حال حاضر متواری و تحت تعقیب پلیس است.
سرنخ اصلی در دادگاه نیویورک: بازوی اجرایی رژیم ایران
بازرسان پرونده تاکید دارند که این نوجوانان تنها عاملان اجرایی بودهاند و ریشه اصلی شبکه به خارج از مرزها بازمیگردد. اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان میدهد که طراح و معمار اصلی تعدادی این اقدامات، یک تبعه عراقی به نام محمد باقر سعد داوود الساعدی است که در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شده است. او از فرماندهان گروه کتائب حزبالله عراق است که مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
طبق مستندات رسمی افبیآی، الساعدی در یک تماس ضبط شده بهصراحت تایید کرده است که «نیروهای آنها» حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو را در پاسخ به اقدامات نظامی و تحریمهای واشینگتن علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
الساعدی پیش از بازداشت به افراد مورد اعتماد خود گفته بود: «ما در آمریکا، کانادا و اروپا نفرات خودمان را برای اجرای عملیات داریم.»
اطلاعات دریافتی اختصاصی و محرمانه از منابع پلیس نشان میدهد که یک ارتباط قابلرهگیری بین تیراندازیهای تورنتو و شبکه تامین، پشتیبانی و تجهیز از سوی تهران وجود دارد که هدف آن، پیادهسازی استراتژیهای جنگ نیابتی در خاک کاناداست. ایران اینترنشنال از ذکر نام منبع دریافت این اطلاعات معذور است.
مغفول ماندن حمله به اپوزیسیون ایرانی: پرونده سالار غلامی
اما ابعاد این سناریو زمانی پیچیدهتر میشود که موازیسازی این حملات با هدف قرار گرفتن فعالان سیاسی ایرانی در کانادا بررسی شود؛ موضوعی که به نظر میرسد تاکنون از رادار رسانههای کانادایی مغفول مانده است.
در اواخر زمستان گذشته همزمان با حملات به کنسولگری آمریکا و عبادتگاههای یهودیان، باشگاه ورزشی سالار غلامی، فعال سیاسی ایرانی-کانادایی در تورنتو نیز هدف یک حمله سنگین مسلحانه قرار گرفت.
این باشگاه، محل اصلی سازماندهی تجمعات و فعالیتهای ضد جمهوری اسلامی در منطقه بوده است. این حمله در ساعات ابتدایی روز۱۰ اسفند تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه ای صورت گرفت. در این حمله، دستکم ۱۷ گلوله به سمت ساختمان شلیک شد که برخی از آنها به طبقات دیگر نیز اصابت کرد.
سالار غلامی در گفتوگویی با ایراناینترنشنال گفت مهاجم بر اساس ویدیوهای ضبطشده، فردی لاغراندام و سبکوزن بوده که صورت خود را پوشانده بود و کاملا با الگوی رفتاری استخدام نوجوانان در دیگر تیراندازیها همخوانی دارد.
او افزود پس از واقعه، پلیس منطقه یورک، پلیس تورنتو و حتی مقامات امنیت ملی بارها به محل اعزام شدند، اما عملا پیگیری جدی برای ارتباط دادن این پرونده به شبکه ترور رژیم انجام نشد.
زنگ خطری که شنیده نمیشود
پرونده شلیک به باشگاه سالار غلامی و همزمانی دقیق آن با زنجیره حملات تروریستی به اهداف غربی و یهودی، به وضوح نشاندهنده یک پیام هماهنگ از سوی رژیم ایران است: تلاش برای مرعوب ساختن همزمان ایالات متحده، اسرائیل و اپوزیسیون فعال ایرانی.
با این حال، آنچه مایه ناامیدی جامعه ایرانی-کانادایی شده، رویکرد منفعلانه دستگاههای امنیتی است.
سالار غلامی در بخشی دیگری از این مصاحبه، آشکارا از این وضعیت گلایه کرد و آن را یک «اجحاف و دهنکجی» بزرگ به کامیونیتی ایرانی دانست.
او گفت با وجود اینکه ایرانیان کانادا همواره بالاترین احترام را برای قوانین و پلیس این کشور قائلند، دستگاه قضایی و پلیس حتی در زمان تفهیم اتهام متهمان این شبکه، هیچ اشاره یا بازجویی درباره حمله به مرکز متعلق به اپوزیسیون ایرانی انجام ندادهاند.
جامعه ایرانی مقیم کانادا سالهاست که نسبت به نفوذ عوامل، مبلغان و شبکههای نیابتی رژیم ایران هشدار میدهند و این موضوع را بهعنوان یک زنگ خطر جدی برای امنیت عمومی مطرح میکنند.
با این حال، با وجود وقوع عملیاتهای تروریستی آشکار و کشته شدن ماموران ارشد پلیس، به نظر میرسد ردیابی و سرکوب بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان ایرانی، همچنان در اولویتهای اصلی رادار امنیتی و پلیس کانادا کمرنگ است و این شبکهها از شکافهای قانونی برای تداوم تهدیدهای خود استفاده میکنند.