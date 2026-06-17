فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، اعلام کرد مهم‌ترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش‌روی ایران و آمریکا، نحوه راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.

به گزارش رویترز، فیصل بن فرحان با تاکید بر اینکه جزییات توافق اهمیت زیادی دارد گفت: آنچه بیش از همه مورد توجه ریاض قرار دارد، سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است.

وزیر امور خارجه عربستان افزود یک نظام راستی‌آزمایی پایدار و بلندمدت می‌تواند اعتماد جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تهران و واشینگتن از دستیابی به تفاهمی اولیه برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات گسترده‌تر، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران، خبر داده‌اند.