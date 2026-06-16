آمریکا و عراق در بیانیهای مشترک اعلام کردند تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پیام ترامپ درباره تمایل او برای میزبانی از الزیدی در کاخ سفید در اواسط ماه ژوئیه را منتقل کرده است.
در این بیانیه آمده است که دو طرف بار دیگر بر تعهد دولت عراق به رهبری علی الزیدی و دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای ایجاد یک شراکت قوی و مبتنی بر منافع متقابل تاکید کردند؛ شراکتی که به گفته آنها در راستای «تامین امنیت، ثبات و رفاه» دو کشور خواهد بود.
علی الزیدی و تام باراک همچنین بر گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی میان بغداد و واشینگتن، بهویژه در حوزه تامین برق عراق، تاکید کردند و آن را بخشی از همکاریهای راهبردی میان دو کشور دانستند.
در بخش دیگری از این بیانیه، دو طرف بر حمایت از یک عراق «فدرال، دموکراتیک، مقتدر و دارای حاکمیت کامل» تاکید کردند.
یک مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، برخی گمانهزنیها درباره بروز اختلاف میان تهران و علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، بر سر روند خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی را کماهمیت دانست و گفت که او در اردوگاه سیاسی تهران جای میگیرد.