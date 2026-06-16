شرکت کشتیرانی ژاپنی: تردد از تنگه هرمز پس از ملموس شدن توافق از سر گرفته میشود
جوتارو تامورا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ژاپنی میتسویی اواسکی لاینز گفت مالکان کشتیها تا زمانی که از واقعی و ملموس بودن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی اطمینان حاصل نکنند، تردد از تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت.
تامورا در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز که سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، اظهار داشت شرکتهای کشتیرانی برای بازگشت به این مسیر راهبردی تنها به اعلام یک توافق سیاسی اکتفا نخواهند کرد.
او گفت: «آنچه باید محقق شود، تنها یک توافق ساده میان کشورهای مرتبط نیست، بلکه این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن در شرایط میدانی تنگه هرمز دیده شود تا شرکتهای کشتیرانی با اطمینان خاطر تصمیم بگیرند از این مسیر عبور کنند.»
تامورا تاکید کرد که بازگشت ترافیک دریایی به وضعیت عادی به زمان نیاز دارد و شرکتهای کشتیرانی ابتدا باید نشانههای عملی از بهبود شرایط امنیتی و ثبات در این آبراه را مشاهده کنند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز از طریق آن انجام میشود.