شبکه کان اسرائیل گزارش داد عمر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، در نامهای به نیروهای این یگان نوشت حمله برنامهریزیشده به «صدها هدف» در ایران که قرار بود هفته گذشته در جریان آخرین درگیری انجام شود، تنها یک ساعت پیش از آغاز عملیات و در پی مداخله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا متوقف شد.در این گزارش به نقل فرمانده نیروی هوایی اسرائیل آمده: «تمام نیروی هوایی برای یک حمله گسترده آماده بود. تنها چند ساعت تا صدور دستور پرواز و حمله به صدها هدف در قلب ایران فاصله داشتیم، اما عملیات هنگام جلسات توجیهی اسکادرانها متوقف شد.»
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل همچنین با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی در این نامه نوشت: «هنوز برای ارزیابی تاثیر تحولات جهانی بر واقعیت امنیتی زود است.»
او در ادامه افزود: «ما به رهبری ایران، سامانههای دفاعی و تهاجمی، بخشهای مرتبط با برنامه هستهای، اقتصاد، زنجیره فرماندهی و دانش فنی، صنایع نظامی و ملی ضربات سنگینی وارد کردیم؛ به گونهای که تهدید را به شکل قابل توجهی کاهش دادیم، روند بازسازی را طولانیتر کردیم و توانایی بازگشت و اقدام دوباره در ایران را حفظ کردیم.»