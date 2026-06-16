خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۲۶ خرداد از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی سیاسی بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه در استان سمنان خبر داد.

رییس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را «محاربه، افساد فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» اعلام کرد.

تاکنون جزییات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، و همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم، منتشر نشده بود.