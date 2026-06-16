جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، در گفتوگو با برنامه یوتیوبی مگین کلی، گفت که متن تفاهمنامه با جمهوری اسلامی هنوز منتشر نشده، زیرا مقامهای آمریکایی باید «این روند را به شکل درستی مدیریت کنند.»ونس گفت که «بهطور کامل» دلیل محرمانه ماندن متن تفاهمنامه را درک نمیکند.او ادامه داد: «برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است و ایرانیها و برخی میانجیها از جمله پاکستانیها و قطریها از ما خواستهاند این روند را به شکل درستی پیش ببریم.»ونس افزود حساسیتهایی در جهان عرب و اسلام وجود دارد که تلاش میکنیم به آنها توجه کنیم.
خبرگزاری رویترز نوشت که شرکتهایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، تاکنون تعهد کردهاند که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیاردی «بازسازی و توسعه» را که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی است، تامین کنند.
این گزارش که شامگاه سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، جزییات تازهای درباره صندوقی ارائه میدهد که پیشتر فایننشال تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی از آن بهعنوان یکی از مشوقهای مالی واشینگتن برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
رویترز به نقل از منبع آگاهی که بهطور مستقیم از جزئیات توافق مطلع است، هدف از ایجاد این صندوق را ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف خواند تا بر دستیابی به یک توافق نهایی متمرکز شوند.
به گفته این منبع اول، صندوق جدید یک سازوکار سرمایهگذاری خصوصی است، نه برنامهای برای بازسازی یا پرداخت غرامت، و هیچ پول دولتی یا کمک بلاعوضی در آن وجود نخواهد داشت. او افزود شرکتهایی مستقر در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا با تعهد به تامین مالی موافقت کردهاند.
این منبع گفت سرمایهگذاریهای تعهدشده حوزههایی از جمله انرژی، لجستیک، تولید و حملونقل را دربر میگیرد.
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت ایجاد این صندوق پس از درخواست تهران مبنی بر دریافت غرامت ۴۰۰ میلیارد دلاری از آمریکا بابت جنگ ۴۰ روزه مطرح شد. واشینگتن در مواجهه با این درخواست گفته بود چنین پولی را پرداخت نخواهد کرد.
به گفته منبع ایرانی، سازوکار مورد نظر مشارکت کشورهای منطقه را به شیوههای مختلف پیشبینی میکند. این شیوهها شامل تضمین وامها، ایجاد خطوط اعتباری یا تامین مالی مستقیم برای بازسازی مکانهای آسیبدیده در جنگ است؛ از جمله تاسیساتی مانند مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاهها، فرودگاهها و، در سطحی گستردهتر، زیرساختهایی که از درگیری آسیب دیدهاند.
به گفته این منبع، صندوق سرمایهگذاری کاملا جدا از مسیر مذاکرات درباره رفع تحریمهای آمریکا و آزادسازی داراییهای حاکمیتی ایران است که در خارج مسدود شدهاند. او این دو را سازوکارهای مالی متمایزی توصیف کرد که اهداف و جدولهای زمانی متفاوتی دارند.
این منبع تاکید کرد: «این صندوق تنها زمانی ایجاد خواهد شد که توافق نهایی امضا شود. در این ۶۰ روز، مدیران صندوق با ایرانیها و سرمایهگذاران همکاری خواهند کرد تا پروژهها را برنامهریزی و دامنه آنها را مشخص کنند.»
در گزارش فایننشال تایمز نیز تاکید شده بود که دولت آمریکا در صورتی زمینه ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را فراهم میکند که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هستهای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، صبح سهشنبه در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در فرانسه، به گمانهزنیها درباره اختصاص منابع مالی به جمهوری اسلامی در چارچوب تفاهمنامه واکنش نشان داد و تاکید کرد که قرار نیست کشورش در ایران سرمایهگذاری کند.
منابع رویترز درباره چگونگی اداره صندوق و نهاد ناظر بر آن توضیحی ندادند و اضافه کردند که جزییات کلیدی هنوز نهایی نشده است.
منبع ایرانی رویترز از شرکتهایی از کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، مالزی و ایالات متحده به عنوان شرکتهایی نام برد که تعهداتی دادهاند، اما از ارائه فهرست کامل خودداری کرد.
تفاهمنامه ۶۰ روزه که یکشنبه ۲۴ خرداد بهصورت الکترونیکی امضا شد و قرار است جمعه ۲۹ خرداد در یک برنامه رسمی در سوئیس نیز امضا شود، یک چارچوب برای گفتوگوهایی است که طی ۶۰ روز پس از امضای رسمی میان مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا با هدف رسیدن به یک توافق نهایی برگزار خواهد شد. انتظار میرود مذاکرهکنندگان در این دوره در چند مسیر مختلف، شامل مسائل هستهای، تحریمها و امنیت منطقهای کار کنند.
روزنامه والاستریت ژورنال روز سهشنبه به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشینگتن گزارش داد که ایالات متحده، به ایران اجازه خواهد داد فورا فروش نفت و سوخت را آغاز کند.
گفتوگو با بابک اسحاقی و مرضیه حسینی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
نفتالی بنت، نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «به ملت شریف ایران میگویم که امیدتان را از دست ندهید، جمهوری اسلامی رژیم فاسدی است که سقوط خواهد کرد.»
او افزود: «نوبت بعد که مردم ایران قیام کنند ما ابزارهای لازم را در اختیارشان قرار میدهیم.»
افبیآی اعلام کرد «حملات برنامهریزیشدهای» را که قصد داشت رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یوافسی در واشینگتن را هدف قرار دهد خنثی و چند نفر را دستگیر کرده است. رسانهها از دستگیر شدن پنج نفر و شناسایی ۲۳ نفر دیگر که در برنامهریزیها مشارکت داشتند، خبر دادهاند.
فاکس نیوز دیجیتال، سهشنبه ۲۶ خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برنامهریزان این حملات قصد داشتند با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره، ساختمانهایی در محل برگزاری این رویداد را هدف قرار دهند.
کاش پاتل، رییس سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی ایالات متحده، افبیآی، نیز در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «افبیآی و شرکای ما در نهادهای مجری قانون، ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) از یک تهدید احتمالی علیه رویداد «یواِفسی آمریکا ۲۵۰» در واشینگتن دیسی مطلع شدند. این تهدیدی به افرادی خارج از منطقه پایتخت ملی مربوط میشد.»
به گفته پاتل در عملیات خنثیسازی این حملات برنامهریزیشده مامورانی از چند ایالت شرکت داشتند. او مشخص نکرد که چند نفر مرتبط با برنامهریزی برای این حمله دستگیر شدهاند.
فاکس نیوز دیجیتال در گزارش خود به بازداشت پنج نفر و شناسایی یک شبکه ۲۳ نفره که در طراحی این عملیات مشارکت داشتند، اشاره کرد.
شان کوران، مدیر سرویس مخفی، در بیانیهای جداگانه گفت سرویس مخفی «بهطور شبانهروزی کار کرد تا افراد مسئول را شناسایی کند و آنها را پاسخگو نگه دارد.»
قرار است اسناد اتهامی این پرونده عصر سهشنبه به وقت شرق آمریکا (بامداد چهارشنبه به وقت ایران) از حالت محرمانه خارج شود. انتظار میرود پس از علنی شدن این اسناد جزئیات بیشتری از حملات برنامهریزیشده منتشر شود.
رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یوافسی، همزمان با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و در چارچوب جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، برای نخستین بار در چمن جنوبی کاخ سفید برگزار شد و حدود ۴ هزار نفر در آن شرکت کردند. همزمان با این رویداد، جمعیت بسیار بزرگتری در محوطهای نزدیک به یادبود لینکلن در اطراف کاخ سفید این رویداد را روی صفحهنمایشهای بزرگ تماشا کردند.
نیویورکپست پس از این رویداد در گزارشی نوشت شمار تماشاگران در محوطه اطراف کاخ سفید حدود ۸۰ هزار برآورد شده است.
ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد که از این حمله اطلاعی نداشته است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت مقامها در تلاشاند شبکههای زیرزمینیای را بررسی کنند که میتوانند محرک چنین خشونتی باشند.
ونس در گفتوگویی با فاکس نیوز گفت: «۲۳ نفر بدون منابع مالی و بدون هماهنگی جدی به مرحلهای نمیرسند که بخواهند در واشینگتن دیسی یک حادثه تروریستی گسترده مرتکب شوند. آنها چند نفر نیستند که کارهای جنونآمیز میکنند؛ این یک توطئه تروریستی برنامهریزیشده و هماهنگ است.»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان درباره ایران گفت: «ما آماده مشارکت هستیم. اطمینان دارم این توافق عملی خواهد شد و جمهوری اسلامی شرایط آن را خواهد پذیرفت، زیرا چارهای ندارد.»
به گزارش رویترز، او افزود که برتری نظامی آمریکا برای جمهوری اسلامی گزینه دیگری باقی نمیگذارد.
صدراعظم آلمان تاکید کرد: «به ترامپ گفتم این نمونهای است که نشان میدهد قدرت نظامی میتواند به یک راهحل دیپلماتیک منجر شود و میتواند الگویی برای اوکراین باشد.»
مرتس درباره تحریمهای جدید علیه روسیه نیز گفت: «ترامپ را در حالوهوایی همکاریجویانه دیدهام و تا حدی خوشبین هستم که اروپاییها و آمریکاییها هر کاری را برای پایان دادن به این جنگ انجام خواهند داد.»